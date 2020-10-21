AV-Comparatives публикует промежуточные результаты по 19 ведущим средствам защиты оконечных устройств
21 окт, 2020, 11:27 BST
Насколько хороши корпоративные средства обеспечения безопасности рабочих станций, защищающие вашу ИТ-среду?
Отчет о результатах можно бесплатно загрузить с веб-сайта AV-Comparatives: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-august-september-2020-factsheet/
ИНСБРУК, Австрия, 21 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- «Результаты основаны на группе тестов, проведенных "в условиях естественной среды" (In-The-Wild-Test-Set), включая уязвимости нулевого дня, эксплойты, вредоносные файлы и прочие угрозы. Кроме того, здесь можно найти подробную информацию о влиянии всех средств защиты оконечных устройств на быстродействие систем», — сообщил соучредитель организации AV-Comparatives Петер Штельцхаммер (Peter Stelzhammer).
AV-Comparatives опубликовала октябрьский Информационный бюллетень по результатам своей серии основных тестов в отношении корпоративных систем (Business Main Test Series). В ходе этой серии были протестированы средства защиты рабочих станций для ОС Windows, предлагаемые 19-ю поставщиками средств защиты:
Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, FireEye, Fortinet, G Data, K7, Лаборатория Касперского, Microsoft, Panda, Sophos, SparkCognition, Vipre и VMware.
В отчете представлены результаты тестирования средств защиты от вредоносных программ (Malware Protection Test), а также результаты тестирования эффективности защиты в реальных условиях (Real-World Protection Test) за август-сентябрь. Тестирование защиты от вредоносных программ включает проверку способности каждого средства защитить ПК от вредоносных файлов. Эти файлы могут быть уже занесены в систему, находиться на внешнем накопителе или копироваться из локальной сети. Тестирование защиты в реальных условиях предусматривает проверку способности каждого средства обеспечить защиту от угроз, источником происхождения которых является Интернет.
Все угрозы реализуются в испытательной системе. Это позволяет средствам безопасности использовать дополнительные защитные возможности, включая поведенческий анализ, для обнаружения вредоносных программ. Кроме того, каждый тест включает свою собственную проверку на ложное срабатывание с целью избавления пользователей от ложных тревог.
Серия основных тестов AV-Comparatives также включает в себя тест на производительность (Performance Test), позволяющий оценить влияние тестируемых средств защиты на скорость работы системы.
В декабре будет опубликован сводный отчет, содержащий полные и детальные результаты всех трех тестов, а также углубленные обзоры. В совокупности эти три теста дают общее представление об эффективности испытуемых средств защиты оконечных устройств.
Как и все открытые отчеты AV-Comparatives, Информационный бюллетень по результатам тестирования корпоративных средств за октябрь 2020 года можно загрузить бесплатно с сайта организации по адресу: www.av-comparatives.org.
AV-Comparatives — независимая испытательная лаборатория, расположенная в Инсбруке (Австрия) и занимающаяся тестированием программных средств обеспечения компьютерной безопасности с 2004 года. Она имеет сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области "Independent Tests of Anti-Virus Software" («Независимое тестирование антивирусного программного обеспечения»). Кроме того, ей присвоен сертификат Европейского института исследований компьютерных антивирусов (EICAR) как «надежной испытательной лаборатории ИТ-безопасности».
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1316313/AV_Comparatives_Test_Chart_Infographic.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1316312/AV_Comparatives_Tested_Solutions_Infographic.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpg
Контактная информация:
Peter Stelzhammer (Петер Штельцхаммер)
[email protected]
+43 720115542
Сопутствующие ссылки
https://www.av-comparatives.org
SOURCE AV-Comparatives