Babilon Mobile и 10T Tech запускают сервис eSIM

КУАЛА-ЛУМПУР (KUALA LUMPUR), Малайзия, и МОСКВА, 13 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Крупнейший таджикский мобильный оператор Babilon и гонконгская компания 10T Tech Sdn Bhd, специализирующаяся на разработке решений eSIM, анонсировали запуск цифрового сервиса Babilon eSIM с использованием облачной платформы китайского партнера.

Этот современный телекоммуникационный сервис позволяет абонентам подключаться к мобильным тарифным планам Babilon LTE путем приобретения специальных QR-кодов через различные каналы продаж.

Карты eSIM (встроенные SIM) радикально изменяют форматы абонентской связи и сетевого взаимодействия в сетях IoT, обеспечивая возможность сетевого подключения мобильных устройств прямо "из коробки", т.е. без необходимости в дополнительном приобретении физической SIM-карты. За считанные минуты пользователи могут загрузить желаемый тарифный план и подключиться к мобильной сети. В число устройств, совместимые с eSIM, входят текущие модели Apple iPhone и iPad, а также Samsung S20 и Huawei P40.

Комментируя запуск новой услуги генеральный директор Babilon г-н Фарзон Мамуров отметил: "Мы уверены, что технология eSIM совершит настоящую революцию в сфере потребительских устройств связи. Этот сервис позволит нашим существующим и будущим абонентам скачивать виртуальные SIM-карты Babilon, пользуясь дополнительным мобильным номером для передачи данных или в каких-либо иных целях, а также активируя роуминг непосредственно после прибытия в пункт назначения".

Г-н Мамуров добавил: "Планируемая услуга цифровой регистрации абонентов в полной мере соответствует нашему стремлению сохранять за собой статус самого инновационного телекоммуникационного провайдера, предоставляя имеющимся и будущим абонентам современные сервисы высочайшего качества. Кроме того, eSIM является идеальным решением для сохранения социальной дистанции в условиях глобальной пандемии. Новые абоненты смогут за считанные минуты и с минимальным личным контактом активировать лучший в Таджикистане сервис LTE".

О компании 10T Tech

Основанная в 2017 году компания 10T Tech представляет первое в мире решение для абонентских eSIM с нулевой платой за подключение, ориентированное на операторов Global Challenger и MVNO. Недавно гонконгский разработчик представил первое в мире решение для управления правами совместимых устройств на базе ОС Apple и Android (Apple and Android Compatible Device Entitlement Solution), созданное специально для нужд операторов категории Global Challenger Carrier.

О компании Babilon:

Основанная в 2002 году компания Babilon-Mobile является ведущим провайдером услуг мобильной связи в Таджикистане. Используя современные технологии, профессиональная команда оператора стремится предоставлять абонентам широчайший спектр сервисов наивысшего качества.

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Больше сведений о компании Babilon см. на веб-сайте www.Babilon-m.com

SOURCE 10T Tech Sdn Bhd