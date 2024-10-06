ADQ назначает компанию Modon генеральным застройщиком мегапроекта Рас-эль-Хекма в Египте

В присутствии Мухаммада ибн Заида аль Нахайяна и Абдула Фаттаха ас-Сиси

Мероприятие в честь подписания нескольких важных соглашений, направленных на развитие нового направления

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 6 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- В присутствии президента его высочества шейха Мухаммада ибн Заида аль Нахайяна (Mohamed bin Zayed Al Nahyan) и президента Арабской Республики Египет его превосходительства Абдула Фаттаха ас-Сиси (Abdel Fattah El-Sisi) инвестиционная и холдинговая компания ADQ из Абу-Даби назначила компанию Modon Holding PSC генеральным застройщиком мегапроекта Рас-эль-Хекма.

ADQ Appoints Modon as Master Developer for Ras El Hekma Megaproject in Egypt

Кроме того что компания Modon Holding становится генеральным застройщиком всего проекта площадью 170 миллионов квадратных метров, Modon Holding также будет отвечать за выполнение первого этапа застройки планируемого города площадью 50 миллионов квадратных метров.

Остальные 120 миллионов квадратных метров, которые являются частью генерального плана, представленного компанией Modon Holding, будут застраиваться совместно с известными застройщиками из Египта, ОАЭ и международного сообщества под надзором недавно созданной дочерней компании ADQ — Ras El Hekma Urban Development Project Company и компании Modon Holding.

Этот знаковый проект представляет собой важную веху для Modon Holding, значительно увеличивая площадь ее строительных проектов за пределами ОАЭ. Проект Рас-эль-Хекма находится примерно в 350 километрах к северо-западу от Каира и задуман как полнофункциональный, умный, экологичный и инклюзивный поселок городского типа, расположенный на живописном побережье.

Ожидается, что этот проект станет мощным экономическим локомотивом, общий объем инвестиций которого, как ожидается, к 2045 году достигнет 110 млрд долларов США, а ежегодный вклад в ВВП страны составит около 25 млрд долларов США. В результате будет создано около 750 000 рабочих мест, включая прямые и косвенные.

По завершении строительства на территории комплекса будет проживать два миллиона человек, а протяженность зеленых зон составит более 40 километров, что сделает Рас-эль-Хекму самым зеленым мегапроектом в регионе.

В результате того что Рас-эль-Хекма находится в пределах четырех часов полета для более чем 400 миллионов внешних туристов, создание туристической инфраструктуры будет приоритетом на первых этапах строительства, включая международный аэропорт, а также высокоскоростное железнодорожное сообщение. Генеральный план также включает жилые районы, офисные помещения, гостиничные, торговые, развлекательные и рекреационные объекты.

В Рас-эль-Хекма предусмотрена международная гавань для яхт и специальная свободная экономическая зона. Кроме того, компания Modon Holding будет стремиться развивать инфраструктуру для поддержки ряда быстрорастущих отраслей, включая бизнес-услуги, финансовые услуги, легкую промышленность и технологии.

Его превосходительство Джассим Муххамад бу Атаба аль Зааби (Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi), председатель Modon Holding, сказал: «Проекту Рас-эль-Хекма суждено стать региональной жемчужиной в короне страны, которая и без того славится своими богатыми и разнообразными достопримечательностями. Modon Holding с гордостью реализует этот дальновидный мегапроект площадью 170 миллионов квадратных метров, используя свой опыт и инновационный подход. Вместе с нашими партнерами мы готовы превратить Рас-эль-Хекму в динамичный экономический локомотив и глобальный образец градостроительства».

Его превосходительство Муххамад Хасан Алсувайди (Mohamed Hassan Alsuwaidi), управляющий и генеральный директор группы ADQ, сказал: «В связи с тем что это проект беспрецедентного масштаба и влияния, Рас-эль-Хекма станет катализатором развития экономики Египта, создавая возможности для бизнеса и стимулируя туризм. Modon Holding привносит богатый опыт в генеральное планирование и станет пионером современных инновационных решений, формируя направление, которое принесет долгосрочную пользу Египту и его народу».

Билл О'Реган (Bill O'Regan), генеральный директор группы Modon Holding, сказал: «Рас-эль-Хекма является одним из самых важных инвестиционных и девелоперских проектов группы за пределами ОАЭ. Этот проект создаст невероятный конвейер развития, и Modon Holding с нетерпением ждет завершения строительства этого комплекса, который произведет исключительное впечатление на своих гостей и жителей».

Во рамках церемонии Modon Holding PSC заключила соглашения с первоначальными крупными партнерами, чтобы совместно начать реализацию мегапроекта Рас-эль-Хекма на потрясающем средиземноморском побережье Египта.

Рас-эль-Хекма не может не стать ведущим городским и туристическим центром, обладая широким спектром достопримечательностей и удобств. Modon Holding стремится использовать свой масштабный опыт в области строительства, сотрудничая с местными, региональными и глобальными партнерами, чтобы воплотить в жизнь этот дальновидный генеральный план.

Эти совместные усилия в сочетании с акцентом на разнообразные развлечения, спорт, культурные мероприятия и управление сообществом на высшем уровне сделают Рас-эль-Хекму средиземноморским туристическим направлением премиум-класса.

В то время как основное внимание уделяется туризму и гостиничному бизнесу, видение проекта компании Modon площадью 170 квадратных метров в долгосрочной перспективе также включает бизнес-услуги, финансовые услуги, легкую промышленность и технологии.

