Adjust присоединяется к партнерской программе Adobe Exchange для улучшения измерений в маркетинге приложений, усиления защиты от фрода и формирования отчетности для digital-рекламодателей

Новые данные позволят клиентам Adobe Experience Cloud легко и безопасно использовать платформу Adjust для маркетинга приложений в качестве единого источника точных данных performance-маркетинга по всем каналам

САН-ФРАНЦИСКО, 24 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Глобальная платформа для маркетинга приложений Adjust объявила сегодня о партнерстве на высшем уровне и технологической интеграции с Adobe. Эта интеграция является частью партнерской программы Adobe Exchange.

Комбинируя данные мобильных приложений и дополнительных точек взаимодействия, текущие и потенциальные общие клиенты смогут построить более полное представление о пути пользователя по всем каналам, расширяя свой стек аналитики клиентского опыта. Они смогут принимать более информированные и точные маркетинговые решения, чтобы улучшить результаты в бизнесе и максимизировать рентабельность инвестиций.

Пакет продуктов Adjust для измерений, защиты от фрода и автоматизации делает маркетинг проще, умнее и безопаснее для таких мировых лидеров рынка как Rakuten, LINE, Nexon, Radish Fiction, FlixMobility и Current. Сотрудничество компании с Adobe Experience Cloud охватывает решения для маркетинга, аналитики, рекламы, E-commerce-проектов и открывает клиентам новые возможности благодаря прямой, плавной и безопасной интеграции данных между платформами.

Уникальные преимущества для маркетологов включают в себя решения Adjust для мобильных измерений / атрибуции, предотвращению мошенничества и формирование отчетности на одной платформе (что не предлагает ни один другой партнер по мобильным измерениям). Это помогает брендам добиться следующего:

Измерять эффективность каналов и анализировать, откуда приходят пользователи приложения и как они взаимодействуют с ним после установки. Недавний продукт Adjust для отслеживания подписок – первый инструмент на рынке, решающий проблемы атрибуции мобильных подписок.

– первый инструмент на рынке, решающий проблемы атрибуции мобильных подписок. Заставить аналитику работать на вас, и автоматизировать рабочие процессы кампаний.

Защищать маркетинговые бюджеты от фрода в мобильной рекламе, и защищать приложения от ботов.

«Как лидер в инновациях в мобильном маркетинге мы счастливы стать премиальным партнером программы Adobe Exchange Partner, подарив возможность ведущим компаниям по всему миру получать практическую пользу от аналитики и измерений, защищать приложения от фрода и применять автоматизацию на единой платформе, к которой привыкли клиенты Adobe, – объясняет Андрей Казаков (Andrey Kazakov), вице-президент по партнерствам в Adjust. – Мы очень рады, что преимущества для бизнеса от нового сотрудничества увидят как наши текущие, так и будущие клиенты».

Сотрудничество на высоком уровне предполагает дополнение возможностей Adobe Experience Cloud избранными высококачественными решениями, лучшими в своем классе. Такое партнерство открывает путь для более глубокой интеграции между двумя технологиями, а также для последующих стратегических инноваций.

«Активность клиентов меняется в связи с пандемией, и рекламодатели сталкиваются с новыми вызовами, пытаясь связать маркетинговые расходы с доходом приложения и жизненной ценностью пользователей, – говорит Коди Крнкович (Cody Crnkovich), глава отдела по партнерским платформам и стратегии Adobe Experience Cloud. – Мы в Adobe очень рады партнерству с Adjust, а также тому, что рекламодатели получат возможность в одном месте видеть мобильные данные по всем доступным каналам, автоматизировать формирование отчетов о кампаниях и защищать рекламные бюджеты от мошенников».

Для получения более подробной информации о маркетинговой платформе Adjust или заказе демонстрации зайдите на adjust.com и подпишитесь на Adjust в LinkedIn .

О компании

Adjust – международная платформа для маркетинга приложений. Рожденная в сердце мобильной индустрии и выросшая из страсти к технологиям, сегодня компания присутствует глобально – в 16 офисах по всему миру.

Платформа Adjust включает в себя продукты для измерения, кибербезопасности, автоматизации маркетинга и противодействия фроду. Вместе они делают маркетинг проще, умнее и безопаснее для более чем 40 тыс. приложений, работающих с Adjust. Ведущие мировые бренды, такие как Rocket Internet и Tencent Games, внедрили наши решения для обеспечения безопасности бюджетов и улучшения показателей.

Медиаконтакт:

Джошуа Грэнди (Joshua Grandy),

Менеджер по коммуникациям, США

[email protected]

+1 484 683 5929

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SOURCE Adjust GmbH