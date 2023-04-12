95-летие Китайской академии искусств: ряд научных мероприятий стартует в день ее запуска

Китайская академия искусств празднует 95-летие: ряд научных мероприятий стартует в день ее запуска

Перенимайте знания у мастеров, следуйте стопами великих

ХАНЧЖОУ (Китай), 12 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Прошло уже 95 лет. Китайская академия искусств (КАИ) превратилась в национальное высшее учебное заведение в области изобразительного искусства с всеобъемлющими дисциплинами и широчайшими масштабами. Спустя 95 лет КАИ продолжает развиваться как академия мирового класса, проходя путь первопроходца китайского искусства и создавая основной объект художественного образования. За эти годы заведение превратилось в университет с пятью кампусами и более чем 10 000 студентов и преподавателей: четыре кампуса в Ханчжоу (Китай) и один в Шанхае.

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КАИ запускает 1 школу, 2 платформы и 2 новые инициативы

Начиная с этого года, КАИ провозгласила 8 апреля Днем запуска Китайской академии искусств. Благодаря запуску КАИ станет общественной платформой для создателей искусства, творческим фестивалем для общества и «творческим двигателем», стимулирующим социальные инновации.

Академия подготовила три инициативы в честь своего первого запуска. Первая инициатива заключается в создании Школы каллиграфии. Цель второй инициативы — создать две академические платформы, а именно Китайский институт кинематографических искусств и Школу социально-эстетического образования. Третья инициатива направлена на открытие заведений CAA Cosmos и Meta Art Academy.

Запуск кампуса КАИ в Сянху ознаменовался открытием «Ворот классического китайского искусства» возле озера Сянху

Целью открытия кампуса КАИ в Сянху является инновационное развитие китайской живописи и каллиграфии, привлечение выдающихся ученых в области гуманитарных наук и искусства, а также разработка парадигм обучения студентов. Прилагаются усилия для реализации программ обучения в аспирантуре и докторантуре. Кампус в Сянху задействует первоклассные программы китайской живописи и каллиграфии и состоит из «‎‎четырех организаций, трех музеев и четырех центров», направленных на развитие выдающейся традиционной культуры Китая и наследование классического китайского искусства.

Запущен исследовательский проект «Великие мастера столетия»

С 2000 года каждый свой пятый юбилей КАИ отмечает во второй половине года. Каждая тема юбилея выходит за рамки истории КАИ и посвящена околонаучным темам. В 2023 году пройдет главное научное мероприятие под названием "Inter-World-View: World Civilizations Forum" (Межмировой взгляд: Форум мировых цивилизаций). Целью этой международной художественной кампании являются обучение, созидание, действия и коммуникации.

Во второй половине 2023 года кампус КАИ в Лянчжу будет полностью открыт. Здесь будут преподавать тему дизайна. Ожидается прогресс в технологической революции, технологическом итерации и социальном улучшении.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2052288/image.jpg

SOURCE China Academy of Art