Amazfit представила инновационные беспроводные наушники PowerBuds и лучших помощников для сна ZenBuds

Инновации Amazfit в сфере носимой смарт-электроники, воплощенные в новом гаджете Amazfit PowerBuds, были отмечены главной наградой IDG (International Data Group) - " Лучшие фитнес-наушники TWS ".

Amazfit PowerBuds - идеальный компаньон для работы и спорта.

Наушники Amazfit PowerBuds весят всего 7 г[1] и оснащены магнитными заушниками. С помощью встроенного пульсометра Huami PPG наушники PowerBuds также отслеживают сердечный ритм, позволяя контролировать показатели в режиме реального времени и предупреждая о повышенном сердцебиении.

Оснащенные диафрагмой из современного композитного материала PowerBuds обеспечивают высокоточное воспроизведение звука. Наушники способны работать в течение восьми часов на одном заряде*. В сочетании с портативной магнитной зарядкой пользователи могут рассчитывать на 24* часа стабильного воспроизведения музыки на ходу. Уникальный режим Thru Mode поддерживает оптимизацию окружающего звука.

Amazfit PowerBuds позволяют всегда оставаться на связи, благодаря интуитивному сенсорному управлению с настраиваемыми функциями касания.

Amazfit ZenBuds - залог хорошего сна

Наушники ZenBuds со звукоизолирующей конструкцией плотно прилегают к ушной раковине, защищая ваш ночной сон от посторонних звуков и шумов. Гаджет оснащен уравновешенным якорем Knowles и функцией умного подавления помех, создающей оптимальную атмосферу для сна и генерирующую успокаивающие звуки, автоматически выключающиеся сразу после засыпания. ZenBuds также собирают данные о сердечном ритме, положении тела и его движениях, анализируя режим вашего сна.

Наушники способны работать до 12 часов* на одном заряде. Amazfit ZenBuds деликатно будят вас с помощью индивидуального будильника, постепенно наращивающего звук и не беспокоящего окружающих.

Цена и доступность

Amazfit PowerBuds можно будет приобрести уже в феврале 2020 года по рекомендуемой розничной цене 99,9 долл. США.

Amazfit ZenBuds также появятся в продаже в 2020-м, однако конкретный график пока не согласован.

Ссылка для загрузки пресс-китов и изображений в высоком качестве: https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK

Контактная информация для представителей СМИ:

pr@huami.com

[1] Вес устройства - 6 г, один заушник - 1 г

* Данные лаборатории Amazfit Lab, могут варьироваться в зависимости от условий тестирования

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1062783/Huami.jpg

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