BGB отмечает историческое событие: 6 декабря 2024 года он преодолел отметку $2

VICTORIA, Seychelles, 10 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Настал знаменательный момент для Bitget Token (BGB), нативного токена биржи Bitget. По состоянию на 6 декабря 2024 года его цена превысила отметку в $2.

Год беспрецедентного роста

Путь BGB в 2024 году был поистине выдающимся. Начав год с отметки $0,5794, с начала года он вырос на впечатляющие 239%, как показано в ежедневном отслеживании исторических максимумов (ATH). Траектория роста токена отражает устойчивую восходящую динамику, при этом ключевые отметки были достигнуты на уровне $1,00 в середине февраля и $1,50 к июню. В конце года BGB преодолел отметку $1,70 в ноябре, а 6 декабря пробил уровень в $2.

Динамика рынка: лидер ралли токенов CEX

Если сравнивать с другими крупными биржевыми токенами, то показатели BGB значительно выделяются. По темпам роста рыночной капитализации с начала года лидирует BGB с показателем 209%, значительно опередив своих конкурентов, таких как Binance Coin (BNB) с показателем 124% и Gate Token (GT) с показателем 126%. Между тем, OKB и KCS отстают на 6% и 63% соответственно. В настоящее время BGB входит в тройку крупнейших токенов CEX по рыночной капитализации и, безусловно, имеет больше возможностей для роста, чем, например, BNB и OKB, но теоретически меньше, чем GT или KCS. Таким образом, доминирование подчеркивает растущую важность BGB в предоставлении ценности пользователям за счет повышенной полезности, высокой производительности и его роли в укреплении экосистемы Bitget.

Токен также продемонстрировал необычайную торговую активность. Совокупные квартальные изменения торгового объема BGB в 2024 году выросли на поразительные 190%, что демонстрирует общий рост торговой активности за несколько периодов, превзойдя показатели BNB (76%), OKB (68%), GT (107%) и KCS (48%). Совокупное изменение демонстрируют, как выросла или сократилась торговая активность при объединении всех изменений по кварталам, а для BGB общая тенденция объема с учетом увеличения и уменьшения в каждом квартале является самой сильной, что подразумевает самый высокий рыночный интерес и спрос как среди трейдеров, так и среди инвесторов.

Единое видение будущего

Преодолев отметку в $2, BGB продолжает демонстрировать свою приверженность инновациям и разработке, ориентированной на пользователя. Планируемые улучшения, включая более глубокую децентрализованную интеграцию экосистемы и новые возможности стейкинга, призваны принести еще большую ценность для пользователей. Это достижение является абсолютным доказательством поддержки сообщества Bitget и видения платформы по предоставлению пользователям по всему миру инновационных финансовых инструментов. Вместе Bitget и его сообщество с нетерпением ждут новых вех и совместного успеха.