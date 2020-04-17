Аккредитация EQUIS бизнес-школы SKEMA продлена еще на пять лет

Эта повторная аккредитация вознаграждает общую стратегию школы и признает устойчивость ее модели и ее превосходство на международном рынке. В отчете отмечается, что SKEMA является «динамичной и ориентированной на будущее бизнес-школой с развитой культурой коллегиальности и прочными структурами внутреннего и внешнего управления». Особо выделены следующие элементы:

Общая стратегия и позиционирование школы

Разнообразие и высокая международная привлекательность в отношении ряда программ, которые готовят будущие таланты в инновационной экономике для решения задач экономики глобального масштаба

Высокий профессионализм преподавательского состава и его способность интегрировать образовательные инноваций

Преданность и профессионализм команд всех кампусов, удовлетворение студентов и их гордость являться «СКЕМЕНЦАМИ» (по их собственным словам, SKEMA «стимулирующая, разнообразная, глобальная, запоминающаяся, инновационная и предпринимательская»).

Непрерывно развивающаяся стратегия, разработанная для обучения руководителей

Территориальный след; динамизм и поддержка партнеров на разных площадках (компании, научные партнеры, инкубаторы, государственные и частные учреждения и т. д.), школа нашла «правильную модель» для развития связей с практикой различных экосистем, частью которых она является.

Алиса Гилхон, декан бизнес-школы SKEMA, говорит: «Я хотела бы поблагодарить всех наших стейкхолдеров за проделанную нами работу. Я надеюсь, что мы продолжим следовать нашему пути: в ближайшие пять лет мы осуществим наш новый стратегический план SKY25. Мы будем уделять особое внимание укреплению «исследований воздействия», посвященных бизнесу и обществу, а также выполнению нашей задачи, более чем когда-либо, на службе трансформации общества с целью создания лучшего и более справедливого мира».

О бизнес-школе SKEMA:

Бизнес-школа SKEMA, объединяющая 8 500 студентов из 120 стран и 45 000 выпускников из 145 стран, является международной школой, которая благодаря своим исследованиям, 50 учебным программам и своей международной структуре готовит и обучает таланты, в которых она нуждается. В настоящее время школа располагает 7 кампусами: 3 кампуса во Франции (Лилль, София-Антиполис, Париж), 1 – в Китае (Сучжоу), 1 – в Соединенных Штатах (Роли), 1 – в Бразилии (Белу-Оризонти) и 1 – в Южной Африке (Кейптаун – Стелленбош). В сентябре 2019 года школа объявила о создании в Монреале SKEMA GLOBAL LAB в УИ, исследовательской лаборатории в сфере усиления интеллекта (УИ) и нового научно-исследовательского центра: SKEMA Quantum Studio.

SKEMA имеет несколько аккредитаций – Equis, AACSB и EFMD и предоставляет квалификацию EMBA. Ее программы признаны во Франции (Visa, Master Degree, RNCP, CGE label), а также в США (лицензирование), Бразилии (certação) и Китае.

www.skema.edu. Следите за нами в Твиттере: @SKEMA_BS

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155245/Alice_Guilhon.jpg

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SOURCE SKEMA Business School