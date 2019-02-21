Adjust представляет новый тип данных: User-Level Ad Revenue

Паблишеры приложений смогут получать больше полезной информации о пожизненной ценности клиента (LTV) и средней выручке на одного пользователя (ARPU), благодаря

новой возможности таргетировать и ретаргетировать бюджет на активных пользователей и улучшать кросс-промо кампании

Сан-Франциско и Берлин , Feb. 21, 2019 /PRNewswire/ -- компания Adjust, лидер в области мобильных измерений и борьбы с рекламным фродом, запустила новый вид отчетов, User-Level Ad Revenue (рекламное ревенью по пользователям), в сотрудничестве с платформами рекламной медиации (ad mediation platform) ironSource и Fyber. Этот релиз дает паблишерам приложений возможность измерять ревенью, полученное от пользователей, которые взаимодействуют с рекламой в приложении. User-Level Ad Revenue был недостающим элементом в маркетинге, который позволит измерять пожизненную ценность пользователя (LTV), а также оптимизировать ретаргетинг и кросс-промо кампании.

Согласно прогнозам, к 2020 году мобильные приложения посредством покупок в магазинах приложений и рекламе принесут выручку в размере 188,9 млрд долларов. Ad revenue, полученное от рекламы в приложении, зарекомендовало себя как надежная модель монетизации для многих паблишеров: по некоторым оценкам, в 2019 ожидается повышение монетизации приложений на 60% за счет рекламы.

«Мы рады представить User-Level Ad Revenue вместе с нашими партнерами. Эти детализированные сведения об ad revenue и понимание, откуда оно берется, помогают маркетологам оптимизировать кампании по привлечению пользователей и управлять окупаемостью инвестиций (ROI) более эффективно», – пояснил Пол Х. Мюллер, сооснователь и CTO Adjust.

Современный стандарт индустрии основан на предоставлении совокупных и усредненных данных о рекламном ревенью. Это не дает паблишерам приложений привязывать данные о рекламном ревенью к источникам привлечения пользователей или разбивать на данные на разные уровни сегментов. Данные, которые получают паблишеры, сводятся со всей рекламной сети, и в них отсутствуют важные, гранулированные метрики. Поэтому рекламное ревенью приложений выглядит как равномерно распределенное среди пользователей, хотя большинство этого ревенью на самом деле получено от небольшой группы пользователей, которых еще называют «рекламные киты». Именно они чаще всего приносят 80% всего ad revenue в мобильных приложениях.

«Разблокировка user-level ad revenue для партнеров-посредников ironSource и доступ к этим данным посредством Adjust позволяет маркетинговым командам запускать кампании, действительно нацеленные на возврат инвестиций в рекламу (ROAS), сочетая полные данные по пользователям о встроенных покупках и об ad revenue. Мы рады, что теперь у наших партнеров есть возможность ускорить свой рост и двигаться в направлении окупаемости инвестиций», – сказал Евгений Перес, VP Growth Developer Solutions в ironSource.

Ad revenue или рекламное ревенью позволяет паблишерам приложений привязывать выручку от монетизации к источнику пользователей и сравнивать со стоимостью привлечения этих пользователей. Данная технология проста в использовании и соответствует стандартам конфиденциальности персональных данных. Благодаря этой новой информации, маркетологи смогут вычислять среднее ревенью на пользователя (ARPU) и пожизненную ценность (LTV). Эти данные могут быть использованы для более точного регулирования затрат на рекламу, более эффективного ретаргетинга и усовершенствования оптимизации, чтобы охватить пользователей, которые чаще кликают. Благодаря User-Level Ad Revenue, Adjust расширяет свои возможности по непрерывной поддержке деятельности маркетологов приложений, предоставляя более точные и прозрачные данные.

О компании

Adjust – ведущая компания в области мобильных измерений и предотвращения мошенничества. Международная компания предоставляет продукты для получения высококачественных аналитических данных и показателей, а также для предотвращения мошенничества. Эти продукты предназначены для маркетологов мобильных приложений по всему миру и позволяют им быстрее принимать более разумные маркетинговые решения. Adjust является маркетинговым партнером всех крупнейших платформ, в том числе Facebook, Google, Snap, Twitter, Line и Tencent. В общей сложности более 25 000 приложений внедрили решения Adjust для улучшения своих показателей. Офисы компании Adjust, основанной в 2012 году, на сегодняшний день находятся в Берлине, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Париже, Лондоне, Москве, Стамбуле, Сеуле, Шанхае, Пекине, Токио, Мумбае и Сингапуре.

В декабре 2018 Adjust приобрел платформу для агрегирования данных Acquired.io. В январе 2019 Adjust приобрел удостоенный наградами стартап Unbotify, который специализируется на AI и кибербезопасности. Эти приобретения соответствуют цели Adjust объединить маркетинговые усилия рекламодателей и создать лучший в своем роде продукт.

Контактное лицо:

Леннарт Данненберг

HR-директор Adjust

Эл. почта: pr@adjust.com

Тел.: +49 162 248 3473

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