AV-Comparatives представляет результаты испытаний 19 средств защиты оконечных устройств

Испытание средств защиты для корпоративного сектора (Business Security Test) представляет собой наиболее всеобъемлющее исследование корпоративных средств защиты оконечных устройств, представленных на рынке. Для того чтобы именоваться «Одобренным бизнес-продуктом», антивирусные средства должны достичь результата не ниже 90% при тестировании защиты от вредоносных программ с нулевым показателем ложных срабатываний и не ниже 90% при тестировании общей защиты в реальных условиях с менее чем ста ложными срабатываниями.

Для прохождения сертификации AV-Comparative испытуемые продукты также не должны иметь существенных проблем с производительностью при показателе воздействия ниже 40 и устранении всех заявленных ошибок.

Статус «Одобренного бизнес-продукта» присвоен 19 средствам: Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, FireEye, Fortinet, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Panda, Sophos, VIPRE и VMware.

Соучредитель AV-Comparatives Петер Штельцхаммер (Peter Stelzhammer) заявил следующее: «Мы поздравляем поставщиков, продукция которых соответствует требованиям к статусу «Одобренного бизнес-продукта». Лаборатория AV-Comparatives абсолютно независима и обеспечивает уникальную оценку антивирусных продуктов, предлагаемых на рынке».

«Во времена домашних офисов и целевых атак защита от киберпреступности приобретает все большее значение. Компаниям, заинтересованным в приобретении антивирусов и средств защиты оконечных устройств, следует рассматривать наше испытание в качестве путеводителя по лучшим продуктам на рынке. Картина угроз постоянно меняется, поэтому важно понимать эффективность имеющихся решений для защиты организаций от внешних угроз».

Последний основной тест корпоративного уровня (Business Main-Test) содержит результаты тестирования корпоративных средств защиты в реальных условиях, проводившегося с августа по ноябрь, а также тестирования корпоративных средств защиты от вредоносных программ, проведенного в сентябре, и ноябрьского тестирования влияния на скорость бизнес-процессов. Он также включает в себя Обзоры продукции.

Ниже представлена подробная информация о тестах AV-Comparatives:

Тестирование защиты в реальных условиях: имитирует онлайн-атаки с использованием вредоносных программ, с которыми может столкнуться типичный корпоративный пользователь при использовании интернет-ресурсов.

Тестирование защиты от вредоносных программ: в данной оценке рассматривается сценарий, в котором вредоносное ПО уже существует на диске или попадает в испытуемую систему через локальную вычислительную сеть или съемное устройство, а не прямо из Интернета.

Тестирование производительности: проверка воздействия каждого продукта на производительность системы, в частности того, насколько он замедляет нормальное использование ПК при выполнении задач.

Также проводится испытание на ложное срабатывание с целью выявления возможных случаев ошибочной идентификации испытуемым продуктом легального программного обеспечения в качестве вредоносного.

Кроме того, в отчете приводится обзор каждого продукта, подвергнутого испытаниям. Некоторые из них подходят для малого бизнеса, тогда как другие предназначены для крупных предприятий.

Как и все общедоступные отчеты об испытаниях AV-Comparatives, Отчет по защите корпоративных и коммерческих оконечных устройств доступен для всех желающих бесплатно: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2021-august-november/#management-summary.

Информация о компании AV-Comparatives: AV-Comparatives — независимая исследовательская организация, проводящая систематическое тестирование эффективности решений для защиты от вредоносных программ и средств безопасности мобильной связи. Обладая одной из крупнейших в мире систем сбора образцов, компания создает условия тестирования, приближенные к реальным.

Результаты тестирования AV-Comparatives публикуются в свободном доступе для частных лиц, новостных организаций и научных учреждений. Сертификация AV-Comparatives — всемирно признанное подтверждение эффективности программного обеспечения.

Контакты для прессы:

Peter Stelzhammer (Петер Штельцхаммер)

тел.: +43 720115542

эл. почта: [email protected]

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1716998/AV_Comparatives_Results_Enterprise_2021.jpg

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SOURCE AV-Comparatives