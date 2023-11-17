Apollo Hospitals празднует 25 годовщину первой в Индии программы по трансплантации печени

Информация предоставлена

Apollo Hospitals

17 нояб, 2023, 18:38 GMT

·  Apollo Hospitals был пионером первой успешной трансплантации печени в Индии в 1998 году.

·  Первый пациент, которому была проведена трансплантация печени в возрасте 20 месяцев, теперь работает врачом.

·  Apollo Hospitals сыграл ведущую роль в позиционировании Индии как мирового лидера в области трансплантации органов.

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Apollo, самый крупный интегрированный поставщик в области здравоохранения в мире, выполнил 25-летнюю программу по трансплантации печени в Индии, проведя более, чем 4300 операций по трансплантации печени, включая 515 детей из более, чем 50 стран мира. Сегодня Apollo проводит свыше 1600 трансплантаций солидных органов в год. С учетом 90 % уровня успешных исходов, программа трансплантации печени Apollo Liver является синонимом качества и надежды для пациентов со всего света.

Continue Reading
(Left to right)) Dr. Sanjay Kandaswamy (India's first LT patient who is now a doctor), Dr. Anupam Sibal, Ms. Dimple Kapadia, Baby Prisha with her parent, Mr. Shivakumar Pattabhiraman, Dr. Neerav Goyal
(Left to right)) Dr. Sanjay Kandaswamy (India's first LT patient who is now a doctor), Dr. Anupam Sibal, Ms. Dimple Kapadia, Baby Prisha with her parent, Mr. Shivakumar Pattabhiraman, Dr. Neerav Goyal

Д-р Прита Редди (Preetha Reddy), заместитель председателя Apollo Hospitals Group, сказала: «В Apollo мы стремимся к тому, чтобы никто из пациентов не погиб из-за недостатка в доступе к трансплантации. Мы сосредоточены на создании высококлассных центров трансплантации, которыми руководят уважаемые врачи. Мы стремимся использовать наш опыт для помощи нуждающимся в трансплантации по всему миру».

Д-р Анупам Сибал (Anupam Sibal), директор по медицинским вопросам и старший гастроэнтеролог-педиатр, сказал: «За последние 25 лет программа трансплантации печени в Apollo Institutes достигла существенной отметки, даря надежду пациентам с заболеваниями печени в терминальной стадии. Санджай Кандасами (Sanjay Kandasamy), первый человек, которому пересадили печень в Индии, сейчас успешный врач, и это символ надежды для тех, у кого её уже нет. Успешные истории наших пациентов вдохновили нас на создание самой передовой экосистемы трансплантации, позволяющей выполнять комплексные трансплантации, такие как несовместимые по группе крови, одновременные трансплантации почек и печени, а также трансплантации у младенцев весом всего 4 кг».

Д-р Неерав Гойал (Neerav Goyal,), старший консультант Liver Transplants сказал: «Демонстрируя впечатляющий уровень успешных исходов в 90 %, программа трансплантации печени Apollo воплощает в себе неуклонное стремление, служащее символом надежды для пациентов с печеночной недостаточностью. Мы намерены расширять наши программы, давая еще больше шансов на более здоровую жизнь.

Программа трансплантации Apollo Transplant является одной из крупнейших и наиболее исчерпывающих программ в мире, занимающихся широким спектром заболеваний печени и почек, трансплантацией печени и почек, легких и сердца, проводящей операции по трансплантации кишечника, поджелудочной железы и ЖКТ, а также услуги по трансплантации стопы.

О Indraprastha Apollo Hospitals:

Основанная в июле 1996 г., Indraprastha Apollo Hospitals, первая клиника в Индии с аккредитацией JCI, является результатом сотрудничества между правительством Дели и Apollo Hospitals Enterprise Limited. Расположенный на 15 акрах земли клинический комплекс является третьим супер-специализированным учреждением по оказанию медицинской помощи третьего уровня от Apollo Hospitals Group. Имея в своем распоряжении 57 медицинских профилей и 700 операционных столов, клиника оснащена 19 операционными, 138 кроватями интенсивной терапии, круглосуточными услугами скорой помощи, а также воздушной скорой помощью. Являясь первопроходцем в трансплантации почек и печени, она стала свидетелем первой в Индии успешной педиатрической и взрослой трансплантации печени. Известная своими современнейшими медицинскими технологиями, включая 64-срезовую КТ, 3 Тесла МРТ, Novalis Tx и интегрированный PET Suite, клиника является ведущим учреждением здравоохранения в оказании диагностических, медицинских и хирургических услуг. Имея довольных клиентов на протяжении десятилетий, Indraprastha Apollo остается в авангарде высококачественных услуг в области здравоохранения.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2278782/25_yrs_for_1st_Liver_transplant.jpg
Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1310950/4408961/Apollo_Hospitals_Logo.jpg

Другие материалы из этого источника

Apollo Hospitals Celebrates 25 Years of India's First Liver Transplant Program

Apollo Hospitals Celebrates 25 Years of India's First Liver Transplant Program

Apollo, the world's largest integrated healthcare provider, completed 25 years of liver transplant program in India with over 4300 liver transplants, ...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Image1

Health Care & Hospitals

Image1

Medical Pharmaceuticals

Image1

New Products & Services

Выпуски новостей схожей тематики