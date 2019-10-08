Adjust выпускает «Карту мобильного роста», которая поможет маркетологам нацеливаться на самых ценных пользователей и удерживать их

«Карта мобильного роста» использует показатель роста – новую метрику, созданную Adjust для отображения роста приложений на мировых рынках. Эта уникальная метрика рассчитывается путем разделения общего количества установок приложения за месяц на число активных пользователей за месяц (MAU) для каждой вертикали и страны. Так можно увидеть темп роста в соотношении установок к базе активных пользователей за месяц (MAU).

APAC со своим динамичным ростом лидирует и будет продолжать расти. Вьетнам, Таиланд и Мьянма – одни из самых быстрорастущих стран. На втором месте LATAM с Бразилией и Колумбией, замыкающими пятерку лидеров.

Вьетнам, Таиланд и Мьянма – одни из самых быстрорастущих стран. На втором месте LATAM с Бразилией и Колумбией, замыкающими пятерку лидеров. Самый большой спрос на игровые приложения и приложения E-commerce приходится на регион LATAM. В сущности , четыре из ТОП-5 стран располагаются в LATAM. В общей сложности, игры лидируют по количеству установок (33%), времени, которое пользователи проводят в приложении, (10%), и количеству рекламных расходов (74%). Примечательно, что LATAM также лидирует по спросу на E-commerce приложения. Мексика, Чили и Колумбия показывают высочайший рост в этой индустрии.

В сущности четыре из ТОП-5 стран располагаются в LATAM. В общей сложности, игры лидируют по количеству установок (33%), времени, которое пользователи проводят в приложении, (10%), и количеству рекламных расходов (74%). Примечательно, что LATAM также лидирует по спросу на E-commerce приложения. Мексика, Чили и Колумбия показывают высочайший рост в этой индустрии. Развлекательные приложения быстро набирают обороты. Вьетнам, Россия и Таиланд занимают три первых места в рейтинге роста. Он, вероятно, вызван спросом на сервисы потокового видео, которые, по всем прогнозам, будут продолжать набирать обороты, пока такие гиганты индустрии, как Disney, будут искать новых зрителей.

Вьетнам, Россия и Таиланд занимают три первых места в рейтинге роста. Он, вероятно, вызван спросом на сервисы потокового видео, которые, по всем прогнозам, будут продолжать набирать обороты, пока такие гиганты индустрии, как Disney, будут искать новых зрителей. Утилиты – одна из самых быстрорастущих вертикалей в Индонезии. Индонезия – мощный рынок, который поддерживает популярность видеоприложений и стриминговых сервисов. Это перекликается с выводами, сделанными в отчете «Мировые тренды на рынке приложений, Adjust 2019» , выпущенном в мае. Согласно отчету, Индонезия – самый динамично развивающийся рынок. Вместе с развлекательными приложениями и играми, утилиты – самая быстрорастущая вертикаль в этой стране. Примечательно, что больше всего результатов утилитам приносят приложения о погоде.

Фактор удержания

В дополнение к показателю роста Adjust разработал собственную метрику для измерения влияния удержания, которая называется фактор удержания. Фактор удержания рассчитывается путем разделения органического удержания на платное удержание, показывая читателям реальный разрыв между двумя типами пользователей.

Среди вертикалей самый высокий уровень удержания у игр – 34% в первый день, и 15% на седьмой день. Однако, общая база пользователей игр падает на 19% между первым и седьмым днем, и это самый крутой спад из всех вертикалей. Хоть такое падения выглядит резким, оно может быть связано с влиянием гиперказуальных игр. На эту быстрорастущую подкатегорию приходится значительная доля загрузок, но пока она не способна добиться долгоиграющей лояльности игроков. Интересно, что игроки из Северной Америки удерживаются лучше всего, показывая самое высокое удержание на первый день среди всех опрошенных стран.

«Расширение базы пользователей – это ключевая часть формулы роста. Но на рынке, где большинство приложений уходят в прошлое уже спустя сутки после установки, маркетологам необходимо сфокусироваться на вовлечении пользователей и их удержании», – заявляет Пол Х. Мюллер (Paul H. Müller), сооснователь и СТО Adjust. «Чтобы повысить вовлеченность и увеличить продолжительность жизни приложения, маркетологам нужно создать больше data-driven возможностей нацелиться на пользователей на грани оттока и таргетироваться на них в критические моменты задолго до того, как уровень удержания начнет неизбежно снижаться.»

Благодаря идеям и выводам, представленным в «Карте роста», маркетологи всех вертикалей смогут смоделировать эффективную стратегию удержания. Что еще более важно, они смогут наблюдать за действиями аудитории, чтобы находить самых ценных пользователей, и оптимизировать рекламные расходы, масштабируя рост приложения.

Для дополнительной информации о росте и удержании в различных отраслях и регионах с упором на APAC (в особенности на Сингапуре и Индии) скачивайте полный отчет здесь .

Методология

В отчете Adjust «Карта мобильного роста» использованы данные почти 3500 приложений, опубликованных в App Store и Google Play в 2018 г., из 31 страны и четырех вертикалей индустрии. В «Карте роста» отображены ключевые метрики, включая рост и удержание (платное, и органическое). В нем также появляется новый важный показатель — фактор удержания — разработанный Adjust для измерения разницы между органическим и платным удержанием, чтобы помочь маркетологам ориентироваться в показателях разных каналов. Отчет показывает маркетологам мобильных приложений потенциал роста на мировых рынках, помогает им расширить свое присутствие и масштабировать успех.

О компании

Adjust – лидер в индустрии мобильных измерений, кибербезопасности и противодействия мобильному мошенничеству. Рожденная в сердце мобильной индустрии и выросшая из страсти к технологиям, сегодня компания присутствует глобально, в 15 офисах по всему миру.

Делая маркетинг проще, умнее и безопаснее, Adjust помогает data-driven маркетологам создавать самые успешные приложения в мире. Adjust – маркетинговый партнер всех основных платформ, в общей сложности более 28 тыс. приложений внедрили решения Adjust, чтобы обезопасить бюджет и улучшить показатели.

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Контактная информация:

Adjust:

Joshua Grandy

Менеджер по коммуникациям и PR (U.S.)

Email: pr@adjust.com

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