75-летие «Маленького Принца» (Le Petit Prince) - «отличная юбилейная дата для запуска коллекции детских оправ для очков».

ПАРИЖ, 3 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Эта новость подобна волшебной сказке для французской компании Leyesens, специализирующейся на лицензировании деятельности, связанной с очковой оптикой. Философская сказка «Маленький Принц» рождена полетом воображения Антуана де Сент-Экзюпери в Нью-Йорке, в 1943 году. Благодаря официальному переводу на 400 языков и диалектов, а также продаже 200 миллионов копий, «Маленький Принц» стал самой переводимой после Библии книгой и настоящим мировым коммерческим феноменом.

Оправы, разработанные для детей

Благодаря мастерству своих сотрудников компания Leyesens создала гамму оправ, идеальное сочетание технических и морфологических характеристик которых обеспечивает абсолютный комфорт глазам детей. Коллекция включает 19 моделей оправ из различных материалов 4-6 цветов: 12 моделей из ацетатного волокна, 3 металлические модели и 4 модели, совмещающие оба материала. Диапазон в 70 наименований позволяет каждому ребенку найти свою модель. Выбор нежных вневременных оттенков был продиктован поэтическим визуальным образом Маленького Принца, с тонким намеком на шедевр Сент-Экзюпери.

Экологически безопасные, ресурсосберегающие оправы

Уделяющая особое внимание окружающей среде компания Leyesens использует прошедшее сертификацию по стандарту ИСО 14855 биодеградируемое ацетатное волокно. Коллекция «Le Petit Prince» воплощает общечеловеческие, универсальные ценности Антуана де Сент-Экзюпери, помогая детям лучше понять мир будущего. В рамках данной позиции компания Leyesens приняла решение вносить пожертвование в размере 1 евро с каждой оправы очков в пользу выбранной ребенком ассоциации (образование, защита окружающей среды, социальная интеграция, здравоохранение). Солидарная коллекция «Le Petit Prince» непременно понравится детям, которые с гордостью будут носить ее модели каждый день.

«Маленький Принц» — это внепоколенческое произведение, оригинальность которого заключается в ракурсе прочтения, меняющемся в зависимости от возраста читателя. К этому времени бренд был представлен в парке культуры и отдыха во Франции, тематическом парке в Южной Корее, музее в Японии и более чем 10 000 производных продуктов (благодаря таким престижным партнерам, как IWC, Montblanc или Moleskine). Теперь же бренд Le Petit Prince будет представлен и коллекцией детских оправ для солнцезащитных очков и очков для коррекции зрения, разработанных компанией Leyesens, являющейся одним из 200 владельцев лицензии на использование образа знаменитого светловолосого персонажа.

Компания Leyesens является дочерним предприятием компании 15-1 Diffusion, владеющей лицензиями на оптические оправы и солнцезащитные очки марок Mauboussin, Festina, Armor Lux и Alpine по всему миру.

Контактная информация: Dhevan Etievant – [email protected] – Фото HD https://leyesens.wetransfer.com/downloads/4b940b6be16e1a90130bc837e158370220201118164502/aa66eb

Наш веб-сайт: www.lepetitprince-eyewear.com

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http://www.lepetitprince-eyewear.com/



SOURCE Le Petit Prince eyewear