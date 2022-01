AV-Comparatives называет антивирусный продукт года

Антивирусные решения были протестированы на их способность обеспечивать защиту от реальных интернет-угроз, выявлять вредоносные программы, защищать от сложных целевых атак и обеспечивать защиту без замедления работы ПК.

Изучив результаты этих испытаний, AV-Comparatives объявила о присуждении своей премии Product of the Year Award в 2021 году компании McAfee.

В 2021 году McAfee получила 6 премий Advanced+ и одну премию Advanced. Она получила золотую премию за защиту от вредоносных программ, а также серебряные премии за защиту в реальных условиях и защиту от сложных угроз. В ходе обзора было установлено, что его пользовательский интерфейс является чистым, современным и удобным в использовании, в то время как межсетевой экран McAfee идеально координируетcя с настройками Windows.

Avast, AVG и Bitdefender получили премии за выдающийся продукт, в то время как Kaspersky — премию за лучший продукт.

Основатель AV-Comparatives Андреас Клементи (Andreas Clementi) заявил следующее:

«Мы рады тому, что прошлогодние тесты помогли нескольким поставщикам обнаружить ошибки в их программном обеспечении и что эта информация способствовала улучшению качества продукции.

AV-Comparatives проводит самые строгие испытания на рынке, поэтому поставщики, продукция которых была отмечена премией, должны рассматривать это как признание совершенства. Тем не менее идеальной программы обеспечения безопасности не существует. Прежде чем выбрать продукт, посетите сайт поставщика и оцените его программное обеспечение, загрузив пробную версию, чтобы убедиться в том, что оно соответствует вашим потребностям.

Поздравляем McAfee и других превосходных поставщиков. В то время как все решения AV в ходе наших испытаний достигли приемлемого уровня в целом, некоторые из них превзошли другие».

За последний год было протестировано в общей сложности 17 продуктов поставщиков. Премии присуждались на основании оценок, проведенных в рамках серии основных тестов AV-Comparatives для потребителей, включающих тестирование защиты в реальных условиях, производительности, защиты от вредоносных программ, ложной сигнализации и сложных угроз.

Все протестированные продукты получили премию Approved Security Product. Эта премия является сертификацией эффективного и надежного продукта. В число протестированных продуктов вошли Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, NortonLifeLock, Panda, TotalAV, Total Defense, Trend Micro и VIPRE.

Премия The Product of the Year вручается за решение AV с самыми высокими общими баллами по всем тестам, проводимым в рамках серии публичных основных тестов для потребителей.

Премии и рейтинги AV-Comparatives полностью основаны на технических возможностях продуктов, а не на каких-либо других факторах, таких как стоимость.

Как и все открытые отчеты об испытаниях AV-Comparatives, сводный отчет за 2021 год доступен бесплатно: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2022/01/avc_sum_202112.pdf

Информация о компании AV-Comparatives. AV-Comparatives — независимая исследовательская организация, проводящая систематическое тестирование эффективности решений для защиты от вредоносных программ и средств безопасности мобильной связи. Обладая одной из крупнейших в мире систем сбора образцов, компания создает условия тестирования, приближенные к реальным.

Результаты тестирования AV-Comparatives публикуются в свободном доступе для частных лиц, новостных организаций и научных учреждений. Сертификация AV-Comparatives — всемирно признанное подтверждение эффективности программного обеспечения.

