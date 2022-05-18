Arasan представляет новейшую ИС MIPI RFFE(SM) для версии MIPI RFFE(SM) v3.0

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 18 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Arasan Chip Systems, являющаяся ведущим поставщиком решений Total IPTM для современного рынка систем на кристалле, объявила о возможности немедленного приобретения ИС MIPI RFFE 3.0SM для хоста и устройств с высокой эффективностью и низким уровнем энергопотребления, предназначенных для мобильной промышленности.

Разработанная компанией Arasan технология MIPI RFFE 3.0SM Total IPTM работает на относительно высокой скорости (52 МГц) с расширенными функциями запуска, такими как триггеры с таймером, которые обеспечивают более жесткий и синхронизированный контроль за различными конфигурациями агрегации несущих, легко настраиваемые триггеры, позволяющие перестраивать группы функций управления, а также расширенные триггеры, которые увеличивают количество уникальных триггеров, доступных в системе управления РЧ и подходят для усложняющихся радиосистем. Она также включает в себя функцию синхронизации и планирования изменений в настройках регистра как на одном устройстве, так и на нескольких устройствах.

Благодаря смартфонам и планшетам, люди ожидают быстрого доступа к любой желаемой информации, в любое время и из любого места, и такие быстрые технологии беспроводной связи, как сети 5G и LTE, помогают в реализации этих ожиданий. Предлагаемое компанией Arasan комплексное решение MIPI RFFE 3.0SM обеспечивает более высокую точность синхронизации и сокращение задержек, необходимых в настоящее время производителям для ускорения глобального внедрения сети 5G. Данное решение предназначено обеспечить интерфейс RFFE для всех стандартных пользовательских устройств, включая усилитель мощности, малошумящие усилители, фильтры, переключатели, модули управления мощностью и антенные датчики. Эти устройства могут находиться на одном и том же чипе или на отдельных чипах.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://www.arasan.com/products/mipi/rffe/

Предлагаемое компанией Arasan мобильное решение Mobile IP Solution также включает в себя набор ИС MIPI CSISM, DSISM, C-PHYSM и D-PHYSM на узлах, выполненных по технологическому процессу вплоть до 5 нм.

Информация о компании Arasan

Компания Arasan Chip Systems, член-спонсор ассоциации MIPI с 2005 года, является одним из ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи, выпустив более миллиарда чипов, поставленных с использованием нашей ИС MIPI. Высококачественные, отработанные на кремнии комплексные решения компании Arasan на основе ИС включают в себя цифровые ИС, ИС физического уровня AMS, ИС верификации, комплекты разработки аппаратных средств и программное обеспечение. Компания Arasan предлагает узконаправленный ассортимент продукции, ориентированный на мобильные системы на кристалле. Термин «мобильное устройство» эволюционировал на протяжении двух десятилетий, вобрав в себя все относящееся к мобильной связи, начиная с карманных ПК в середине 90-х годов и заканчивая современными автомобилями, дронами и Интернетом вещей (IoT). Компания Arasan находится в авангарде этой эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированная ИС лежит в основе мобильных СнК.

Контактная информация:

д-р Сэм Бил (Sam Beal)

[email protected]

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SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.