Automobile Barcelona устраивает беспрецедентное шоу в честь своего столетнего юбилея
26 апр, 2019, 08:00 BST
БАРСЕЛОНА, Испания, 26 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- С 11 по 19 мая 2019 года пройдет крупнейшая международная автомобильная выставка Automobile Barcelona, организатором которой является Fira de Barcelona, посвященная столетнему юбилею этого мероприятия. На первой в Испании выставке, празднующей свое столетие, будут представлены 44 автомобильных бренда. Кроме того, в программу включено множество праздничных мероприятий, посвященных этому событию.
На выставке будут представлены Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cupra, Dacia, DR Automobiles, EasyMile, Ferrari, Fiat, Fiat Professional, Ford, Hispano Suiza, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes Benz, Mercedes Benz Vans, Mini, Mitsubishi, Nissan, Pal-V, Piaggio Commercial Vehicle, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen и Volvo.
Президент Automobile Barcelona Энрике Лакалле (Enrique Lacalle) говорит: "Это знаковое мероприятие, которое не смогут пропустить автолюбители, представители прессы и автомобильной промышленности. Мы не только представим последние модели автомобилей от ведущих брендов, но также предоставим посетителям возможность первыми испытать на себе новые технологии, которые преобразят будущее нашего общества и повысят его мобильность".
Выставка будет организована вокруг трех основных мероприятий: автошоу, на котором будут представлены новинки ведущих автомобильных брендов, а также различные инновации, которые послужат толчком к ускорению развития автомобильной промышленности благодаря возможности взаимодействия, автономному управлению, электрификации, системе контроля физических объектов и интеллектуальной мобильности; программа Connected Street, с помощью которой посетители получат возможность испытать некоторые технологии, включая самоходные и летающие автомобили, в реальной среде; и, наконец, третье мероприятие — Road to 100, программа, которая познакомит вас со столетней историей Automobile Barcelona и влиянии выставки на развитие автомобильной промышленности Испании.
Кроме того, Automobile Barcelona разработала новые аудиовизуальные интерактивные представления, которые помогут посетителям погрузиться в вековую история автомобиля, Барселоны и их влиянии на будущее нашего общества. Это уникальная инсталляция с голографическими 3D проекциями и объемным звуком площадью более 1500 м2.
Automobile Barcelona — единственная в Испании выставка, получившая признание OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles).
Photo: https://mma.prnewswire.com/media/876989/Automobile_Barcelona_Show.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876990/Automobile_Barcelona_Logo.jpg
SOURCE Fira de Barcelona
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