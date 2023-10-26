4 из 12 лидеров в области кибербезопасности с блеском прошли EPR-тест от AV-Comparatives

4 из 12 лидеров в области кибербезопасности с блеском прошли тест от AV-Comparatives на предотвращение и устранение киберугроз для конечных точек (EPR)

– Названы лучшие защитные решения EPR, EPP, XDR и EDR для обеспечения безопасности цифровых активов и борьбы с киберпреступностью.

– Независимая лаборатория по тестированию решений для информационной безопасности AV-Comparatives, сертифицированная по стандарту ИСО, присудила Check Point, ESET, Kaspersky и Palo Alto Networks награды за выдающиеся результаты теста на предотвращение и устранение киберугроз для конечных точек (EPR, XDR) за 2023 год.

ИНСБРУК, Австрия, 26 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Перед лицом современных растущих киберугроз компания AV-Comparatives подтвердила устойчивость, адаптивность и инновационность решений, предлагаемых этими лидерами отрасли.

«EPR-тест наглядно демонстрирует устойчивость и адаптивность нашей отрасли к киберугрозам. Мы признаем лидеров отрасли и выступаем за постоянные инновации в области кибербезопасности», — отметил директор и основатель AV-Comparatives Андреас Клементи (Andreas Clementi).

Awarded Vendors EPR CyberRisk Quadrant 2023 AV-Comparatives EPR CyberRisk Quadrant 2023 - AV-Comparatives

Результаты EPR-теста представляют собой максимальную комплексность и сложность оценки корпоративной информационной безопасности, поскольку они раскрывают степень готовность различных решений к предотвращению и обнаружению целевых кибератак и реагированию на них.

Прямая ссылка на отчет: Отчет о результатах EPR-теста за 2023 год

https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2023/10/EPR_Comparative_2023.pdf



Чтобы сравнить результаты тестирования EPR от AV-Comparatives и MITRE ATT&CK Engenuity, перейдите по ссылке:

https://www.av-comparatives.org/the-difference-between-av-comparatives-epr-test-and-mitre-attck-engenuity/

«EPR-тест наглядно демонстрирует устойчивость и адаптивность нашей отрасли к киберугрозам. Мы признаем лидеров отрасли и выступаем за постоянные инновации в области кибербезопасности»,

— директор и основатель AV-Comparatives Андреас Клементи

Достойная похвалы прозрачность, продемонстрированная компаниями Check Point, ESET, Kaspersky и Palo Alto Networks — четырьмя из двенадцати поставщиков, прошедших тестирование, — дает редкую возможность заглянуть «на кухню» динамичного мира киберзащиты. Их миссия выходит за рамки предложения продуктов: они выступают за создание безопасной и информированной цифровой среды, побуждая других вступить в этот открытый диалог и стать участниками процесса постоянного совершенствования. Этот дух открытости не только помог им завоевать доверие пользователей, но и повысил планку ответственности в отрасли в целом.

К сожалению, остальные восемь поставщиков предпочли не раскрывать своих результатов тестирования. AV-Comparatives призывает их пересмотреть свою позицию и уделить повышенное внимание прозрачности при тестировании в будущем, поскольку это способствует росту и укреплению доверия в эпоху цифровых технологий.

AV-Comparatives применяет метод тестирования корпоративных решений EPR CyberRisk Quadrant™ для анализа их эффективности с точки зрения предотвращения вторжений, расчета экономии средств, оценки затрат на закупку и эксплуатационных расходов. Результаты тестирования являются источником ценной информации об уникальных возможностях ведущих решений для предотвращения и устранения киберугроз для конечных точек и об эффективности этих решений в борьбе со сложными и развивающимися киберугрозами.

Ссылка на ежегодно проводимые тесты:

https://www.av-comparatives.org/enterprise/testmethod/endpoint-prevention-response-tests/

О компании

AV-Comparatives — это независимая испытательная организация, сертифицированная по стандарту ИСО, предлагающая систематическое тестирование для проверки эффективности программных продуктов для защиты безопасности и решений для мобильной безопасности. Располагая одной из самых значительных глобальных систем сбора информации об угрозах, она создала реальную среду для проведения высокоточных испытаний. AV-Comparatives предоставляет свободный доступ к результатам AV-тестирования частным лицам, информационным агентствам и научным учреждениям. Сертификация AV-Comparatives является признанным во всем мире официальным знаком качества программного обеспечения.

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SOURCE AV-Comparatives