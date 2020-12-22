AV-Comparatives внедряет первое в мире испытание на предотвращение и устранение угроз для оконечных устройств (EPR) в целях оценки эффективности и ССВ

Целью ERP -продуктов, обеспечивающих предотвращение и устранение угроз для оконечных устройств, является предупреждение таких атак и создание возможностей для детального расследования и анализа попыток незаконного вторжения, а также выработки мер реагирования на такие попытки. Компания AV-Comparatives опубликовала отчет о проведении своего испытания на предотвращение и устранение угроз, позволяющего оценивать степень эффективности ведущих EPR-продуктов в плане пресечения и анализа целевых атак. В число поставщиков, подвергшихся данному испытанию, вошли Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, ESET и Palo Alto Networks. Еще четыре поставщика, участвовавшие в нем, решили сохранить анонимность. Их результаты включены в отчет с целью создать общее представление об уровнях производительности, доступных на рынке в настоящее время.

Наиболее полноценное испытание на предотвращение и устранение угроз на корпоративном уровне

Полный текст отчета находится здесь: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2020/12/EPR_Comparative_2020.pdf

Разработанное компанией V-Comparatives испытание на предотвращение и устранение угроз для оконечных устройств является наиболее полноценным тестом для EPR-продуктов из когда-либо проводившихся в истории. Оно сочетает в себе результаты предотвращения и устранения с данными по совокупной стоимости владения. В ходе тестирования данных продуктов на них было совершено 49 целевых атак с использованием различных приемов в целях оценки эффективности их предупреждения, а также активного и пассивного реагирования.

Время на предотвращение и устранение

В отчете содержатся результаты испытаний, показывающие, на каком этапе каждый продукт обеспечивал активное или пассивное реагирование на каждую угрозу. Время, необходимое для их предотвращения и устранения, измерялось в течение 24 часов.

Enterprise EPR CyberRisk Quadrant™

Компания AV-Comparatives разработала испытание корпоративного уровня Enterprise EPR CyberRisk Quadrant™, в котором принимается во внимание эффективность каждого продукта в плане предотвращения вторжений, а также расчетная экономия, обеспечиваемая в результате этого, затраты на приобретение продукта и издержки, связанные с точностью его функционирования (обусловленные ложными срабатываниями). Это позволяет потенциальным покупателям оценивать совокупную стоимость владения каждым продуктом. В связи с этим продукты были разделены на три категории: Strategic Leader, CyberRisk Visionary и Strong Challenger.

«Бюджеты на обеспечение ИТ-безопасности должны быть ориентированы не только на самый дешевый продукт. Утечка данных может вызвать значительно более высокие издержки. Quadrant демонстрирует, что даже дорогостоящий продукт может быть лучшим вариантом в долгосрочной перспективе». — Петер Штельцхаммер (Peter Stelzhammer), соучредитель компании AV-Comparatives

Страхование киберрисков

В ходе испытания учитывались не только предотвращение и устранение угроз, обеспечиваемые каждым продуктом, но и издержки, связанные с уязвимостью данных. По данным исследования IBM, эта цифра может составлять 3 860 000 долларов США. Используя эффективность каждого продукта в предотвращении утечек данных, была рассчитана совокупная стоимость владения. Помимо прочего, эти результаты могут браться за основу при расчете стоимости полисов страхования киберрисков.

Как и все открытые отчеты AV-Comparatives, отчет 2020 Endpoint Prevention and Response Test можно загрузить бесплатно с сайта организации по адресу: www.av-comparatives.org. AV-Comparatives — независимая испытательная лаборатория, расположенная в Инсбруке (Австрия) и занимающаяся тестированием программных средств обеспечения компьютерной безопасности с 2004 года. Она имеет сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области "Independent Tests of Anti-Virus Software" («Независимое тестирование антивирусного программного обеспечения»). Кроме того, ей присвоен сертификат Европейского института исследований компьютерных антивирусов (EICAR) как «надежной испытательной лаборатории ИТ-безопасности».

Peter Stelzhammer (Петер Штельцхаммер), эл. почта: [email protected], тел.: +43 720115542

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SOURCE AV-Comparatives