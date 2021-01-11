Amazfit представит свою концепцию в области технологий и устройств для фитнеса на выставке CES 2021

Кроме того, на выставке будут представлены сверхлегкие универсальные смарт-часы для фитнеса Amazfit Bip U Series , шикарное ретро-устройство Amazfit Neo с продвинутыми современными функциями, эргономичные наушники Amazfit ZenBuds с функцией шумоподавления и выверенным звучанием для работы и отдыха, а также интеллектуальными функциями контроля сна, яркие и динамичные наушники Amazfit PowerBuds с профессиональной спортивной акустикой, гарантирующей превосходное качество звучания, складная беговая дорожка Amazfit AirRun с динамиками объемного звучания и минималистичным дизайном, умные весы Amazfit Smart Scale , позволяющие получать комплексные данные о состоянии здоровья, футуристические часы Amazfit X с изогнутым 3D-экраном AMOLED высокого разрешения.

Тема презентации Amazfit на CES 2021 — "Stronger, Together" (Вместе сильнее) — подчеркивает неизменное стремление бренда обеспечить потребителей эффективными продуктами и сервисами в области носимых устройств; в эпоху глобальной пандемии она приобретает особую популярность.

Ознакомьтесь с ассортиментом продукции Amazfit в рамках выставки CES, которая пройдет полностью в цифровом формате с 11 по 14 января, на сайте amazfit.com.

Amazfit GTR 2e и GTS 2e: идеальное сочетание стиля и здоровья

Amazfit GTR 2e и GTS 2e присоединятся к Amazfit GTS 2 mini в рамках семейства Amazfit GTS 2 и GTR 2, флагманами которого являются классические модели Amazfit GTR 2 и GTS 2, в которых соединяются стиль и здоровье.

В этом году на базе GTR 2 Amazfit также выпустит модель GTR 2 LTE с поддержкой соединения 4G для беспрецедентного уровня коммуникации.

Amazfit Bip U Series — ваш первый шаг в мир умного фитнеса

Устройства Amazfit Bip U Series оснащаются большим цветным экраном 1,43 дюйма для более обширного и четкого отображения информации.

Amazfit Bip U Pro позволяет взаимодействовать с Amazon Alexa[1]: задавать вопросы, запрашивать перевод, устанавливать будильники и таймеры, следить за погодой, управлять бытовыми приборами и многое другое.

[1] Alexa поддерживается только устройством Amazfit Bip U Pro. На старте продаж Alexa будет доступна только на американском английском языке. Приложение Alexa представлено не во всех странах/регионах, а дополнительные языки будут поддерживаться последующими обновлениями. Список стран/регионов, поддерживаемых языков, а также порядок активации и использования Alexa на Amazfit Bip U Pro представлены на сайте

Amazfit Neo: ретро-дизайн с расширенными функциями

Модель Amazfit Neo оснащается четырехсторонним экраном с четырьмя кнопками, объединяя в себе стиль и широкий функционал, обеспечивая уникальное сочетание ретро-дизайна и современных функций.

Amazfit ZenBuds: сидят идеально для идеального сна

Amazfit ZenBuds — это умные, наушники с функцией шумоподавления и возможностью воспроизведения успокаивающих звуков, блокирующих окружающий мир, помогая вам расслабиться, медитировать или сосредоточиться на работе без отвлекающих факторов, а также легче уснуть ночью. При ношении в постели эти интеллектуальные наушники также могут определять время сна и автоматически выключать звуки, чтобы не разбудить вас, а функция интеллектуального контроля сна будет анализировать качество вашего сна каждую ночь, помогая формировать полезные привычки.

Amazfit PowerBuds: динамичное звучание на каждой тренировке

Наушники Amazfit PowerBuds обладают потрясающим звучанием благодаря аудиосистеме для профессиональных спортсменов, что сделает ваши тренировки более захватывающими и динамичными. Эти наушники оснащены оптическим датчиком PPG для точного контроля частоты сердечных сокращений и сбора информации о ваших тренировках. Кроме того, в случае повышения пульса сверх заданных значений вы получаете голосовое уведомление, что повышает безопасность и эффективность тренировок.

Amazfit AirRun: наслаждайтесь бегом на свежем воздухе, не выходя из дома

Дорожка Amazfit AirRun обладает сверхширокой лентой и способна дать фору большинству домашних беговых дорожек. Лента шириной 500 миллиметров и длиной 1300 миллиметров выгодно отличается от лент большинства коммерческих беговых дорожек, обеспечивая более обширное пространство для бега, а также устойчивость и свободу бега на свежем воздухе.

Amazfit Smart Scale: комплексные данные о состоянии здоровья — у ваших ног

Умные весы Amazfit Smart Scale, оснащенные высокоточным процессором, отображает данные по 16 индикаторам состояния здоровья на основе введенной вами базовой информации, что поможет без труда следить за своим общим физическим состоянием. Весы Amazfit Smart Scale оснащаются высокоточным G-образным датчиком, достаточно чувствительным для отслеживания незначительных изменений веса вплоть до 50 г, отображая изменения даже после одной кружки воды.

Amazfit X: будущее уже здесь

В результате технического прорыва в сфере интеллектуальных носимых устройств в мире интеллектуальных часов появился новый стандарт. Революционный дизайн концептуальных часов Amazfit X без кнопок, с изогнутым дисплеем AMOLED диагональю 2,07 дюйма, корпусом из титанового сплава и оптическим датчиком BioTracker™ 2 PPG собственной разработки позволяет разместить на вашем запястье больше важных функций.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1396869/CES_2021_Amazfit.jpg

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