AV-Comparatives: катастрофу Colonial могла предотвратить защита оконечных устройств

Используя одно из этих корпоративных средств защиты и надлежащее управление Patch-файлами, катастрофу с трубопроводом Colonial, вызванную программой-вымогателем, можно было бы легко предотвратить.

Продолжая свою впечатляющую работу, компания AV-Comparatives с радостью объявляет о выпуске нового доклада на основе недавно проведенной компанией серии основных тестов корпоративных средств. Эта серия тестов предназначена для корпоративных продуктов, а только что опубликованный информационный бюллетень содержит результаты тестирования корпоративных средств защиты от вредоносных программ и корпоративных средств защиты в реальных условиях. Источники в компании сообщили, что полный доклад с результатами испытаний на эффективность и обзорами продукции будет опубликован в июле.

В рамках своей серии основных тестов в отношении корпоративных средств компания AV-Comparatives оценивала в общей сложности 19 продуктов корпоративного класса под 64-разрядной ОС Windows 10. Протестированные продукты:

Acronis Cyber Protect Cloud с пакетом Advanced Security

Avast Enterprise Antivirus Pro Plus

Bitdefender GravityZone Elite

Cisco Secure Endpoint Essentials

CrowdStrike Falcon Pro

Cybereason Enterprise

Elastic Security

ESET PROTECT Entry с ESET PROTECT Cloud

FireEye Endpoint Security

Fortinet FortiClient с EMS, FortiSandbox и FortiEDR

G Data Endpoint Protection Enterprise

K7 Enterprise Security Advanced

Kaspersky Endpoint Security for Enterprise – выборочно, с KSC

Malwarebytes EDR

Microsoft Defender Antivirus с Microsoft Endpoint Manager

Panda Endpoint Protection Plus on Aether

Sophos Intercept X Advanced

Vipre Endpoint Cloud

VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard

«Используя одно из этих корпоративных средств защиты оконечных устройств и надлежащее управление Patch-файлами, катастрофу с трубопроводом Colonial, вызванную программой-вымогателем, можно было бы предотвратить. Важно обеспечивать надлежащую защиту и корректировку ваших систем», — заявил один из основателей компании AV-Comparatives Петер Штельцхаммер (Peter Stelzhammer).

В докладе представлен краткий обзор результатов испытаний корпоративных средств защиты в реальных условиях, проведенных в марте-апреле 2021 года. Для получения представленных результатов был использован набор тестов, состоящий из 373 сценариев тестирования (таких как вредоносные URL-адреса).

Тестирование средств защиты от вредоносных программ проводилось в целях оценки способности той или иной программы обеспечения безопасности защитить систему от заражения вредоносными файлами до, в процессе и после исполнения. Для этого теста было использовано 1008 недавно выявленных образцов вредоносного ПО. Кроме того, проводился тест на ложное срабатывание с использованием стандартного корпоративного программного обеспечения. Все протестированные продукты имели нулевые показатели ложных срабатываний при работе со стандартным корпоративным программным обеспечением.

Для ознакомления с недавно опубликованными результатами тестов компании AV-Comparatives посетите сайт https://www.av-comparatives.org.

Информация о компании AV-Comparatives: AV-Comparatives — независимая исследовательская организация, проводящая систематическое тестирование эффективности решений для защиты от вредоносных программ. Обладая одной из крупнейших в мире систем сбора образцов, компания создает условия тестирования, приближенные к реальным. Результаты тестирования AV-Comparatives публикуются в свободном доступе для частных лиц, новостных организаций и научных учреждений. Сертификация AV-Comparatives — всемирно признанное подтверждение эффективности программного обеспечения.

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Контактная информация:

Peter Stelzhammer (Петер Штельцхаммер)

+43 720115542

[email protected]

Сопутствующие ссылки

https://www.av-comparatives.org/



SOURCE AV-Comparatives