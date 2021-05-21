5-й Всемирный интеллектуальный конгресс открылся в Тяньцзине, показаны многие достижения передовых технологий

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World Intelligence Congress

21 мая, 2021, 11:38 BST

ТЯНЬЦЗИНЬ, Китай, 21 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- 20 мая 5-й Всемирный интеллектуальный конгресс открылся в Тяньцзиньском Выставочном и конференц-центре Мэйцзян (MJCEC). Тема мероприятия – «Новая эра интеллекта: расширение возможностей нового развития, интеллектуальное создание новой структуры». Средством показа в форме «собирания, выставка, конкурс + испытание интеллекта» создана платформа обмена и сотрудничества в области мировой интеллектуальной науки и техники.  Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель Китайской ассоциации науки и техники Вань Ган принял участие в церемонии открытия и выступил с программной речью. В ходе мероприятия также выступили с речью секретарь парткома КПК г. Тяньцзинь Ли Хунчжун, министр национального развития Сингапура Десмонд Ли Ти-Сенг, мэр города Кобе Кидзо Хисамото и  директор Академии инженерных наук Китая Ли Сяохун. Церемонию открытия вел мэр Тяньцзиня Ляо Госюнь.

The site of the 5th World Intelligence Congress.
The site of the 5th World Intelligence Congress.
Wan Gang, Vice Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) and President of China Association for Science and Technology, delivers a keynote speech.
Wan Gang, Vice Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) and President of China Association for Science and Technology, delivers a keynote speech.
The site of the 5th World Intelligence Congress. Wan Gang, Vice Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) and President of China Association for Science and Technology, delivers a keynote speech.

Вань Ган в программном выступлении отметил, что в последние годы Тяньцзинь всесторонне продвигает стратегическое размещение индустрии искусственного интеллекта нового поколения, концентрирует высокотехнологичные элементы, расширяет сценарии приложений, с помощью науки и технологий приносит благо жизни народа и делает искусственный интеллект все более важным элементом жизни. Он выразил надежду, что китайские ученые, предприниматели и менеджеры в области искусственного интеллекта будут и дальше укреплять междисциплинарные и многопрофильные обмены и сотрудничество со своими коллегами в разных странах, позволят международному сотрудничеству стать связующим звеном двойной циркуляцией внутренней и международной экономики, людям со всего мира совместно пользоваться результатами научно-технического прогресса и развития искусственного интеллекта.

Ли Хунчжун в своем выступлении отметил, что Тяньцзинь приложит усилия повышению потенциала технологических инноваций и стремится построить город-пионер искусственного интеллекта. Тяньцзинь подчеркнет положение предприятий как субъектов инноваций, усиленно поддержит фундаментальные и прикладные исследования, а также совершит прорыв в ключевых ядровых технологиях. Тяньцзинь ускорит строительство инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта, использует интеллектуальные возможности для расширения возможностей производства и повысит уровень модернизации производственной цепочки и цепочки поставок. Тяньцзинь создаст новую экологию развития искусственного интеллекта, инициативно интегрируется в глобальную инновационную сеть и укрепит сотрудничество в сферах интеллектуальных исследований и разработок, производства и проектов со всеми сторонами.

Десмонд Ли Ти-Сенг и Кидзо Хисамото надеются, что эта конференция позволит большему количеству стран и городов учиться друг у друга и делиться знаниями об ИИ, увеличить динамику поддержки предпринимательской деятельности, связанной с ИИ и ИТ, и использовать инновации и технологии для улучшения качества городской жизни.

Стало известно, что вокруг таких сфер, как искусственный интеллект, интеллектуальное производство, цифровая экономика и умные города, сосредоточиваясь на таких горячих темах обсуждения, как перспективы индустрии умных технологий, реализация и совместное использование достижений умных технологий, а также углубленное сотрудничество в области интеллектуальных технологий, в рамках 5-го Всемирного интеллектуального конгресса будут проведены 18 параллельных форумов и 12 тематических форумов, проводимых предприятиями, была установлена выставка интеллектуальных технологий площадью 48 тыс. квадратных метров, в то же время проведены 5 мероприятий конкурса, наименованных годами.

Благодаря хорошим результатам в борьбе с эпидемией в Китае, конгресс в этом году возобновил свою онлайновую работу. 241 предприятие и учреждение участвуют в выставке, в том числе Китайская академия наук, Национальный суперкомпьютерный центр Китая, Нанкайский университет и 24 исследовательских института; 45 предприятий из списка мировых топ-500 и 500 крупнейших отечественных компаний, включая компанию Huawei, компанию Tencent, Китайскую корпорацию электронных технологий (CEC), компанию CRRC, корпорацию Alibaba и другие предприятия; местные предприятия, такие как компания Didi, компания технологий Qihoo 360, порт Тяньцзиня и т. д., и иностранные компании, такие как Tesla и Panasonic. Кроме того, чтобы выделить международную влиятельность выставки, добавлено установились выставочные зоны «Почетный гость – Республика Сингапур» и «Почетный гость – город Кобе».

Согласно неполной статистике, предполагается, что в ходе конференции будет подписано более 200 проектов с общим объемом инвестиций свыше 100 млрд юаней. В том числе, объем проектов с внутренним капиталом превысит 80 млрд юаней, около 80% – это проекты в области нового импульса развития, а 80% – из Пекина и провинции Хэбэй; подписан 21 проект с иностранным капиталом с общим объемом инвестиций 2,422 млрд долл. США.

Контакткное лицо: Фань Инмин
Телефон: 0086-13702005832
Почта: [email protected]

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SOURCE World Intelligence Congress

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