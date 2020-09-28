Auto China 2020: GWM преобразована в транснациональную компанию-производителя технических средств передвижения, деятельность которой направлена на повышение безопасности за счет расширения возможностей интеллектуального управления

«Этот год является поворотным моментом для бренда HAVAL, открывающим новую эру. Haval стремится стать «брендом № 1 в мире, специализирующимся на автомобилях класса SUV для профессионалов», которому доверяют 6 миллионов пользователей по всему миру. HAVAL H6 выиграл 87 корон, став лидером по объему ежемесячных продаж среди всех конкурентов в сегменте SUV в Китае, — говорит Вен Фей (Wen Fei), генеральный директор Haval. — Несколько недель назад мы официально представили 3-е поколение HAVAL H6, продемонстрировав новейшие технологии нашим потребителям по всему миру. HAVAL Dagou — автомобиль «три четверти» — предлагает новую категорию для молодых пользователей. Эти два новых автомобиля, построенные на новейшей платформе GWM L.E.M.O.N., создают безграничный потенциал для HAVAL».

3-е поколение HAVAL H6 обеспечивает высокий уровень интеллектуального управления с пятимерной модернизацией в области дизайна, интеллекта, питания, безопасности и комфорта. Автомобиль завоевал популярность сразу после выхода на рынок, а менее чем через месяц объем его продаж превысил 20 000 единиц. По результатам опроса его первых владельцев, женщины высоко ценят широкую интеллектуальную поддержку вождения, которая близка к автономному вождению уровня L3, в то время как мужчины просто в восторге от интеллектуальных средств связи, включая усовершенствованную технологию FOTA, а также улучшенные показатели работы двигателя, трансмиссии и системы шасси.

Разработанный на основе концепции совместного создания при участии пользователей, внедорожник HAVAL Dagou, ставший широко известным еще до своего появления на рынке, успешно обеспечил свою узнаваемость (включая название, логотип, имя конфигурации и название цвета) посредством онлайн-голосования среди пользователей. Эта концепция будет заложена в основу всего жизненного цикла HAVAL Dagou. Кроме того, в будущем UI и UX будут существенно адаптированы к требованиям пользователей.

Выпуск модели GWM POER EV продемонстрировал понимание компанией GWM будущего отрасли производства пикапов. Эта EV-модель оснащена ведущими технологиями, включая тройной литиевый аккумулятор и первый в мире коаксиальный интегрированный электронный приводной мост. Имея запас хода до 405 км, GWM POER EV (с мощностью двигателя 150 кВт и крутящим моментом 300 Н·м) является электропикапом с самым большим запасом хода среди пикапов, продаваемых в Китае.

POER — официальное название пикапов серии P, объявленное в рамках этой автомобильной выставки, которое будет использоваться на зарубежных рынках. Название "POER" (произносится как «пауэр») навеяно китайским персонажем Пао (Pao), в основе которого также лежит английское слово "POWER", используемое в среднеанглийской форме. Кроме того, это название представляет собой аббревиатуру из начальных букв следующих английских слов: powerful (мощный), off-road (внедорожный), enjoyable (комфортный) и reliable (надежный). Компания GWM стремится создать автомобиль, который будет мощным не только с механической, но и с практической точки зрения и который можно использовать для езды по бездорожью, при этом интеллектуальная связь сделает вождение более комфортным, а интеллектуальная система безопасности обеспечит надежность в экстремальных условиях.

Компания GWM также применяет технологию многочасового потокового вещания в режиме реального времени для представления мероприятия клиентам и бизнес-партнерам в Азии, Европе, Южной Америке, Африке и Океании. Помимо демонстрации своего нового ассортимента продукции на стенде выставки Auto China 2020, компания GWM подключает международные СМИ для освещения этого события в мировом масштабе.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.gwm-global.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1281974/GWM_Showcases.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1281981/GWM_Reveals.jpg

Сопутствующие ссылки

https://www.gwm-global.com/



SOURCE GWM