Apollo Hospitals празднует 25 годовщину первой в Индии программы по трансплантации печени

· Apollo Hospitals был пионером первой успешной трансплантации печени в Индии в 1998 году.

· Первый пациент, которому была проведена трансплантация печени в возрасте 20 месяцев, теперь работает врачом.

· Apollo Hospitals сыграл ведущую роль в позиционировании Индии как мирового лидера в области трансплантации органов.

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Apollo, самый крупный интегрированный поставщик в области здравоохранения в мире, выполнил 25-летнюю программу по трансплантации печени в Индии, проведя более, чем 4300 операций по трансплантации печени, включая 515 детей из более, чем 50 стран мира. Сегодня Apollo проводит свыше 1600 трансплантаций солидных органов в год. С учетом 90 % уровня успешных исходов, программа трансплантации печени Apollo Liver является синонимом качества и надежды для пациентов со всего света.

(Left to right)) Dr. Sanjay Kandaswamy (India's first LT patient who is now a doctor), Dr. Anupam Sibal, Ms. Dimple Kapadia, Baby Prisha with her parent, Mr. Shivakumar Pattabhiraman, Dr. Neerav Goyal

Д-р Прита Редди (Preetha Reddy), заместитель председателя Apollo Hospitals Group, сказала: «В Apollo мы стремимся к тому, чтобы никто из пациентов не погиб из-за недостатка в доступе к трансплантации. Мы сосредоточены на создании высококлассных центров трансплантации, которыми руководят уважаемые врачи. Мы стремимся использовать наш опыт для помощи нуждающимся в трансплантации по всему миру».

Д-р Анупам Сибал (Anupam Sibal), директор по медицинским вопросам и старший гастроэнтеролог-педиатр, сказал: «За последние 25 лет программа трансплантации печени в Apollo Institutes достигла существенной отметки, даря надежду пациентам с заболеваниями печени в терминальной стадии. Санджай Кандасами (Sanjay Kandasamy), первый человек, которому пересадили печень в Индии, сейчас успешный врач, и это символ надежды для тех, у кого её уже нет. Успешные истории наших пациентов вдохновили нас на создание самой передовой экосистемы трансплантации, позволяющей выполнять комплексные трансплантации, такие как несовместимые по группе крови, одновременные трансплантации почек и печени, а также трансплантации у младенцев весом всего 4 кг».

Д-р Неерав Гойал (Neerav Goyal,), старший консультант Liver Transplants сказал: «Демонстрируя впечатляющий уровень успешных исходов в 90 %, программа трансплантации печени Apollo воплощает в себе неуклонное стремление, служащее символом надежды для пациентов с печеночной недостаточностью. Мы намерены расширять наши программы, давая еще больше шансов на более здоровую жизнь.

Программа трансплантации Apollo Transplant является одной из крупнейших и наиболее исчерпывающих программ в мире, занимающихся широким спектром заболеваний печени и почек, трансплантацией печени и почек, легких и сердца, проводящей операции по трансплантации кишечника, поджелудочной железы и ЖКТ, а также услуги по трансплантации стопы.

О Indraprastha Apollo Hospitals:

Основанная в июле 1996 г., Indraprastha Apollo Hospitals, первая клиника в Индии с аккредитацией JCI, является результатом сотрудничества между правительством Дели и Apollo Hospitals Enterprise Limited. Расположенный на 15 акрах земли клинический комплекс является третьим супер-специализированным учреждением по оказанию медицинской помощи третьего уровня от Apollo Hospitals Group. Имея в своем распоряжении 57 медицинских профилей и 700 операционных столов, клиника оснащена 19 операционными, 138 кроватями интенсивной терапии, круглосуточными услугами скорой помощи, а также воздушной скорой помощью. Являясь первопроходцем в трансплантации почек и печени, она стала свидетелем первой в Индии успешной педиатрической и взрослой трансплантации печени. Известная своими современнейшими медицинскими технологиями, включая 64-срезовую КТ, 3 Тесла МРТ, Novalis Tx и интегрированный PET Suite, клиника является ведущим учреждением здравоохранения в оказании диагностических, медицинских и хирургических услуг. Имея довольных клиентов на протяжении десятилетий, Indraprastha Apollo остается в авангарде высококачественных услуг в области здравоохранения.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2278782/25_yrs_for_1st_Liver_transplant.jpg

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