AEBE -- Эквадор укрепляет свое положение крупнейшего поставщика бананов в Россию

ГУАЯКИЛЬ, Эквадор, 30 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Эквадор, ведущий мировой экспортер бананов, укрепил свое положение основного поставщика фруктов в Россию благодаря устойчивому росту и выстроенным за десятилетия коммерческим отношениям.

К июлю 2025 года объем экспорта бананов из Эквадора в Россию достиг 447 млн долларов США, что на 19 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ожидается, что страна завершит год дополнительным ростом, подтвердив, что Россия, на долю которой приходится 19 % суммарного объема экспорта, является самым значимым потребителем эквадорских бананов.

Хосе Антонио Идальго (José Antonio Hidalgo), исполнительный директор Ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE), сказал агентству EFE, что эквадорские бананы отличаются более длительным сроком хранения, превосходным качеством и меньшим количеством циклов окуривания, что делает их надежным и конкурентоспособным товаром в сравнении с продукцией из других источников.

«Эквадор продолжает укреплять свое присутствие в России благодаря торговым отношениям, основанным на доверии и взаимном сотрудничестве», — сказала г-н Идальго на «Banana Time 2025», самой значимой конференции банановой отрасли в Эквадоре и крупнейшем подобном мероприятии в Латинской Америке.

Одной из главных тем конференции стала профилактика и борьба с грибком Fusarium R4T, который уже поразил плантации в Колумбии, Перу и Венесуэле.

Г-н Идальго сказал, что Эквадор остается в состоянии повышенной готовности после предполагаемого случая, который еще предстоит подтвердить, подчеркнув, что уже более двух десятилетий страна осуществляет строгие меры по надзору и биологическому контролю.

Эквадор внедрил всеобъемлющие протоколы, включая более 100 000 учебных занятий для производителей, непрерывные инспекции плантаций и системы раннего обнаружения с использованием беспилотных летательных аппаратов и анализа спутниковых снимков.

Эти меры направлены на защиту примерно 310 000 гектаров плантаций бананов и плантанов. Принявшие участие в «Banana Time 2025» специалисты согласились с тем, что ключом к устойчивости отрасли является обучение методам биологического контроля, научные исследования и сотрудничество государственного сектора с отраслевыми ассоциациями и учеными.

Ассоциация экспортеров бананов Эквадора (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE) представляет более 70 % экспорта бананов, осуществляемого ведущим мировым экспортером бананов (Эквадором), и способствует повышению конкурентоспособности и устойчивости отрасли производства бананов. Задачей организации является развитие и повышение конкурентоспособности и устойчивости цепочки создания ценности, связанной с экспортом бананов из Эквадора, во всем мире, а также защита интересов ее членов и сторонников.