AV-Comparatives публикует промежуточные результаты по 19 ведущим средствам защиты оконечных устройств

AV-Comparatives опубликовала октябрьский Информационный бюллетень по результатам своей серии основных тестов в отношении корпоративных систем (Business Main Test Series). В ходе этой серии были протестированы средства защиты рабочих станций для ОС Windows, предлагаемые 19-ю поставщиками средств защиты:

Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, FireEye, Fortinet, G Data, K7, Лаборатория Касперского, Microsoft, Panda, Sophos, SparkCognition, Vipre и VMware.

В отчете представлены результаты тестирования средств защиты от вредоносных программ (Malware Protection Test), а также результаты тестирования эффективности защиты в реальных условиях (Real-World Protection Test) за август-сентябрь. Тестирование защиты от вредоносных программ включает проверку способности каждого средства защитить ПК от вредоносных файлов. Эти файлы могут быть уже занесены в систему, находиться на внешнем накопителе или копироваться из локальной сети. Тестирование защиты в реальных условиях предусматривает проверку способности каждого средства обеспечить защиту от угроз, источником происхождения которых является Интернет.

Все угрозы реализуются в испытательной системе. Это позволяет средствам безопасности использовать дополнительные защитные возможности, включая поведенческий анализ, для обнаружения вредоносных программ. Кроме того, каждый тест включает свою собственную проверку на ложное срабатывание с целью избавления пользователей от ложных тревог.

Серия основных тестов AV-Comparatives также включает в себя тест на производительность (Performance Test), позволяющий оценить влияние тестируемых средств защиты на скорость работы системы.

В декабре будет опубликован сводный отчет, содержащий полные и детальные результаты всех трех тестов, а также углубленные обзоры. В совокупности эти три теста дают общее представление об эффективности испытуемых средств защиты оконечных устройств.

Как и все открытые отчеты AV-Comparatives, Информационный бюллетень по результатам тестирования корпоративных средств за октябрь 2020 года можно загрузить бесплатно с сайта организации по адресу: www.av-comparatives.org.

AV-Comparatives — независимая испытательная лаборатория, расположенная в Инсбруке (Австрия) и занимающаяся тестированием программных средств обеспечения компьютерной безопасности с 2004 года. Она имеет сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области "Independent Tests of Anti-Virus Software" («Независимое тестирование антивирусного программного обеспечения»). Кроме того, ей присвоен сертификат Европейского института исследований компьютерных антивирусов (EICAR) как «надежной испытательной лаборатории ИТ-безопасности».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1316313/AV_Comparatives_Test_Chart_Infographic.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1316312/AV_Comparatives_Tested_Solutions_Infographic.jpg

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Контактная информация:

Peter Stelzhammer (Петер Штельцхаммер)

[email protected]

+43 720115542

Сопутствующие ссылки

https://www.av-comparatives.org



SOURCE AV-Comparatives