Axiom Space планирует первую полностью частную экспедицию на МКС

ХЬЮСТОН (HOUSTON), 6 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Axiom Space сегодня сообщила о своих планах организовать первый полностью частный полет на МКС (Международную космическую станцию).

Компания подписала контракт со SpaceX на участие в полете корабля Dragon 2, который доставит командира, подготовленного Axiom, и трех частных астронавтов на МКС и обратно на Землю. В ходе миссии, запуск которой запланирован на второе полугодие 2021 года, экипаж будет проживать на борту МКС в условиях микрогравитации на протяжении как минимум восьми дней, наслаждаясь панорамой Земли, увидеть которую можно только из иллюминаторов крупной космической станции.

"Этот поистине исторический полет станет переломным моментом на пути к открытию всеобщего доступа к космическому пространству, - заявил генеральный директор компании Axiom Майкл Суффредини (Michael Suffredini). - Эта миссия станет одной из многочисленных экспедиций на МКС с участием команды, подготовленной Axiom Space - первой коммерческой организацией в данной отрасли. Обеспечение транспорта играет важную роль в процессе достижения этой цели, и мы очень рады сотрудничать с SpaceX в данном вопросе".

Это первая из "предварительных экспедиций" на МКС, предложенных Axiom в Соглашении о космическом праве (SAA), заключенных компанией с агентством NASA в 2016 году. В настоящий момент компания обсуждает с NASA вопросы подписания дополнительных соглашений, регламентирующих частные полеты на Международную космическую станцию.

Axiom планирует организовывать до двух профессиональных и частных экспедиций на МКС в год в зависимости от наличия полетных "окон", предоставленных NASA, одновременно осуществляя проект строительства собственной космической станции.

"Начиная с 2012 года, компания SpaceX совместно с NASA осуществляет поставки грузов на МКС, и уже в этом году мы доставим на станцию наших первых космонавтов, - прокомментировал президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell). - Сегодня, благодаря Axiom и их поддержке со стороны NASA, участники частных экспедиций получают поистине беспрецедентный доступ к космической станции, что даст толчок дальнейшему коммерческому освоению космоса и приблизит новую эпоху космических исследований".

Располагая командой специалистов с обширным опытом запуска космических аппаратов с людьми на борту, компания Axiom реализует универсальный подход, предполагающий контроль над всеми аспектами каждой миссии. Кроме заключения со SpaceХ соглашения о доставке собственного экипажа на борту Dragon 2 на Международную космическую станцию, основным сервисом, предоставляемым Axiom своим клиентам в рамках данной экспедиции станет двухдневный перелет и как минимум восьмидневное пребывание на борту МКС, включая подготовку, планирование миссии, разработку аппаратного обеспечения, обеспечение жизнедеятельности, медицинскую помощь, сертификацию безопасности АО, орбитальные операции и общее управление экспедицией.

Руководство NASA недавно приняло предложение Axiom о стыковке ее космических модулей к МКС, начиная со второй половины 2024 года, что позволит создать новый "сектор Axiom" и таким образом расширить жилое и полезное пространство станции. По истечении срока эксплуатации космической станции комплекс Axiom будет отсоединен и начнет свободный полет в качестве коммерческой КС.

Удовлетворяя рыночный спрос на доступ к космическому пространству и одновременно создавая будущую платформу для глобальной пользовательской базы, компания Axiom возглавляет процесс освоения околоземной орбиты - как сейчас, так и в будущем.

О компании Axiom Space

Компания Axiom Space была учреждена в 2016 году с целью поиска нового дома для человечества в открытом космосе в стремлении обеспечить светлое будущее для всех и каждого. Разрабатывая и запуская "сектор Axiom" для МКС с тем, чтобы однажды он превратился в первую коммерческую космическую станцию, компания уже сегодня предоставляет доступ к МКС, организуя космические экспедиции для профессиональных и частных астронавтов. Больше информации об Axiom см. на www.axiomspace.com.

Сопутствующие ссылки

http://www.axiomspace.com



SOURCE Axiom Space