Автомобильный трекер Antzertech на базе протокола MQTT обеспечивает экономию сетевых ресурсов с одновременным повышением эффективности реагирования в реальном времени

По сравнению с традиционными системами слежения на базе протокола TCP, разработанные компанией Antzertech трекеры на базе протокола MQTT потребляют меньше сетевых ресурсов и обеспечивают более надежную связь и более эффективное реагирование в режиме реального времени. Поскольку MQTT является стандартным протоколом, широко используемым в прикладных системах IoT (Интернет вещей), клиенты могут создавать свои платформы управления автопарком на общедоступных или закрытых облачных ресурсах. Кроме того, автомобильные трекеры, предлагаемые компанией Antzertech, позволяют клиентам экономить значительные средства благодаря свойственной протоколу MQTT невысокой загрузке данных без ущерба для обширного функционала трекеров.

Надлежащий протокол для прикладных систем управления автопарком нового поколения

MQTT представляет собой открытый стандартный протокол, разработанный для устройств с ограниченными вычислительными ресурсами, а также для низкоскоростных или ненадежных сетей, типичных для транспортных средств в системах управления автопарками. По сравнению с HTTP, протокол MQTT характеризуется более быстрым откликом и более высокой скоростью обработки информации, а также пониженной энергоемкостью при работе от аккумулятора и загруженностью каналов передачи данных, что обеспечивает удобство его использования в системах управления автопарками в условиях неустойчивости связи, высокой критичности к загрузке полосы пропускания, потребности облачных приложений в надежном взаимодействии с несколькими устройствами слежения, а также высоких требований к надежности передачи данных. Благодаря низким требованиям протокола MQTT к пропускной способности появляется возможность пользоваться экономичными тарифными планами или технологией LPWAN (энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия), применяемой в таких стандартах сотовой связи как LTE-M или NBIOT.

Ведущие в отрасли комплексные решения для удовлетворения всех потребностей систем контроля за движением транспортных средств

Предлагаемые компанией Antzertech средства контроля за передвижением транспорта обладают такими особенностями, как интерфейсы ввода-вывода на большое число транспортных средств, пользовательская настройка геозон, система предупреждения об опасной манере езды, уведомления о срабатывании передовых систем содействия водителям (ADAS) Mobileye™, протоколы ODBII и J1939 CAN, точный расчет траектории движения (DR), запатентованная технология CAN-to-ADR, а также многочисленные возможности связных интерфейсов WWAN. Благодаря этому широкому функционалу и возможностям гибкой индивидуальной настройки автомобильный трекер Antzertech отвечает всем эксплуатационным требованиям и легко взаимодействует с облачными приложениями пользователей.

Компания Antzertech является дочерней организацией Innodisk Group. Используя объединенную сбытовую сеть продаж и службу поддержки Innodisk Group, мы обеспечиваем всеобъемлющий ассортимент товаров и услуг для клиентов компании по всему миру.

О компании Antzertech

Компания Antzertech, основанная в 2015 году, пользуется высоким авторитетом в сфере разработки надежных инновационных средств и систем связи автотранспортного профиля (RAW CAN, OBDII, J1939, J1708, FMS). Обладая обширным опытом в области аппаратного и программного обеспечения и системной интеграции, компания Antzertech предлагает лучшие и наиболее оптимальные решения для систем управления автопарками, организации движения общественного транспорта, координации работы правоохранительных органов, сбора данных по транспортным средствам, контроля за передвижением транспортных средств, телематики, «умного» страхования (UBI) и беспилотного транспорта.

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