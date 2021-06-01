Академия Синика выбирает хранилище Infortrend для высокопроизводительных вычислений

ТАЙБЭЙ, 1 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, обеспечила научно-исследовательскому институту Академия Синика, владеющему файловым/блочным (SAN/NAS) унифицированным хранилищем корпоративного уровня EonStor GS 3000 Gen2, возможность формирования высокоэффективной инфраструктуры для проведения высокопроизводительных вычислений (HPC) в исследовательских целях.

НИИ Академия Синика, являющийся самым известным академическим учреждением Тайваня, был основан в 1928 году для проведения научных исследований в различных областях, включая математические, физические и медико-биологические науки. Исследовательские данные для этих научных проектов требуют огромной емкости хранилищ и их высокой производительности для обработки задач, связанных с высокопроизводительными вычислениями. Существующая среда хранения данных оказалась более не в состоянии удовлетворять растущие потребности этого научно-исследовательского учреждения, поскольку имела низкую производительность, не подходящую для бесперебойного проведения анализа на основе высокопроизводительных вычислений, не обеспечивала достаточной емкости для быстрорастущих объемов исследовательских данных и не могла похвастаться простотой в управлении. Кроме того, серверное помещение имело ограниченное стоечное пространство для установки новой системы хранения. В связи с этим учреждение искало средство для хранения данных, способное успешно решить вышеупомянутые проблемы.

НИИ Академия Синика остановил свой выбор на унифицированном файловом/блочном хранилище SAN/NAS EonStor GS 3000 в качестве основы системы численного прогнозирования для исследовательских нужд. Исследовательский программный комплекс выполняет компьютерное моделирование и прогнозирование собираемых данных. Эти модели наблюдений основаны на большом количестве новых наблюдений с полевых датчиков и в значительной мере полагаются на предоставляемые вычислительные ресурсы. Хранилище GS 3000 Gen2 (полностью загруженное 60 NL-SAS дисками емкостью 12 ТБ) идеально подходит для этого ответственного применения, обеспечивая скорость записи 4000 МБ/с для приема исследовательских данных и скорость чтения 8000 МБ/с для проведения высокопроизводительных вычислений в исследовательских целях. ИТ-специалисты легко установили GS в ограниченном стоечном пространстве и подключили его к сети через интерфейс хоста FC (4 х 16 Гб/с). Для устранения проблем, связанных с управлением, GS предоставляет интуитивно понятный браузерный GUI-интерфейс EonOne.

«Потребность в емкостях для исследовательских данных очень быстро растет. Infortrend обеспечивают наилучшее соотношение цена/производительность для масштабирования», — сообщил ИТ-специалист НИИ Академии Синика.

Подробнее о хранилище EonStor GS 3000

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Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.infortrend.com/.

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc. Другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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