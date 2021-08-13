Аквариум SeaWorld® Abu Dhabi на острове Яс в ОАЭ станет крупнейшим в мире

Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год. Недавно закончился один из основных этапов строительства — возведение стальных конструкций. Работы по установке ограждающих конструкций морского парка близки к окончанию. Кроме того, ведутся работы над фасадом здания, уже установлено более 70% акриловых панелей по всему парку.

После открытия SeaWorld Abu Dhabi будет вмещать 25 млн литров воды и станет домом для 68 тыс. морских животных, в том числе акул, стай рыб, скатов манта и морских черепах. Главной достопримечательностью парка станет Endless Vista, 20-метровое вертикальное окно с доступом на нескольких уровнях, из которого открываются великолепные виды на морских обитателей.

Научно-исследовательский центр по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания Yas SeaWorld®, созданный на базе обширного опыта компании SeaWorld, превратится в региональный хаб по изучению и защите экосистем Персидского залива и местных морских обитателей. Объект будет расположен рядом с аквариумом и тематическим парком и станет первым специализированным центром такого рода в ОАЭ. При поддержке компании SeaWorld научно-исследовательский центр займется реализацией проектов по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания, а также образовательными инициативами. Посещение центра будет осуществляться по предварительной записи. Гости смогут ознакомиться с работой ученых-резидентов центра и узнать больше о морских обитателях в рамках образовательных программ как для туристов, так и для учащихся местных и международных школ.

Мохамед Абдалла Аль-Зааби (Mohamed Abdalla Al Zaabi), генеральный директор компании Miral, заявил следующее: «Мы рады сотрудничать с SeaWorld Parks & Entertainment при создании морского парка нового поколения с крупнейшим в мире аквариумом и первым в ОАЭ специализированным исследовательским центром по изучению и уходу за морскими животными. Парк станет еще одной невероятной достопримечательностью острова Яс, а также воплощением нашего видения — превратить остров в главное туристическое направление как для местных жителей, так и для гостей нашей страны».

Посетители SeaWorld Abu Dhabi смогут ознакомиться с одной из самых разнообразных популяций морских животных среди подобных парков во всем мире. Тематический аквариум Endless Ocean сочетает в себе масштаб и простор морских глубин и входит в серию аттракционов One Ocean, которая объединяет шесть секторов морского парка. В серии One Ocean отражены возможности парка по моделированию естественной среды обитания для различных видов, живущих в условиях, приближенных к дикой природе. Гости парка смогут расширить свои знания о морских экосистемах с помощью интересных экскурсий с применением передовых технологий.

Марк Суонсон (Marc Swanson), генеральный директор SeaWorld Parks & Entertainment, отметил: «Для нас большая честь сотрудничать с компанией Miral и работать над созданием незабываемого парка развлечений SeaWorld, выполняя важную миссию на острове Яс и в регионе. SeaWorld Abu Dhabi, как и наши парки в Северной Америке, отражает нашу приверженность сохранению природы во всем мире. Мы привлекли сотни профессионалов, специализирующихся на уходе за животными, их спасении и реабилитации, экологическом образовании, защите среды обитания и изучении видового разнообразия. Мы рады, что научно-исследовательский центр Yas SeaWorld® укрепит влияние SeaWorld в сфере охраны окружающей среды и поможет сохранить морскую флору и фауну в регионе».

SeaWorld Abu Dhabi разместится на площади размером 183 тыс. кв. м и займет пять уровней. При проектировании парка компания SeaWorld применила наработки в области проведения морских исследований, охраны природы и защиты животных, накопленные за 55 лет своего существования.

SeaWorld Abu Dhabi согласуется с планами компании Miral превратить остров Яс в одно из ведущих мировых туристических направлений. Среди достопримечательностей острова есть множество уникальных и первоклассных аттракционов: Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi и CLYMB Abu Dhabi.

Компании Miral и SeaWorld Parks & Entertainment взяли на себя обязательство обеспечить устойчивое развитие острова в долгосрочной перспективе. Подробности станут известны позднее*.

*Примечания для редакторов

Estidama, Pearl 2:

Аквариуму SeaWorld Abu Dhabi будет присвоен рейтинг Pearl 2 согласно методологии проектирования зданий Estidama, принятой в ОАЭ и являющейся основой для измерения показателей экологичности. Программа входит в число ключевых аспектов концепции «Видение Абу-Даби 2030» по строительству эмирата Абу-Даби в соответствии с инновационными экологическими стандартами.

