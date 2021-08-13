Аквариум SeaWorld® Abu Dhabi на острове Яс в ОАЭ станет крупнейшим в мире

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Miral , SeaWorld Parks & Entertainment

13 авг, 2021, 10:39 BST

- Аквариум тематического морского парка станет домом для 68 тыс. морских животных, в том числе акул, стаи рыб, скатов манта и морских черепах.

Строительство мегаобъекта завершено на 64%

SeaWorld Abu Dhabi — это еще одна инициатива SeaWorld, компании с 55-летней историей, по оказанию поддержки проектам, направленным на защиту морских обитателей, проведение исследований, образование и охрану окружающей среды.

Научно-исследовательский центр по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания Yas SeaWorld® станет первым в своем роде в ОАЭ

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 13 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Miral, лидер индустрии развлечений с эффектом присутствия в Абу-Даби, сделала совместное заявление вместе с SeaWorld® Parks & Entertainment, поделившись новостями о темпах строительства SeaWorld Abu Dhabi, тематического парка морской флоры и фауны нового поколения на острове Яс.  Тематический морской парк включает в себя крупнейший в мире морской аквариум, а также научно-исследовательский центр по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания Yas SeaWorld®. Строительство объекта завершено на 64%.

SeaWorld Abu Dhabi Aquarium Endless Vista
SeaWorld Abu Dhabi Aquarium Endless Vista
SeaWorld Abu Dhabi Aquarium Observation Deck
SeaWorld Abu Dhabi Aquarium Observation Deck
SeaWorld Abu Dhabi External Construction Photo
SeaWorld Abu Dhabi External Construction Photo
SeaWorld Abu Dhabi External Render
SeaWorld Abu Dhabi External Render
SeaWorld Abu Dhabi Aquarium Endless Vista SeaWorld Abu Dhabi Aquarium Observation Deck SeaWorld Abu Dhabi External Construction Photo SeaWorld Abu Dhabi External Render

Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год. Недавно закончился один из основных этапов строительства — возведение стальных конструкций. Работы по установке ограждающих конструкций морского парка близки к окончанию. Кроме того, ведутся работы над фасадом здания, уже установлено более 70% акриловых панелей по всему парку.   

После открытия SeaWorld Abu Dhabi будет вмещать 25 млн литров воды и станет домом для 68 тыс. морских животных, в том числе акул, стай рыб, скатов манта и морских черепах. Главной достопримечательностью парка станет Endless Vista, 20-метровое вертикальное окно с доступом на нескольких уровнях, из которого открываются великолепные виды на морских обитателей.

Научно-исследовательский центр по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания Yas SeaWorld®, созданный на базе обширного опыта компании SeaWorld, превратится в региональный хаб по изучению и защите экосистем Персидского залива и местных морских обитателей. Объект будет расположен рядом с аквариумом и тематическим парком и станет первым специализированным центром такого рода в ОАЭ. При поддержке компании SeaWorld научно-исследовательский центр займется реализацией проектов по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания, а также образовательными инициативами. Посещение центра будет осуществляться по предварительной записи. Гости смогут ознакомиться с работой ученых-резидентов центра и узнать больше о морских обитателях в рамках образовательных программ как для туристов, так и для учащихся местных и международных школ.

Мохамед Абдалла Аль-Зааби (Mohamed Abdalla Al Zaabi), генеральный директор компании Miral, заявил следующее: «Мы рады сотрудничать с SeaWorld Parks & Entertainment при создании морского парка нового поколения с крупнейшим в мире аквариумом и первым в ОАЭ специализированным исследовательским центром по изучению и уходу за морскими животными. Парк станет еще одной невероятной достопримечательностью острова Яс, а также воплощением нашего видения — превратить остров в главное туристическое направление как для местных жителей, так и для гостей нашей страны».

Посетители SeaWorld Abu Dhabi смогут ознакомиться с одной из самых разнообразных популяций морских животных среди подобных парков во всем мире. Тематический аквариум Endless Ocean сочетает в себе масштаб и простор морских глубин и входит в серию аттракционов One Ocean, которая объединяет шесть секторов морского парка. В серии One Ocean отражены возможности парка по моделированию естественной среды обитания для различных видов, живущих в условиях, приближенных к дикой природе. Гости парка смогут расширить свои знания о морских экосистемах с помощью интересных экскурсий с применением передовых технологий.

Марк Суонсон (Marc Swanson), генеральный директор SeaWorld Parks & Entertainment, отметил: «Для нас большая честь сотрудничать с компанией Miral и работать над созданием незабываемого парка развлечений SeaWorld, выполняя важную миссию на острове Яс и в регионе. SeaWorld Abu Dhabi, как и наши парки в Северной Америке, отражает нашу приверженность сохранению природы во всем мире. Мы привлекли сотни профессионалов, специализирующихся на уходе за животными, их спасении и реабилитации, экологическом образовании, защите среды обитания и изучении видового разнообразия. Мы рады, что научно-исследовательский центр Yas SeaWorld® укрепит влияние SeaWorld в сфере охраны окружающей среды и поможет сохранить морскую флору и фауну в регионе».

SeaWorld Abu Dhabi разместится на площади размером 183 тыс. кв. м и займет пять уровней. При проектировании парка компания SeaWorld применила наработки в области проведения морских исследований, охраны природы и защиты животных, накопленные за 55 лет своего существования.

