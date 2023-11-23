Bahri Line удостоена 'Supplier Spirit of Alliance Award' на конференции General Electric

Компания Bahri Line удостоена награды 'Supplier Spirit of Alliance Award' на конференции поставщиков береговой ветроэнергетики General Electric во Флориде

Дочерняя компания группы Bahri является единственной судоходной компанией, удостоенной награды на этой ведущей отраслевой конференции.

ПЕНСАКОЛА (штат Флорида), 23 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Bahri Line — дочерняя компания группы Bahri, национальная судоходная компания Саудовской Аравии и мировой лидер в области логистики и перевозок, была удостоена престижной награды 'Supplier Spirit of Alliance Award' на конференции поставщиков береговой ветроэнергетики General Electric в 2023 году. Конференция проводилась в отеле Hilton Pensacola Beach во Флориде (США) 14 и 15 ноября, а Bahri Line стала единственной судоходной компанией, награжденной на этом авторитетном форуме.

Bahri Line Winning the Supplier Spirit of Alliance Award

Раджит Айккара (Rajith Aykkara), вице-президент Bahri Line, принял награду, врученную ему в знак признания высокого профессионализма, эффективности и надежности компании как партнера General Electric (GE) в области морских перевозок. Награду вручил Виктор Абате (Vice Abate), генеральный директор подразделения береговой ветроэнергетики (Onshore Wind) GE, в присутствии Димитрия Шнайдера (Dimitri Schneider), управляющего директора и руководителя отдела закупок подразделения источников возобновляемой энергии (Renewable Energy) GE, и Гая Линча (Guy Lynch), исполнительного директора GE по глобальным поставкам. Передавая награду, вице-президент Абате назвал компанию Bahri Line лучшим партнером GE в области морских перевозок.

Комментируя это знаменательное событие, Сорор Басалом (Eng. Soror Basalom), президент компании Bahri Integrated Logistics, заявил: «Мы безмерно гордимся присуждением этой престижной награды, подтверждающей нашу приверженность строгим стандартам качества обслуживания и высокую ценность услуг, предоставляемых нашим партнерам. Признание превосходства Bahri Line по целому ряду критериев, включая устойчивость, безопасность, качество, оказание услуг, ценовая конкурентоспособность, уровень инновативности обслуживания и проактивности наших решений, является свидетельством выдающихся достижений компании. Тот факт, что мы стали единственной судоходной компанией, удостоенной такой награды на этом выдающемся отраслевом форуме, подчеркивает наше лидерство и неизменное стремление к совершенству в секторе морских перевозок. Мы признательны компании GE за эту награду и с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с General Electric».

«Выражаем отдельную благодарность Остину Спектеру (Austin Specter), старшему менеджеру по логистике GE Renewables, и Брайану Путаллазу (Brian Putallaz), старшему менеджеру по продукции GE Health Care», — добавил г-н Басалом.

Являясь специализированным подразделением группы Bahri, компания Bahri Line играет ключевую роль в расширении логистического присутствия и клиентской базы материнской компании за счет выхода на новые мировые рынки. Стратегии расширения и повышения качества услуг компании Bahri Line согласуются с ролью группы Bahri как активного проводника Национальной стратегии и концепции развития транспорта и логистики Саудовской Аравии (National Transport and Logistics Strategy and Vision) до 2030 года. Эти программы направлены на превращение Королевства Саудовская Аравия в ведущий мировой логистический центр, беспрепятственно соединяющий три континента.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2282766/Bahri_Line_Award.jpg