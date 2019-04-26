Automobile Barcelona устраивает беспрецедентное шоу в честь своего столетнего юбилея

Президент Automobile Barcelona Энрике Лакалле (Enrique Lacalle) говорит: "Это знаковое мероприятие, которое не смогут пропустить автолюбители, представители прессы и автомобильной промышленности. Мы не только представим последние модели автомобилей от ведущих брендов, но также предоставим посетителям возможность первыми испытать на себе новые технологии, которые преобразят будущее нашего общества и повысят его мобильность".

Выставка будет организована вокруг трех основных мероприятий: автошоу, на котором будут представлены новинки ведущих автомобильных брендов, а также различные инновации, которые послужат толчком к ускорению развития автомобильной промышленности благодаря возможности взаимодействия, автономному управлению, электрификации, системе контроля физических объектов и интеллектуальной мобильности; программа Connected Street, с помощью которой посетители получат возможность испытать некоторые технологии, включая самоходные и летающие автомобили, в реальной среде; и, наконец, третье мероприятие — Road to 100, программа, которая познакомит вас со столетней историей Automobile Barcelona и влиянии выставки на развитие автомобильной промышленности Испании.

Кроме того, Automobile Barcelona разработала новые аудиовизуальные интерактивные представления, которые помогут посетителям погрузиться в вековую история автомобиля, Барселоны и их влиянии на будущее нашего общества. Это уникальная инсталляция с голографическими 3D проекциями и объемным звуком площадью более 1500 м2.

Automobile Barcelona — единственная в Испании выставка, получившая признание OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles).

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/876989/Automobile_Barcelona_Show.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876990/Automobile_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona