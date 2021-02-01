Аналитическая информация о российском рынке умных домов представлена на конференции ABC-2021

ДЮССЕЛЬДОРФ (Германия), 1 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Второй этап бизнес-конференции "AI+IoT" (Европа), организованной компанией Tuya Smart — одним из ведущих поставщиков платформ Интернета вещей, был полностью посвящен России и ее новейшим аналитическим разработкам в сфере умных домов, а также ее влиянию на каждый сектор и бизнес-среду. Европейский раунд бизнес-конференции "AI+IoT" будет проводиться в десяти странах с целью глубокого анализа текущей ситуации и перспектив бизнеса, связанного с внедрением искусственного интеллекта в данном регионе, а также тенденций и направлений развития интеллектуальной индустрии в целом. Первый этап конференции завершился 19 января в Италии.

Директор по развитию бизнеса компании Tuya Smart в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) Кристина Ву (Kristina Wu) представила подробную информацию о развитии российского рынка. По данным мониторинга, проводимого компанией GfK, в России ежемесячно реализуются в среднем 100 тысяч устройств для оборудования умных домов на общую сумму 23,5 млн евро. По мнению аналитиков GfK, к основным факторам будущего успеха сегмента умных домов в России относятся функциональная ясность, полезность, доступность и открытость систем. Это позволяет потребителям самостоятельно подключать друг к другу устройства, поставляемые разными производителями.

Заместитель директора по стратегическому развитию компании Marvel Distribution Станислав Солтицкий наблюдает явно выраженную тенденцию развития в сегменте умных ламп. В этой связи он выделяет следующие факторы:

Появление интеллектуальных голосовых помощников, четко и правильно говорящих на русском языке, включая ведущих голосовых помощников — Алиса от Яндекса и Маруся от Mail.ru, а также трех голосовых помощников, недавно представленных Сбером.

Переход от отдельных независимых устройств к экосистемам и интегрированным платформам, включая IoT Integrated Platform от Tuya Smart , обеспечивает поддержку десятков тысяч различных интеллектуальных устройств, предлагаемых другими производителями.

Глава созданного Яндексом товарищества «Алиса и умный дом» Ольга Щеглова видит внушительные перспективы использования голосовых помощников. По данным последних стихийных опросов, бесспорным лидером в России считается голосовой помощник Алиса. 85% респондентов назвали Алису в качестве голосового помощника, с которым они знакомы лучше всего. Алиса ежемесячно обрабатывает свыше миллиарда голосовых запросов и обслуживает около 45 миллионов пользователей на всех платформах. Одной из наиболее популярных категорий продукции в Интернете вещей являются осветительные приборы, и Алиса включает свет в домах людей пять миллионов раз в месяц. В число наиболее популярных категорий, задействованных в Интернете вещей, также входят умные розетки, выключатели, телевизоры, пылесосы, терморегуляторы, шторы и увлажнители воздуха, на которые приходится более 90% всех голосовых запросов на взаимодействие с устройствами, относящимися к этим категориям.

Старший партнер компании EKF Евгений Ойстачер и руководитель ее подразделения по продукции для умных домов Дмитрий Квасников также видят перспективу в выборе для своих нужд протокола Zigbee вместо Wi-Fi для всех устройств. Протокол Wi-Fi необходим только при передаче больших объемов данных (например, с камеры видеонаблюдения). Что касается устройств оснащения умных домов, то для взаимодействия с ними лучше использовать протокол, разработанный с учетом специфики интеллектуальных устройств (в частности, Zigbee). Низкая скорость передачи данных позволяет протоколу Zigbee обеспечивать низкий уровень энергопотребления. Интеллектуальный выключатель или датчик может работать до 5 лет и более на одной небольшой батарейке типа CR2032.

Для просмотра презентаций конференции зарегистрируйтесь на странице по адресу: https://www.tuya.com/event/abc/eur. Следующий этап бизнес-конференции "AI+IoT" состоится 2 февраля в Нидерландах, где лидеры отрасли, в том числе глава компании PVG Holding BV Лили Джон (Lily Jong), главный операционный директор компании WOOX Бас де Кок ван Дельвейнен (Bas de Cocq van Delwijnen) и руководитель подразделения Tuya Smart по странам Бенилюкса и Евразии Флора Лю (Flora Lyu), представят аналитическую информацию о нидерландском рынке.

Информация о платформе Tuya Smart

Tuya Smart — одна из ведущих всемирных платформ развития Интернета вещей с уникальным всеобъемлющим ассортиментом средств облачных вычислений и сетевого взаимодействия и приложений, который облегчает различным брендам, розничным операторам и OEM-производителям процесс вывода своей продукции на интеллектуальный уровень и повышает его доступность. Платформа Tuya позволила вывести на интеллектуальный уровень более 250 тысяч артикулов продукции в сотнях категорий по всему миру, обслуживая свыше 260 тысяч разработчиков со всех концов мира. Транснациональная компания Tuya имеет свои штаб-квартиры в США, Германии, Индии, Японии, Колумбии и Китае.

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веб-сайт компании Tuya, ее страницы в социальных сетях LinkedIn, Facebook, Twitter или YouTube-канал.

SOURCE Tuya Smart