SeaWorld Abu Dhabi согласуется с планами компании Miral превратить остров Яс в одно из ведущих мировых туристических направлений. Среди достопримечательностей острова есть множество уникальных и первоклассных аттракционов: Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi и CLYMB Abu Dhabi.

Компании Miral и SeaWorld Parks & Entertainment взяли на себя обязательство обеспечить устойчивое развитие острова в долгосрочной перспективе. Подробности станут известны позднее*.

*Примечания для редакторов 

Estidama, Pearl 2: 

  • Аквариуму SeaWorld Abu Dhabi будет присвоен рейтинг Pearl 2 согласно методологии проектирования зданий Estidama, принятой в ОАЭ и являющейся основой для измерения показателей экологичности. Программа входит в число ключевых аспектов концепции «Видение Абу-Даби 2030» по строительству эмирата Абу-Даби в соответствии с инновационными экологическими стандартами.
  • Система рейтинга зданий Pearl появилась в 2010 году и является обязательной в Абу-Даби. Все возводимые здания обязаны иметь как минимум рейтинг Pearl 1, а здания, строящиеся с привлечением бюджетных средств, должны соответствовать рейтингу Pearl 2.

Назначение компании Tabreed в качестве подрядчика по эксплуатации систем централизованного охлаждения:

  • Для решения вопросов энергоэффективного охлаждения в морском парке в качестве подрядчика была выбрана National Central Cooling Company PJSC (DFM: Tabreed), также известная как National Central Cooling Company в ОАЭ. 
  • Холодопроизводительность объемом 7,5 тыс. тонн будет обеспечена при общей допустимой мощности 15 тыс. тонн охлаждения.
  • В рамках соглашения к 2022 году компания Tabreed построит новый специализированный завод на площадке SeaWorld в Абу-Даби, используя надежные передовые решения для систем охлаждения с максимально экологичными параметрами. Завод будет подключен к централизованной схеме охлаждения острова Яс, которую также эксплуатирует Tabreed.

Информация о компании Miral
Компания Miral специализируется на создании культурно-развлекательных объектов на территории Абу-Даби, объединяя людей и пространства посредством уникальной, захватывающей и зажигательной атмосферы. В число объектов компании Miral, отвечающей за застройку острова Яс и развитие его инфраструктуры, входят места отдыха и развлечений, гостиницы, спортивные сооружения, предприятия общественного питания, торговые точки и коммерческая недвижимость. В настоящее время на острове Яс размещаются парк аттракционов Ferrari World Abu Dhabi, аквапарк Yas Waterworld Abu Dhabi, парк развлечений Warner Bros. World Abu Dhabi, центр экстремальных видов спорта CLYMB™ Abu Dhabi, поле для гольфа Yas Links, торговый центр Yas Mall, гоночная трасса Yas Marina Circuit, яхтенный порт Yas Marina и семь гостиниц, включая флагманский отель W Abu DhabiYas Island.

Более подробная информация представлена на сайте компании: http://www.miral.ae 
Для получения более подробной информации о компании SeaWorld Abu Dhabi посетите сайт: http://www.seaworldabudhabi.com

Информация о компании SeaWorld® Parks & Entertainment:
SeaWorld® Parks & Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) — ведущая компания в области строительства тематических развлекательных парков, которые дарят своим гостям незабываемые впечатления. Компания реализует проекты по защите животных и сохранению уникальных уголков дикой природы. SeaWorld — это одна из самых известных в мире зоологических организаций, занимающихся вопросами обеспечения благополучия животных, обучения, животноводства и ветеринарного ухода. Под ее попечением находится одна из крупнейших в мире зоологических коллекций. Компания содействует реализации инициатив по улучшению условий содержания животных и ухода за ними. Кроме того, SeaWorld занимается спасением и реабилитацией больных, раненых, потерявшихся или брошенных морских и сухопутных животных с целью их возвращения в дикую природу. За свою историю команда специалистов SeaWorld оказала помощь более чем 39 тыс. животных, нуждающихся в помощи. Компания SeaWorld® Parks & Entertainment, Inc. владеет или управляет в рамках лицензионных соглашений портфелем признанных брендов, включая SeaWorld, Busch Gardens®, Aquatica®, Sesame Place® и Sea Rescue®. История компании насчитывает более 60 лет. За эти годы SeaWorld создала 12 различных туристических объектов и региональных тематических парков на ключевых рынках США, во многих из которых представлена собственная уникальная зоологическая коллекция. В тематических парках компании представлен широкий спектр аттракционов, шоу и других развлечений для различных групп посетителей, которые призваны не только дарить незабываемые впечатления, но и приносить большую пользу для гостей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1592938/SeaWorld_Abu_Dhabi_Aquarium_Endless_Vista.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1592939/SeaWorld_Abu_Dhabi_Aquarium_Observation_Deck.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1592940/SeaWorld_Abu_Dhabi_External_Construction_Photo.jpg
Фото —  https://mma.prnewswire.com/media/1592941/SeaWorld_Abu_Dhabi_External_Render.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.miral.ae/
http://www.seaworldabudhabi.com

SOURCE Miral; SeaWorld Parks & Entertainment