Ассоциация турецких экспортеров проводит Неделю инноваций и предпринимательства

СТАМБУЛ, 3 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Конференция под названием "Турецкая неделя инноваций", ориентированная на развитие и усовершенствование турецкой концепции новаторства, проходит 3-4 мая 2019 года в Стамбуле. Организатором мероприятия выступила Ассоциация турецких экспортеров (TIM).

В программу Недели инноваций входят разнообразные экспириенс-зоны, конференции, семинары и экспозиции. Лейтмотивом для всех активностей мероприятия являются инновации, объединяющие турецких и зарубежных профессионалов, способных вместе изменить мир к лучшему.

Стимулирование электронной экспортной торговли с дополнительным эффектом от инноваций

На 2019 год запланированы сразу 13 различных проектов дигитализации экспортной торговли. Начиная с мая текущего года, поддержку электронной экспортной торговле будет оказывать система безбумажного экспорта. После внедрения новой системы 154 процедуры, связанных с экспортом, можно будет оформлять в цифровом формате, а экспортеры смогут направлять дополнительные запросы. Целью дигитализации экспорта является ускорение процессов экспортной торговли и увеличение ее объемов. 2019-й год был объявлен годом "Экоустойчивости и новаторства" в сфере экспорта. Эта инициатива направлена на достижение целевых показателей экспорта на уровне 182 млрд долл. США. Именно такой ориентир установлен Новой экономической программой государства. Текущий инновационный прогресс в экспортной сфере дает основания ожидать, что целевые показатели на 2019 год будут превзойдены: уже в первом квартале объем экспорта составил 44 млрд 567 млн долл. США, что на 3,3% больше, чем в 2018-м.

Инновации как двигатель реальных изменений

"Турецкая неделя инноваций" - это ключевое событие для экосистемы инновационных отраслей промышленности и бизнеса, регулярно организуемое начиная с 2012 года. В прошедших сессиях мероприятия приняли участие в общей сложности 400 000 гостей. В этом году организаторы конференции продолжили славную традицию и пригласили к участию широкий ряд влиятельных международных докладчиков, экспертов сектора, представителей научных и образовательных кругов. С докладами на неделе инноваций выступят ведущие профессионалы отрасли. В их число войдут учредительный партнер Shazam Крис Бартон (Chris Barton), главный технологический директор National Geographic Маркус Ист (Marcus East), бывший конструктор NASA Кевин Дебрюн (Kevin J Debruin), экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves) и многие другие.

Участники панельных дискуссий обсудят вопросы инноваций в Турции и их вклада в развитие цифрового экспорта. Темами таких дискуссий станут "Оборонная промышленность: мультипликационный эффект технологий", "Инновации, улучшающие жизнь", "Инновации и будущее Турции", "От цифровой трансформации к производственной: новые горизонты отрасли", "Новый маршрут экспорта: от ценовой к информационной конкуренции" и "Инновации в финансовой сфере: финансовые технологии и блокчейн". На церемонии вручения премии "Inovalig" будут объявлены имена чемпионов по инновациям за 2018 год. Одновременно с неделей инноваций будет проходить и "Всемирный форум электронной коммерции" - международное мероприятие, вносящее вклад в повышение производственного потенциала региона посредством цифрового экспорта.

SOURCE Turkey Promotion Group (TPG)