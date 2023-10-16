30 000 любителей марафонского бега с увлечением бегут по живописному городу Далянь

ДАЛЯНЬ, КИТАЙ, 16 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Золотой осенью город Далянь в провинции Ляонин, расположенный на берегу Бохайского залива Китая, радует своей красотой. 15 октября в 07:30 в Даляне состоялся 33-й марафонский бег, в котором приняли участие около 30 000 марафонцев из 25 стран и регионов, страстно бегущих вместе в этом прекрасном приморском городе.

Dalian Donggang Business District At the starting line of the 33rd. Dalian Marathon

Марафонский бег в Даляне начался в 1987 году и считается одним из старейших марафонских бегов в Китае. После многолетнего развития и накопления опыта марафон в Даляне, благодаря постоянно совершенствующимся международным, соревновательным, массовым, комплексным характеристикам, не только стал золотым призером Ассоциации легкоатлетических федераций Китая и золотым стандартом Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций, но и превратился в "двойной золотой клуб" марафонских бегов самого высокого уровня в Китае.

Далянь - город с самой длинной береговой линией в континентальном Китае, и марафонцы могут насладиться неповторимым очарованием гор и моря, истории и современности, процветания и спокойствия, великолепия и изысканности, и почувствовать этот прекрасный город в процессе бега на протяжении всего маршрута.

Далянь, будучи ведущим городом Северо-Восточного Китая, открывающимся для внешнего мира, стремится создать международный центр морских перевозок, международный центр логистики и региональный финансовый центр в Северо-Восточной Азии, является постоянным местом проведения Летнего Давосского форума, проводит такие международные конференции, как Китайская международная ярмарка цифровых и программных услуг и Китайская международная ярмарка патентных технологий и продуктов. Далянь с его приятным климатом и прекрасной экологией входит в число 500 лучших городов мира по экологическому рейтингу ООН, в первую партию "Лучших туристических городов Китая" и дважды был удостоен звания одного из 10 лучших "Городов великой красоты" Китая, благодаря чему, Далянь по-прежнему привлекает многих отечественных и зарубежных любителей марафона своим неповторимым городским очарованием. В марафоне приняли участие 60% бегунов из других городов Китая, а также зарубежных стран и регионов.

Марафон в Даляне приносит отечественным и зарубежным бегунам не только впечатления от комфортного забега и красивые пейзажи, но и от 39° северной широты жирные морепродукты - в "полном марафоне" по окончании участники могут бесплатно попробовать конфитюр из морепродуктов, суп из рыбных шариков, пельмени, маринованную лапшу с рыбой и другие морские вкусные блюда Даляня. Beyenu·Degefa·Begna (Эфиопия), победительница в женской группе марафона, с волнением сказала: "Город Далянь прекрасен и великолепен! Я люблю Далянь!".

До конца октября в Даляне также действует ряд культурных и туристических льготных политик, направленных на то, чтобы участники смогли лучше познакомиться с городом. Будничные поездки в Далянь позволяют не только заниматься морской рыбалкой, кемпингом, горячими источниками и яхт-турами, но и кататься на лыжах, заниматься серфингом и рафтингом. Национальный туристический курорт Цзиньшитань, океанический парк Лаохутань, океанический мир Шенья и Даляньский лесной зоопарк - все это прекрасные достопримечательности Даляня для посещения отечественными и иностранными туристами.

Участник Люй Минмин специально отправился в свой родной город Далянь из Ванкувера (Канада). "За шесть лет я принял участие в 59 марафонах в стране и за рубежом, а марафон в Даляне - это мой 60-й марафон, что для меня особенно дорого". Он сказал: "Далянь - гостеприимный город, добро пожаловать на совместный забег в Далянь!".

Контактное лицо: Чэнь Цзин

Телефон: 0086-13555969416

Электронный адрес: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2248284/Dalian_marathon.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2248285/Dalian_marathon_2.jpg

SOURCE Information Office of Dalian Municipal Government