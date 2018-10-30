Беспроводной ручной пылесос Puppyoo Т10 дебютирует на Bringly.ru

Bringly.ru - новый онлайн-гипермаркет, созданный двумя российскими гигантами с целью предоставить российским потребителям возможность приобретать товары мировых производителей. На платформе магазина представлены 4 миллиона продуктов в таких категориях, как электроника, косметика, бытовая техника и одежда, от ведущих брендов Великобритании, Германии, Китая и Южной Кореи. Доставка товаров, заказанных из Китая через платформу Bringly.ru, является бесплатной.

«Компания Puppyoo с нетерпением ждет возможности поделиться своим видением уборки как приятного и беспроблемного процесса, воплощенным в нашем новом беспроводном пылесосе T10 Home. Мы рады представить нашу продукцию на Bringly.ru. Эта платформа обеспечит нам возможность установить прочные связи с клиентами в России, - отметила Джулия Вонг (Julia Wong), международный маркетинговый менеджер Puppyoo. - 90 процентов всех товаров, заказываемых через российские онлайн-магазины, поставляется из Китая. Этот факт вселяет в нас уверенность, что рынок России обладает колоссальным потенциалом для нас».

Новый пылесос Puppyoo T10 Home привлек свыше 87 500 долл. США в ходе американской краудфандинговой кампании, проходившей последние два месяца на Indiegogo. Модель представляет собой комплексное решение для эффективной уборки. В число его основных преимуществ входят:

простая, легкая конструкция весом всего в 3,3 фунта (1,5 кг);

мощная сила всасывания со скоростью вращения на уровне до 115 000 об./мин., что на 15% больше по сравнению с обычными пылесосами;

уникальная конструкция аккумулятора, обеспечивающая до 58 минут непрерывной работы;

многочисленные модульные насадки, упрощающие процесс уборки в труднодоступных местах.

Пылесос Puppyoo T10 Home можно будет приобрести на Bringly.ru по цене в 13 389₽.

О компании Puppyoo

Компания Puppy Appliance Co., Ltd (Puppyoo) разрабатывает и производит первоклассную и высококачественную бытовую клининговую технику. На протяжении вот уже почти 20 лет Puppyoo является лидером китайского сегмента пылесосов и располагает более чем 200 техническими патентами. Компания, зарегистрированная на биржевой площадке OTC Bulletin Board в 2016 году, занимает второе место среди всех китайских производителей пылесосов. Продукты Puppyoo реализуются на рынках 86 стран мира, а также на ведущих онлайн-площадках, включая Amazon, eBay, Aliexpress и Bringly.ru.

Для получения дополнительной информации посетите https://www.bringly.ru/product/ODAyNjc5MzU1NzcxNjYwMDU2Nw

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/793988/Puppyoo.jpg

SOURCE Puppyoo