AV-Comparatives публикует сводный отчет о результатах серии основных тестов потребительской продукции за 2020 год
26 янв, 2021, 11:34 GMT
17 программ, обеспечивающих безопасность потребителей, протестированы на уровень защиты и влияния на скорость работы в долгосрочной перспективе
https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2021/01/avc_sum_202012_en.pdf
Инсбрук, 26 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Австрийская лаборатория AV-Comparatives, специализирующаяся на тестировании антивирусных продуктов, опубликовала годовой сводный отчет по результатам испытаний продуктов для обеспечения безопасности потребителей. К ним относятся результаты всех индивидуальных испытаний, проведенных в 2020 году, обзор пользовательских интерфейсов по всем 17 тестируемым продуктам, а также награды, присужденные отдельным программам в различных категориях.
Все протестированные продукты получили в качестве награды от испытательной лаборатории статус «Одобренного средства обеспечения безопасности».Она присваивается всем продуктам, продемонстрировавшим возможность обеспечивать квалифицированную защиту от широкого спектра угроз без чрезмерного ущерба для производительности компьютера. Эта награда является свидетельством эффективности и надежности продукта.
Тестирование проходили следующие продукты: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, F-Secure, G Data, K7, Kaspersky, McAfee, Microsoft, Norton LifeLock, Panda, Total AV, Total Defense, Trend Micro и Vipre.
Продукт года
Эта престижная награда лаборатории AV-Comparatives присуждается программе, получившей высочайшие оценки по всем типам тестов. Она является демонстрацией высшего качества во всех категориях.
Обладатель премии «Продукт 2020 года»:
- Kaspersky
Выдающееся средство обеспечения безопасности
Премия «За выдающийся продукт» вручается двум поставщикам, продукты которых также получили оценки высочайшего уровня (Advanced+) в каждом испытании серии основных тестов. Она подтверждает всестороннее соответствие высочайшим стандартам.
- Bitdefender
- ESET
Продукт высшего класса
Продуктам, получившим высокие оценки по всем типам тестов, присваивается премия «Продукт высшего класса». Она демонстрирует, что программа достигла высоких стандартов по всем типам тестов.
- Avast
- AVG
Бронзовые, серебряные и золотые награды в категориях
По каждому типу тестов предусмотрены бронзовые, серебряные и золотые награды, которые присваиваются продуктам, получившим наивысшие оценки. Типы тестов:
- Тестирование защиты в реальных условиях — проверка эффективности защиты от угроз, источником происхождения которых является Интернет.
- Золото: Kaspersky
- Серебро: Avast и AVG
- Бронза: Microsoft
- Тестирование защиты от вредоносных программ — проверка способности программы обнаруживать вредоносные файлы.
- Золото: G Data
- Серебро: Bitdefender, ESET
Бронза: Kaspersky
- Проверка на ложное срабатывание — оценивает степень предрасположенности каждой программы к ложным срабатываниям.
- Золото: ESET
- Серебро: Kaspersky
- Бронза: Bitdefender
- Тестирование на производительность — проверка степени замедления работы ПК в связи с использованием средства обеспечения безопасности.
- Золото: K7
- Серебро: McAfee
- Бронза: Kaspersky
- Тестирование защиты от сложных угроз безопасности — дополнительное испытание на эффективность защиты от целевых атак.
- Золото: Kaspersky
- Серебро: Bitdefender, ESET
- Бронза: Avast, AVG
Как обычно, сводный отчет включает в себя обзор пользовательских интерфейсов всех тестируемых продуктов. В нем приводится описание того, что представляет собой каждая программа при использовании в повседневных сценариях. Рассматриваемые аспекты включают установку, сигналы об угрозах безопасности, опции сканирования, карантин, журналы, контроль доступа и (в соответствующих случаях) межсетевой экран.
«Мы поздравляем всех участников, неизменно демонстрировавших очень хорошие результаты на протяжении всего года! — говорит соучредитель AV-Comparatives Андреас Клементи (Andreas Clementi). — Каждый тест показывает степень прочности различных продуктов в данной категории. Чтобы занять верхнюю строчку, продукт должен входить в число лучших в большинстве категорий. Мы рады тому, что все участники показали очень высокие уровни защиты и эффективности».
Петер Штельцхаммер (Peter Stelzhammer), также являющийся соучредителем AV-Comparatives, добавил следующее: «ИТ-безопасность важна не только для предприятий. Потребители также нуждаются в защите от киберпреступности. Свадебные фотографии для них не менее важны, чем цифры в сметах для компаний. В нашем отчете представлен обзор лучших из лучших антивирусных программных средств».
https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2021/01/avc_sum_202012_en.pdf
Организация AV-Comparatives, расположенная в Инсбруке (Австрия), проводит строгие независимые испытания программных средств обеспечения компьютерной безопасности с 2004 года. Эти систематические тесты помогают поставщикам антивирусных продуктов выявлять любые недостатки в своих программах, что обеспечивает повышение уровней предоставляемой ими защиты и эффективности.
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1425775/AV_Comparatives_Consumer_all_2020_Trophy.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1425776/AV_Comparatives_Summary_Report_2020___Tested_Products.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpg
Contact: Peter Stelzhammer, [email protected], phone: +43 720115542,
Сопутствующие ссылки
https://www.av-comparatives.org/
SOURCE AV-Comparatives