AV-Comparatives: катастрофу Colonial могла предотвратить защита оконечных устройств
20 мая, 2021, 11:00 BST
По мнению AV-Comparatives, катастрофу с трубопроводом Colonial можно было предотвратить с помощью корпоративной системы защиты оконечных устройств и надлежащего патч-менеджмента
ИНСБРУК, Австрия, 20 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Известная независимая платформа тестирования ПО систем безопасности AV-Comparatives недавно опубликовала результаты своей серии основных тестов корпоративных систем защиты оконечных устройств (EPP). Этот информационный доклад включает в себя результаты тестирования корпоративных средств защиты от вредоносных программ и корпоративных средств защиты в реальных условиях.
Используя одно из этих корпоративных средств защиты и надлежащее управление Patch-файлами, катастрофу с трубопроводом Colonial, вызванную программой-вымогателем, можно было бы легко предотвратить.
Продолжая свою впечатляющую работу, компания AV-Comparatives с радостью объявляет о выпуске нового доклада на основе недавно проведенной компанией серии основных тестов корпоративных средств. Эта серия тестов предназначена для корпоративных продуктов, а только что опубликованный информационный бюллетень содержит результаты тестирования корпоративных средств защиты от вредоносных программ и корпоративных средств защиты в реальных условиях. Источники в компании сообщили, что полный доклад с результатами испытаний на эффективность и обзорами продукции будет опубликован в июле.
В рамках своей серии основных тестов в отношении корпоративных средств компания AV-Comparatives оценивала в общей сложности 19 продуктов корпоративного класса под 64-разрядной ОС Windows 10. Протестированные продукты:
- Acronis Cyber Protect Cloud с пакетом Advanced Security
- Avast Enterprise Antivirus Pro Plus
- Bitdefender GravityZone Elite
- Cisco Secure Endpoint Essentials
- CrowdStrike Falcon Pro
- Cybereason Enterprise
- Elastic Security
- ESET PROTECT Entry с ESET PROTECT Cloud
- FireEye Endpoint Security
- Fortinet FortiClient с EMS, FortiSandbox и FortiEDR
- G Data Endpoint Protection Enterprise
- K7 Enterprise Security Advanced
- Kaspersky Endpoint Security for Enterprise – выборочно, с KSC
- Malwarebytes EDR
- Microsoft Defender Antivirus с Microsoft Endpoint Manager
- Panda Endpoint Protection Plus on Aether
- Sophos Intercept X Advanced
- Vipre Endpoint Cloud
- VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard
«Используя одно из этих корпоративных средств защиты оконечных устройств и надлежащее управление Patch-файлами, катастрофу с трубопроводом Colonial, вызванную программой-вымогателем, можно было бы предотвратить. Важно обеспечивать надлежащую защиту и корректировку ваших систем», — заявил один из основателей компании AV-Comparatives Петер Штельцхаммер (Peter Stelzhammer).
В докладе представлен краткий обзор результатов испытаний корпоративных средств защиты в реальных условиях, проведенных в марте-апреле 2021 года. Для получения представленных результатов был использован набор тестов, состоящий из 373 сценариев тестирования (таких как вредоносные URL-адреса).
Тестирование средств защиты от вредоносных программ проводилось в целях оценки способности той или иной программы обеспечения безопасности защитить систему от заражения вредоносными файлами до, в процессе и после исполнения. Для этого теста было использовано 1008 недавно выявленных образцов вредоносного ПО. Кроме того, проводился тест на ложное срабатывание с использованием стандартного корпоративного программного обеспечения. Все протестированные продукты имели нулевые показатели ложных срабатываний при работе со стандартным корпоративным программным обеспечением.
Для ознакомления с недавно опубликованными результатами тестов компании AV-Comparatives посетите сайт https://www.av-comparatives.org.
Информация о компании AV-Comparatives: AV-Comparatives — независимая исследовательская организация, проводящая систематическое тестирование эффективности решений для защиты от вредоносных программ. Обладая одной из крупнейших в мире систем сбора образцов, компания создает условия тестирования, приближенные к реальным. Результаты тестирования AV-Comparatives публикуются в свободном доступе для частных лиц, новостных организаций и научных учреждений. Сертификация AV-Comparatives — всемирно признанное подтверждение эффективности программного обеспечения.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1511851/AV_Comparatives_Security.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1511850/AV_Comparatives_Logo.jpg
Контактная информация:
Peter Stelzhammer (Петер Штельцхаммер)
+43 720115542
[email protected]
Сопутствующие ссылки
https://www.av-comparatives.org/
SOURCE AV-Comparatives
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