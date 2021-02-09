Amouage планирует глобальное расширение и открывает свое представительство в Дубае (ОАЭ)

Дубайское представительство фирмы Amouage станет одним из ее мировых центров развития бизнеса и технологических услуг, поддерживая инновационную динамику, задаваемую парфюмерной фабрикой и творческой студией Amouage (Amouage Perfume Manufacture and Creative Studio) в Маскате (Оман). Новое представительство, открывшееся в оживленном районе Dubai Design District, будет поддерживать текущую деятельность фирмы Amouage и ее расширение на новые рынки Европы, Ближнего Востока и Африки.

Глава компании Марко Парсьегла прокомментировал это событие следующим образом: «На фоне сохраняющейся неопределенности мы начинаем 2021 год с уверенностью, опираясь на прошлогодние успехи, и открываем наше дубайское представительство для реализации новых амбициозных планов. Наличие динамичного торгового представительства в оживленном месте с хорошим сообщением обеспечит нам лучшие возможности для поддержки своих партнеров и развития нашего бизнеса в долгосрочной перспективе. В то же время это гарантирует неизменность нашего стремления к творческой целостности, мастерству исполнения и качеству в Amouage Perfume Manufacture and Creative Studio в Маскате, что еще больше повышает нашу привлекательность среди ценителей духов».

«Решение о расширении присутствия Amouage с открытием представительства в Дубае было логичным шагом в процессе реализации нашей стратегии глобального роста. Вслед за объединением творческого и производственного подразделений на нашем флагманском предприятии в Маскате в 2020 году, дубайское представительство добавит важное сбытовое звено в нашу деятельность благодаря своему выгодному расположению в самом сердце одного из важнейших регионов, что имеет решающее значение для обеспечения сбалансированного глобального роста между Востоком и Западом», — добавил коммерческий директор компании Карим Нагати (Karim Nagaty).

Ориентируясь на события года, фирма Amouage представила новую продукцию, получившую одобрение критиков на международном уровне, включая Interlude Black Iris и Renaissance Collection, в то же время адаптируясь к растущему спросу на более эффективное и действенное присутствие на электронных площадках.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1434555/Amouage_Dubai_Office.jpg

SOURCE Amouage