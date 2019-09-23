Arctech Solar расширяет свое международное присутствие и успешно выходит на рынок Казахстана

Компания Archtech подключила к национальной электросети станцию мощностью 30 мВт в поселке Жангизтобе. Эта станция представляет собой первый крупномасштабный фотоэлектрический проект в восточном Казахстане, обеспечивающий ежегодную выходную мощность на уровне почти 36 млн кВт-ч.

На начальных этапах реализаторы проекта столкнулись с проблемами, связанными с климатическими условиями в месте нахождения объекта. Станция расположена в горах Тяньшаня, где температура может опускаться ниже 55 градусов по Цельсию. Учитывая данное обстоятельство, Arctech разработала специальное решение - винтовую сваю для стационарной конструкции, - позволяющее объекту успешно выдерживать нагрузки снежных бурь и сохранять стабильность всей системы. Эти усилия позволили подключить станцию к сети согласно графику, в августе 2019 года.

Проект получил высокую оценку акима Восточно-Казахстанской области и бывшего премьер-министра Казахстана г-на Даниала Ахметова, который прокомментировал: "Электростанция Жангизтобе мощностью 30 мВт вносит заметный вклад в развитие отрасли возобновляемый энергетики в Восточном Казахстане".

Мощная поддержка и максимальное повышение производительности станции

Строительство станции мощностью 70 мВт позволило Archetch изучить региональный рынок для последующей реализации аналогичных проектов.

На сегодняшний день, Arctech работает над созданием солнечной электростанции мощностью 50 мВт в Чулаккургане на юге Казахстана. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец этого года. В рамках этого проекта используются трекинг-системы SkyLine от Arctech, способные выдерживать снеговую и ветровую нагрузку. Данное решение характеризуется простотой монтажа и способностью к самообучению, заметно повышающей объем энергии, вырабатываемой станцией.

Генеральный директор владельца и генерального подрядчика на данном проекте Risen Hong Kong Юань Цзяньпин (Yuan Jianping) прокомментировал: "Благодаря своевременной поставке, мощной технической поддержке, а также высокому качеству продукции и услуг Arctech, это решение обеспечило эффективный монтаж и успешный ввод в эксплуатации станции мощностью 50 мВт, невзирая на сложные климатические условия этого региона Казахстана".

"Казахский рынок растет стремительными темпами. Мы гордится тем, что именно нам было поручено разработать и реализовать этот важный для развития региональной отрасли возобновляемой энергетики проект, - отметил президент международного подразделения Arctech Solar Гай Жун (Guy Rong). - Мы надеемся на расширение сотрудничества с инвесторами в целях создания устойчивой партнерской сети на казахском рынке и максимального повышения окупаемости их инвестиций ".

[О компании Arctech Solar]

Arctech Solar является одним из ведущих мировых производителей и поставщиков решений для систем трекинга и монтажа солнечных панелей. За последнее десятилетие компания успешно открыла зарубежные представительства/сервисные центры в США, Индии, Японии, Испании, Мексике, Австралии и ОАЭ. По состоянию на конец 2018 года, мы совокупная производительность установленного нами оборудования составила около 19 гВт. На нашем счету - 700 проектов, реализованных в 24 странах мира. Для получения дополнительной информации посетите www.arctechsolar.com .

Контактная информация для представителей СМИ:

Лиза Чжоу (Lisa Zhou)

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