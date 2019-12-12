Amplify Brokerage выходит на открытый рынок

«Мы невероятно рады возможности поделиться плодами своего инновационного решения с каждым поклонником криптовалют по всему миру... чтобы ощутить, что мы выполнили именно ту задачу, которую перед собой ставили... и осознать, что мы никогда не успокаивались на достигнутом. Наша цель заключалась в обеспечении непревзойденного качества обслуживания пользователей по непревзойденной стоимости — именно этого мы и добились», — заявил глава компании Amplify Джастин Табб (Justin Tabb). Помимо нулевых комиссий за трейдинг по всем торговым парам, компания Amplify может похвастаться своими тесными связями с многочисленными поставщиками ликвидности, что обеспечивает клиентам лучшие цены при осуществлении сделок. Платформа оснащена лучшим в своем классе функционалом и аналитическим инструментарием, требуемыми для оперативного принятия решений и выполнения транзакций без необходимости выхода с платформы. Платформа Amplify Brokerage, характеризуемая пользователями как «служба единого окна», экономит трейдерам время и деньги, а также позволяет им реже испытывать разочарование в связи с ошибочными действиями.

К числу других особенностей, обеспечивающих лидерство данной платформы в своей отрасли, относятся:

l Расширенный функционал управления портфелями — Ценная информация, позволяющая принимать взвешенные решения, является приятным сюрпризом для пользователей в той сфере, где конкуренты испытывают острый дефицит

l Собственный механизм определения прибылей и убытков — Эта тщательно продуманная система обеспечивает возможность непрерывного отслеживания показателей.

l Невероятно высокая скорость адаптации — Это оптимизирует время пользователя за счет непосредственного помещения трейдера в интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который один из пользователей охарактеризовал как «лучшее, что я видел».

Поскольку данная платформа ориентирована на непрерывное совершенствование, ее функционал будет постоянно обновляться и со временем включит в себя ввод и вывод фиатных валют и автоматизированный трейдинг. Кроме того, будет расширен перечень криптовалют, которыми пользователи смогут торговать без уплаты комиссий.

Основной задачей биржи Amplify Exchange является обеспечение всеобщего доступа к возможностям, свойственным криптовалютам — для каждого отдельного лица на индивидуальных условиях. На платформе Amplify все составляющие каждого продукта наделяются максимальными возможностями для извлечения потребительской выгоды. Amplify Brokerage — первый представленный на открытом рынке элемент пакета, состоящего из трех революционно новых продуктов, предназначенных для обеспечения оптимального взаимодействия в рамках одной из самых современных криптовалютных экосистем.

Если вы хотите проверить, как отразится на вашем портфеле отсутствие комиссий за трейдинг, вы можете зарегистрироваться на платформе уже сегодня по адресу: https://amplifyexchange.com/register

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1043183/Amplify_Logo.jpg

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=NJh4U_S2Q-8&t

Контактная информация: Mark Crawford (Марк Кроуфорд), mark@amplifyexchange.com

SOURCE Amplify Exchange