Система рейтинга зданий Pearl появилась в 2010 году и является обязательной в Абу-Даби. Все возводимые здания обязаны иметь как минимум рейтинг Pearl 1, а здания, строящиеся с привлечением бюджетных средств, должны соответствовать рейтингу Pearl 2.

Назначение компании Tabreed в качестве подрядчика по эксплуатации систем централизованного охлаждения:

Для решения вопросов энергоэффективного охлаждения в морском парке в качестве подрядчика была выбрана National Central Cooling Company PJSC (DFM: Tabreed), также известная как National Central Cooling Company в ОАЭ.

Холодопроизводительность объемом 7,5 тыс. тонн будет обеспечена при общей допустимой мощности 15 тыс. тонн охлаждения.

В рамках соглашения к 2022 году компания Tabreed построит новый специализированный завод на площадке SeaWorld в Абу-Даби, используя надежные передовые решения для систем охлаждения с максимально экологичными параметрами. Завод будет подключен к централизованной схеме охлаждения острова Яс, которую также эксплуатирует Tabreed.

Информация о компании Miral

Компания Miral специализируется на создании культурно-развлекательных объектов на территории Абу-Даби, объединяя людей и пространства посредством уникальной, захватывающей и зажигательной атмосферы. В число объектов компании Miral, отвечающей за застройку острова Яс и развитие его инфраструктуры, входят места отдыха и развлечений, гостиницы, спортивные сооружения, предприятия общественного питания, торговые точки и коммерческая недвижимость. В настоящее время на острове Яс размещаются парк аттракционов Ferrari World Abu Dhabi, аквапарк Yas Waterworld Abu Dhabi, парк развлечений Warner Bros. World Abu Dhabi, центр экстремальных видов спорта CLYMB™ Abu Dhabi, поле для гольфа Yas Links, торговый центр Yas Mall, гоночная трасса Yas Marina Circuit, яхтенный порт Yas Marina и семь гостиниц, включая флагманский отель W Abu Dhabi – Yas Island.

Более подробная информация представлена на сайте компании: http://www.miral.ae

Для получения более подробной информации о компании SeaWorld Abu Dhabi посетите сайт: http://www.seaworldabudhabi.com

Информация о компании SeaWorld® Parks & Entertainment:

SeaWorld® Parks & Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) — ведущая компания в области строительства тематических развлекательных парков, которые дарят своим гостям незабываемые впечатления. Компания реализует проекты по защите животных и сохранению уникальных уголков дикой природы. SeaWorld — это одна из самых известных в мире зоологических организаций, занимающихся вопросами обеспечения благополучия животных, обучения, животноводства и ветеринарного ухода. Под ее попечением находится одна из крупнейших в мире зоологических коллекций. Компания содействует реализации инициатив по улучшению условий содержания животных и ухода за ними. Кроме того, SeaWorld занимается спасением и реабилитацией больных, раненых, потерявшихся или брошенных морских и сухопутных животных с целью их возвращения в дикую природу. За свою историю команда специалистов SeaWorld оказала помощь более чем 39 тыс. животных, нуждающихся в помощи. Компания SeaWorld® Parks & Entertainment, Inc. владеет или управляет в рамках лицензионных соглашений портфелем признанных брендов, включая SeaWorld, Busch Gardens®, Aquatica®, Sesame Place® и Sea Rescue®. История компании насчитывает более 60 лет. За эти годы SeaWorld создала 12 различных туристических объектов и региональных тематических парков на ключевых рынках США, во многих из которых представлена собственная уникальная зоологическая коллекция. В тематических парках компании представлен широкий спектр аттракционов, шоу и других развлечений для различных групп посетителей, которые призваны не только дарить незабываемые впечатления, но и приносить большую пользу для гостей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1592938/SeaWorld_Abu_Dhabi_Aquarium_Endless_Vista.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1592939/SeaWorld_Abu_Dhabi_Aquarium_Observation_Deck.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1592940/SeaWorld_Abu_Dhabi_External_Construction_Photo.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1592941/SeaWorld_Abu_Dhabi_External_Render.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.miral.ae/

http://www.seaworldabudhabi.com



SOURCE Miral; SeaWorld Parks & Entertainment