Modon приглашает первую группу инвесторов и партнеров на знаменательную церемонию

4 октября на знаковой церемонии с участием президента его высочества шейха Мухаммада ибн Заида аль Нахайяна и президента Египта его превосходительства Абдула Фаттаха ас-Сиси компания Modon с гордостью инициировала привлечение первой группы инвесторов и партнеров.

Мероприятие ознаменовало подписание ряда важных соглашений, направленных на развитие нового туристического направления:

- рамочного соглашения с Orascom Construction, определяющего роль этой компании в качестве одного из основных подрядчиков на начальном этапе реализации проекта;

- меморандума о взаимопонимании с Elsewedy Electric для изучения возможностей поставки строительных материалов и сотрудничества в области промышленных парков, производства, эксплуатации и технического обслуживания;

- меморандума о взаимопонимании с аэропортами Абу-Даби для сотрудничестве в области стратегического планирования, проектирования, строительства и обслуживания аэропортов;

- меморандума о взаимопонимании с TAQA для изучения возможностей сотрудничества в рамках проектов создания, финансирования и эксплуатации новой коммунальной инфраструктуры, проектов по опреснению воды, проектов по передаче и распределению электроэнергии, а также отведению и очистке сточных вод;

- меморандума о взаимопонимании с Valderrama для строительства и обслуживания комплексов для гольфа;

- меморандума о взаимопонимании с e& Egypt для содействия в проектировании и создании инфраструктуры умного города, включая цифровые каналы связи, оптоволоконные сети и 5G; технологии умного здания и решения на основе Интернета вещей для жилой и коммерческой недвижимости; системы сбора, мониторинга и анализа данных в масштабах города; интеллектуальные коммунальные услуги, в том числе автоматизированное управление потреблением энергии, системы водоснабжения и водоотведения; интеллектуальные транспортные системы и любые другие согласованные службы умного города;

- меморандума о взаимопонимании с Candy International для изучения возможностей строительства элитной недвижимости с использованием обширного международного охвата Candy;

- меморандума о взаимопонимании с Montage International для строительства и управления роскошными отелями в Рас-эль-Хекме;

- меморандума о взаимопонимании с Accor и Ennismore для управления отелями и курортами в Рас-эль-Хекме;

- и, наконец, меморандума о взаимопонимании с Burjeel Holding для строительства многопрофильных медицинских учреждений, внедрения инновационных решений в области здравоохранения, организации программ обучения медицине и сотрудничества в рамках инициатив в области общественного здравоохранения и программах оздоровления общества.

Эти стратегические партнерства подчеркивают приверженность Modon созданию туристического направления мирового класса, стимулированию инноваций и повышению качества жизни будущих жителей Рас-эль-Хекмы.

Его превосходительство Джассим Муххамад бу Атаба аль Зааби сказал: «Рас-эль-Хекма является дальновидным и многогранным направлением, которое обещает внести существенный вклад в экономику Египта. Разработка генерального плана такого масштаба требует специальных знаний и возможностей в различных отраслях, которые могут быть реализованы только благодаря надежному стратегическому партнерству. Мы с нетерпением ждем совместной работы с нашими партнерами в настоящем и будущем, чтобы использовать весь потенциал этого необыкновенного места».

Билл О'Реган сказал: «Проект Рас-эль-Хекма чрезвычайно амбициозен и сложен, и он внесет значительный вклад в египетскую экономику на различных этапах планирования, проектирования и строительства, в результате чего это новое туристическое направление станет реальностью. Разработка и реализация генерального плана такого масштаба требует отраслевых знаний и возможностей в широком спектре отраслей и достижима только благодаря прочному стратегическому партнерству».

О компании ADQ

Основанная в 2018 году компания ADQ является инвестиционной и холдинговой организацией Абу-Даби с широким портфелем крупных предприятий. Ее инвестиции охватывают ключевые сектора диверсифицированной экономики ОАЭ, включая энергетику и коммунальные услуги, продовольствие и сельское хозяйство, здравоохранение и медико-биологические науки, а также транспорт и логистику. Являясь стратегическим партнером правительства Абу-Даби, ADQ стремится ускорить трансформацию эмирата в глобально конкурентоспособную и основанную на знаниях экономику.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт adq.ae или напишите по адресу [email protected]. Вы также можете следить за новостями ADQ в Instagram, LinkedIn и X.

О компании Modon Holding

Компания Modon ведет строительство, создавая яркие сообщества, уникальные ощущения гостеприимства и образа жизни, а также спортивные сооружения мирового уровня. Modon Holding со штаб-квартирой в Абу-Даби является частной акционерной компанией, зарегистрированной на бирже ADX Growth Market с долями в акционерном капитале ADQ и IHC Group, которые являются нашими мажоритарными акционерами. Благодаря диверсифицированному бизнес-портфелю в ОАЭ мы занимаемся стратегическими инвестициями и инновациями в непревзойденном масштабе, определяя будущую умную жизнь. Наша цель — обеспечить долгосрочную, устойчивую выгоду, заложив основы для интеллектуальной жизни с использованием средств связи.

О компании Ras El-Hekma Urban Development Project Company

Дочерняя компания Ras El Hikma Urban Development Project Company S.A.E. (RED), полностью принадлежащая инвестиционной и холдинговой компании ADQ из Абу-Даби, уполномочена осуществлять надзор за реализацией проекта Рас-эль-Хекма, будущего мегаполиса площадью 170 миллионов квадратных метров на северном побережье Египта. Компании RED со штаб-квартирой в Египте, основанной в марте 2024 года, принадлежит право собственности на Рас-эль-Хекма, при этом она несет ответственность за реализацию многоэтапного проекта вместе со своими партнерами, в числе которых компания Modon Holding в качестве генерального застройщика.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2523688/Modon_ADQ.jpg