Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e удостоены высоких оценок в СМИ на выставке CES 2021
18 янв, 2021, 18:41 GMT
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Amazfit, один из ведущих мировых брендов на рынке носимых смарт-устройств, представил целый ряд инновационных продуктов в различных категориях на выставке бытовой электроники (CES) 2021 года, проводившейся полностью в цифровом формате.
В число интересных новинок Amazfit, представленных на выставке, вошли самые последние модели семейства Amazfit GTS 2 и GTR 2, а именно ультрамодные смарт-часы Amazfit GTR 2e и GTS 2e.
Обе эти модели умных часов наиболее часто упоминались в обзорах СМИ и других влиятельных источников информации после окончания CES 2021, удостоившись высоких оценок со стороны широкого круга обозревателей технических и специализированных изданий за их впечатляющую длительность работы без подзарядки, широкий функционал контроля параметров физической формы и самочувствия (включая контроль качества сна), 90 спортивных режимов и великолепные экраны, выполненные по технологии AMOLED и постоянно поддерживающие рабочий режим.
Кроме того, модели Amazfit GTR 2e и GTS 2e появились в многочисленных списках «лучших экспонатов CES 2021», составленных авторитетными комментаторами, включая:
- Digital Trends: лучшие носимые устройства на CES 2021
- TechRadar: лучшие носимые устройства на CES 2021
- Wareable: лучшие носимые устройства на CES 2021: наши фавориты выставки
- Women's Health: Лучшая новая технология на Выставке бытовой электроники 2021
- Android Authority: лучшие носимые устройства, представленные на CES 2021
- Gadgets & Wearables: лучшая технология производства носимых устройств/фитнес-трекеров на CES 2021
- Wearable Technologies: лучшие носимые устройства на CES 2021
- UNOCERO: CES 2021: лучшие устройства для контроля самочувствия и борьбы с коронавирусом
Выполняя обещание Amazfit («стремление к стилю с заботой о здоровье»), часы GTR 2e и GTS 2e обеспечивают существенно большую по сравнению с обычной длительность работы без подзарядки аккумулятора — до 24 и 14 дней соответственно.
Amazfit GTR 2e и GTS 2e вместе Amazfit GTS 2 mini становятся новейшими представителями семейства Amazfit GTS 2 и GTR 2, возглавляемого моделями Amazfit GTR 2 и GTS 2.
Позднее Amazfit также выпустит модель GTR 2 LTE с возможностью подключения к сетям 4G.
В Северной Америке модели Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e продаются на официальном сайте Amazfit и в интернет-магазине Amazon. Стоимость обеих моделей составляет 139,99 долл. США.
В Великобритании модели Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e продаются в сети Argos по цене 119 фунтов стерлингов, а позднее (конкретная дата пока неизвестна) будут доступны как на официальном сайте Amazfit, так и в интернет-магазине Amazon.
Для пользователей на других рынках более подробная информация о наличии продукции и ценах на нее представлена на официальном сайте Amazfit.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1422007/Amazfit.jpg
SOURCE Amazfit