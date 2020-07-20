Absen представила обновленную линейку наружных ячеистых LED-экранов

Экраны C15-31 разработаны с учетом профессиональных требованиях к медиа-фасадам, рассеиванию тепла и несущей способности. Устройства доступны в двух вариантах пиксельного шага - 15 мм и 31 мм (в вертикальном направлении), а также с пиксельным шагом 31 мм в горизонтальном направлении. Панель получила удлиненные габариты - 500 мм х 1500 мм с опциональным вариантом 1000 мм х 1500 мм. Обновленная линейка упрощает процесс создания крупногабаритных дисплеев, сокращает количество используемой стали, что, в свою очередь, обеспечивает экономию расходов.

Сертификаты "Ростест" и СЕ – безопасность и надежность

Соответствуя требованиям "Ростеста", СЕ, класса В ЕМС и других международных стандартов качества и безопасности, линейка Absen C15-31 представляет собой чрезвычайно высоконадежный продукт. Как и другие изделия в экранах С15-31 используются светодиоды собственного производства Absen, что гарантирует неизменно высокое качество и необычайную энергоэффективность.

Экраны из высококачественного алюминиевого профиля отличаются малым весом при потрясающей прочности. Кроме того, панели и такие узлы, как блоки питания, светодиодные ленты и кабели, а также авиационные разъемы имеют рейтинг безопасности IP65/IP65, что служит дополнительной гарантией надежности и долговечности систем. Экраны, способные стабильно функционировать в сложных условиях при температуре до -40°C, успешно используются в таких регионах, как Сибирь.

Легкий дисплей с прозрачностью на уровне 67%

Экраны линейки С15-31 глубиной менее 10 СМ и весом всего в 12 кг/м2 на 60%-80% легче традиционных наружных LED-экранов, что обеспечивает простой и быстрый монтаж, а также дополнительное удобство в последующем обслуживании.

Тонкая и легкая конструкция ячеистого экрана с возможностью как внешнего, так и тыльного технического обслуживания отлично сочетается с отличной прозрачностью - на уровне 67%, - обещая высокую ветровую стойкость, превосходные показатели рассеивания тепла и способность создания прозрачной светодиодной системы без ущерба для визуальных эффектов.

Потрясающее качество изображения при прямом солнечном свете

Благодаря впечатляющим спецификациям, экраны C15-31 обеспечивают превосходное качество изображения. Характеризуясь высоким уровнем яркости 8000 нит и коэффициентом обновления в 10000 Гц, а также 15-битной градацией серого, этот наружный экран гарантирует потрясающе яркие краски и точную цветопередачу, а также отличную видимость даже в условиях прямого солнечного света.

C15-31 Plus позволяет клиентам с легкостью достигать поистине фантастических результатов.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1216546/1_Absen_C15_31_mesh_LED_display.jpg

SOURCE Absen.com