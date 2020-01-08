Amazfit представила инновационные беспроводные наушники PowerBuds и лучших помощников для сна ZenBuds
08 янв, 2020, 09:47 GMT
Amazfit Powerbuds названы "Лучшими фитнес-наушниками TWS" по версии IDG
ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 8 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huami (код NYSE: HMI) представила свою первую, но уже успевшую завоевать несколько наград линейку наушников на выставке Consumer Electronic Show (CES 2020) в Лас-Вегасе. Наушники Amazfit PowerBuds и Amazfit ZenBuds созданы для пользователей, занимающихся спортом и заботящихся о своем здоровье, помогая им сохранять активность на протяжении всего дня.
Инновации Amazfit в сфере носимой смарт-электроники, воплощенные в новом гаджете Amazfit PowerBuds, были отмечены главной наградой IDG (International Data Group) - "Лучшие фитнес-наушники TWS".
Amazfit PowerBuds - идеальный компаньон для работы и спорта.
Наушники Amazfit PowerBuds весят всего 7 г[1] и оснащены магнитными заушниками. С помощью встроенного пульсометра Huami PPG наушники PowerBuds также отслеживают сердечный ритм, позволяя контролировать показатели в режиме реального времени и предупреждая о повышенном сердцебиении.
Оснащенные диафрагмой из современного композитного материала PowerBuds обеспечивают высокоточное воспроизведение звука. Наушники способны работать в течение восьми часов на одном заряде*. В сочетании с портативной магнитной зарядкой пользователи могут рассчитывать на 24* часа стабильного воспроизведения музыки на ходу. Уникальный режим Thru Mode поддерживает оптимизацию окружающего звука.
Amazfit PowerBuds позволяют всегда оставаться на связи, благодаря интуитивному сенсорному управлению с настраиваемыми функциями касания.
Amazfit ZenBuds - залог хорошего сна
Наушники ZenBuds со звукоизолирующей конструкцией плотно прилегают к ушной раковине, защищая ваш ночной сон от посторонних звуков и шумов. Гаджет оснащен уравновешенным якорем Knowles и функцией умного подавления помех, создающей оптимальную атмосферу для сна и генерирующую успокаивающие звуки, автоматически выключающиеся сразу после засыпания. ZenBuds также собирают данные о сердечном ритме, положении тела и его движениях, анализируя режим вашего сна.
Наушники способны работать до 12 часов* на одном заряде. Amazfit ZenBuds деликатно будят вас с помощью индивидуального будильника, постепенно наращивающего звук и не беспокоящего окружающих.
Цена и доступность
- Amazfit PowerBuds можно будет приобрести уже в феврале 2020 года по рекомендуемой розничной цене 99,9 долл. США.
- Amazfit ZenBuds также появятся в продаже в 2020-м, однако конкретный график пока не согласован.
Ссылка для загрузки пресс-китов и изображений в высоком качестве: https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK
Контактная информация для представителей СМИ:
pr@huami.com
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[1] Вес устройства - 6 г, один заушник - 1 г
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1062783/Huami.jpg
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SOURCE Huami
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