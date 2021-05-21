5-й Всемирный интеллектуальный конгресс открылся в Тяньцзине, показаны многие достижения передовых технологий

Вань Ган в программном выступлении отметил, что в последние годы Тяньцзинь всесторонне продвигает стратегическое размещение индустрии искусственного интеллекта нового поколения, концентрирует высокотехнологичные элементы, расширяет сценарии приложений, с помощью науки и технологий приносит благо жизни народа и делает искусственный интеллект все более важным элементом жизни. Он выразил надежду, что китайские ученые, предприниматели и менеджеры в области искусственного интеллекта будут и дальше укреплять междисциплинарные и многопрофильные обмены и сотрудничество со своими коллегами в разных странах, позволят международному сотрудничеству стать связующим звеном двойной циркуляцией внутренней и международной экономики, людям со всего мира совместно пользоваться результатами научно-технического прогресса и развития искусственного интеллекта.

Ли Хунчжун в своем выступлении отметил, что Тяньцзинь приложит усилия повышению потенциала технологических инноваций и стремится построить город-пионер искусственного интеллекта. Тяньцзинь подчеркнет положение предприятий как субъектов инноваций, усиленно поддержит фундаментальные и прикладные исследования, а также совершит прорыв в ключевых ядровых технологиях. Тяньцзинь ускорит строительство инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта, использует интеллектуальные возможности для расширения возможностей производства и повысит уровень модернизации производственной цепочки и цепочки поставок. Тяньцзинь создаст новую экологию развития искусственного интеллекта, инициативно интегрируется в глобальную инновационную сеть и укрепит сотрудничество в сферах интеллектуальных исследований и разработок, производства и проектов со всеми сторонами.

Десмонд Ли Ти-Сенг и Кидзо Хисамото надеются, что эта конференция позволит большему количеству стран и городов учиться друг у друга и делиться знаниями об ИИ, увеличить динамику поддержки предпринимательской деятельности, связанной с ИИ и ИТ, и использовать инновации и технологии для улучшения качества городской жизни.

Стало известно, что вокруг таких сфер, как искусственный интеллект, интеллектуальное производство, цифровая экономика и умные города, сосредоточиваясь на таких горячих темах обсуждения, как перспективы индустрии умных технологий, реализация и совместное использование достижений умных технологий, а также углубленное сотрудничество в области интеллектуальных технологий, в рамках 5-го Всемирного интеллектуального конгресса будут проведены 18 параллельных форумов и 12 тематических форумов, проводимых предприятиями, была установлена выставка интеллектуальных технологий площадью 48 тыс. квадратных метров, в то же время проведены 5 мероприятий конкурса, наименованных годами.

Благодаря хорошим результатам в борьбе с эпидемией в Китае, конгресс в этом году возобновил свою онлайновую работу. 241 предприятие и учреждение участвуют в выставке, в том числе Китайская академия наук, Национальный суперкомпьютерный центр Китая, Нанкайский университет и 24 исследовательских института; 45 предприятий из списка мировых топ-500 и 500 крупнейших отечественных компаний, включая компанию Huawei, компанию Tencent, Китайскую корпорацию электронных технологий (CEC), компанию CRRC, корпорацию Alibaba и другие предприятия; местные предприятия, такие как компания Didi, компания технологий Qihoo 360, порт Тяньцзиня и т. д., и иностранные компании, такие как Tesla и Panasonic. Кроме того, чтобы выделить международную влиятельность выставки, добавлено установились выставочные зоны «Почетный гость – Республика Сингапур» и «Почетный гость – город Кобе».

Согласно неполной статистике, предполагается, что в ходе конференции будет подписано более 200 проектов с общим объемом инвестиций свыше 100 млрд юаней. В том числе, объем проектов с внутренним капиталом превысит 80 млрд юаней, около 80% – это проекты в области нового импульса развития, а 80% – из Пекина и провинции Хэбэй; подписан 21 проект с иностранным капиталом с общим объемом инвестиций 2,422 млрд долл. США.

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SOURCE World Intelligence Congress