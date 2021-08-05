Allegis Capital -- стратегический партнер New Frontier Capital Management International

Allegis Capital, ведущая венчурная компания Кремниевой долины, стала стратегическим партнером New Frontier Capital Management International

Венчурная компания поможет развивать стартапы с помощью глобальных ресурсов New Frontier Capital

ПАЛО-АЛЬТО (шт. Калифорния) и ТОКИО, 6 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- (30 июля 2021 г.) - Allegis Capital, известная венчурная компания из Кремниевой долины, и New Frontier Capital Management International (NFCM), ведущая азиатская управляющая компания, объявили о подписании меморандума о взаимопонимании и стратегическом партнерстве.

В рамках нового стратегического партнерства компании Allegis и NFCM начнут развивать трансграничное сотрудничество, включая в рамках деловых союзов и сделок по слиянию и поглощению между стартапами Кремниевой долины, владеющими технологиями мирового класса, и японскими и транснациональными корпорациями, стремящимися к дальнейшему развитию за счет глобальных инноваций.

Благодаря партнерству NFCM и Allegis Capital стартапы, пользующиеся поддержкой венчурной компании, смогут найти новых партнеров, создать корпоративный альянс, провести совместные исследования и разработки, осуществить сделки по слиянию и поглощению, а также получат другие возможности для развития бизнеса на глобальном уровне с акцентом на японском рынке.

Кроме того, компания NFCM будет оказывать поддержку разработке и коммерческой реализации идей стартапов Allegis при сотрудничестве с всемирно известными университетами и учреждениями, например с Индийским технологическим институтом, Мельбурнским университетом, Чжэцзянским университетом, российским Фондом «Сколково» и Кенийским инвестиционным управлением.

Совместно со своими партнерами по Глобальному фонду (Tata Capital, China Merchants Group и Da Vinci Capital) компания NFCM предоставит стартапам Allegis доступ к финансированию и выход на международные рынки: Япония, Индия, Китай, Австралия, Россия и Африка.

«Стратегическое партнерство с компанией NFCM поможет нам ускорить развитие бизнеса компаний в нашем портфеле, реализовать их стратегические планы на международном уровне. Мы также надеемся, что со временем масштаб нашего партнерства будет только расти», — заявил управляющий директор компании Allegis Capital Спенсер Талл (Spencer Tall).

«Партнерство между компаниями Allegis и NFCM — это знаковое событие, особенно в современную цифровую эпоху. Компания Allegis входит в число избранных венчурных инвесторов Кремниевой долины и имеет доступ к новейшим технологиям и бизнес-моделям. NFCM представляет сеть японских корпораций, международных фондов и мировых университетов, стремящихся получить инновации нового поколения, — отметил глава компании NFCM Сигеки Усуки (Shigeki Usuki). — Географические преимущества — Северная Америка для Allegis и Азиатско-Тихоокеанский регион для NFCM — дополняют значимость нашего стратегического партнерства».

Информация о компании Allegis Capital

Компания Allegis Capital, офисы которой расположены в Кремниевой долине и Мэриленде, запустила уникальную интегрированную инвестиционную платформу в области кибербезопасности для стартапов, только начинающих свой путь в этой сфере. Это первый венчурный инвестор, специализирующийся исключительно на кибербезопасности и интеллектуальной обработке данных. Уже более 15 лет компания инвестирует в кибербезопасность в США и на отдельных международных рынках. Команда Allegis Capital состоит из ветеранов рынков венчурного капитала и стартапов. В прессе эту команду называют Cyber's Money Men («кибер-толстосумы») за опыт и положение ее членов в своей сфере деятельности. В настоящее время компании Allegis Capital инвестирует в такие компании, как Area 1 Security, Callsign, CyberGRX, Dragos, SafeGuard Cyber, Shape Security, Signifyd, Source Defense, Synack и vArmour. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.allegiscyber.com

Информация о компании New Frontier Capital Management International

Штаб-квартира компании NFCM находится в Японии, ее представительства открыты в Токио, Гонконге, на материковом Китае и в Сингапуре. Силами подразделения NFCM Hong Kong компания участвует в глобальных проектах в качестве управляющего и совместно управляет глобальными фондами венчурного и частного капитала, среди которых китайский частный фонд прямых инвестиций CMH Growth Fund с участием China Merchants Group, Tata Capital Growth Fund, индийский частный фонд прямых инвестиций с участием Tata Capital, а также глобальные венчурные фонды — Cybernaut New Frontier Venture Fund (Китай), AI Human (Австралия) и Africa Healthcare Fund (Африка).

Помимо корпоративной сети японских и глобальных корпораций в экосистеме NFCM ее подразделение в Гонконге реализует инновации по всему миру в рамках соглашений с ведущими академическими и правительственными учреждениями, включая Индийский технологический институт (Хайдарабад, Индия), Мельбурнский университет (Австралия), Фонд «Сколково» (Россия), Чжэцзянский университет (Китай) и Кенийское инвестиционное управление. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.nfcm.com.hk/en/

Сопутствующие ссылки

http://nfcm.com.hk/en/



SOURCE Allegis Capital; New Frontier Capital Management International