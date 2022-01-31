Arasan расширяет Total MIPI Display IP за счет полной интеграции VESA DSC IP

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния, США), 31 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Arasan Chip Systems — ведущий поставщик решений Total IPTM для рынка систем на кристалле (СнК) — объявляет о выпуске MIPI DSI-2SM со своей полностью интегрированной ИС VESA DSC. ИС VESA DSC соответствует требованиям стандарта VESA DSC 1.2.

Предлагаемая компанией Arasan ИС Total MIPI Display IPTM с MIPI DSI-2SM и VESA DSC широко применяется в качестве основного интерфейса отображения для устройств мобильной связи, автомобильных систем визуализации и гаджетов дополненной/виртуальной реальности. В результате эти устройства отображения становятся более современными, обеспечивая разрешение сверхвысокой четкости (>4K), более высокую частоту кадров и цветовые возможности RGB. Конструкторам становится все труднее уравновешивать потребность в полосе пропускания, обеспечивающей высокую скорость передачи данных, с необходимостью снижения энергопотребления, в то же время поддерживая высокий уровень качества визуализации. Профессиональным проектировщикам требуются протоколы сжатия, обеспечивающие отсутствие потерь качества визуализации за счет таких интерфейсов отображения, как ИС VESA DSC от компании Arasan. Total IPTM для MIPI DSI-2SM с использованием ИС VESA DSC компании Arasan представляет собой полностью готовое решение, обеспечивающее возможность сжатия без потери качества визуализации для устройств отображения, требующих высокой пропускной способности и оптимальной энергоэффективности.

Предлагаемое компанией Arasan решение Total MIPI Display IPTM с ИС VESA DSC является полностью интегрированным, обладает высокой функциональной совместимостью и реализовано с малым количеством транзисторных переключателей, низкой задержкой и уменьшенным объемом требуемой памяти, а также обеспечивает сжатие потоковых изображений высокой четкости с разрешением до 8K. Ядро рассчитано на входные сигналы с глубиной цвета 8, 10, 12, 14 или 16 бит на пиксель в формате RGB или YCbCr (4:4:4 или 4:2:2). Ядро кодера/декодера DSC включает в себя общепринятые в отрасли интерфейсы для настройки хостов и управления ими, ввода-вывода видеосигналов и ввода-вывода аудиосигналов.

Предлагаемые компанией Arasan ИС VESA DSC Encoder и ИС VESA DSC Decoder уже имеются в продаже как отдельные ИС или полностью интегрированные с ИС DSI Tx или ИС DSI Rx от компании Arasan соответственно.

https://www.arasan.com/product/mipi-dsi-2-sm-with-vesa-dsc/

Информация о компании Arasan

Компания Arasan Chip Systems, член-спонсор ассоциации MIPI с 2005 года, является одним из ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи, выпустив более миллиарда чипов, поставленных с использованием нашей ИС MIPI. Высококачественные, отработанные на кремнии комплексные решения компании Arasan на основе ИС включают в себя цифровые ИС, ИС физического уровня AMS, ИС верификации, комплекты разработки аппаратных средств и программное обеспечение. Компания Arasan имеет узконаправленный ассортимент продукции, ориентированный на мобильные СнК. Термин «мобильное устройство» эволюционировал на протяжении двух десятилетий, вобрав в себя все относящееся к мобильной связи, начиная с КПК в середине 90-х годов и заканчивая современными автомобилями, дронами и Интернетом вещей (IoT). Компания Arasan находится в авангарде этой эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированная ИС лежит в основе мобильных СнК.

Контактная информация:

д-р Сэм Бил (Sam Beal)

[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Total_IP_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.