BIGO Ads, Go Mobile и Fistashki запускают совместный рекламный бизнес в России

МОСКВА, 16 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Go Mobile Inc и Fistashki стали авторизованными реселлерами платформы мобильного маркетинга BIGO Ads в России.

Принадлежащая компании BIGO Technology платформа BIGO Ads предоставляет мобильные маркетинговые решения клиентам по всему миру. Охватывая более 150 стран мира, платформа BIGO Ads открывает своим клиентам доступ к эффективным средствам маркетинга в приложении для видео- и аудиозвонков imo с базой из 210 млн ежемесячно активных пользователей и на платформе коротких видероликов Likee со 115-миллионной пользовательской базой. Благодаря огромному количеству активных пользователей и высококачественному контенту, платформа BIGO Ads предоставляет рекламодателям и партнерам из различных сфер насыщенный пользовательский "портрет" и актуальные маркетинговые решения.

В основе BIGO Ads лежат передовые технологии машинного обучения, алгоритмы искусственного интеллекта, комплексные средства анализа больших данных и возможности обработки информации, обеспечивающие мощную поддержку брендинговым инициативам и performance рекламным кампаниям. Предлагая различные рекламные форматы - баннеры, нативные интеграции, видео — а также широкий спектр моделей взаимодействия, включая алгоритмические закупки, резервированную брендинг-рекламу, аукционные решения и т. д., BIGO Ads предоставляет рекламодателям комплексные интегрированные маркетинговые решения, обеспечивающие доступ к целевой аудитории, повышающие степень узнаваемости брендов и окупаемость инвестиций.

Go Mobile – digital-агентство полного цикла, специализирующееся на мобильном маркетинге. Агентство предоставляет широкий спектр услуг, включая медиабаинг, продвижение через лидеров мнений, спецпроекты, дизайн и видео-продакшен, ASO и digital-консалтинг.

Go Mobile выступило организатором первого российского челленджа на платформе Likee – для бренда детских игрушек "Дикие скричеры" (Wild Screechers) по заказу компании "Росмэн". Результатами успешной кампании стали 11 млн просмотров и 115 тыс. пользовательских видеороликов (UGC), 36% из которых были сняты с использованием рекламируемого продукта.

Fistashki — digital-агентство, сотрудничающее с крупнейшими мировыми брендами из различных отраслей промышленности и бизнеса. Команда Fistashki это креативные диджирати, которые ориентированы на создание решений на базе передовых цифровых технологий для эффективных рекламных коммуникаций.

Fistashki объединили в команде одних из лучших экспертов в digital по вопросам стратегии, медиабаинга, социальным сетям, продвижению через лидеров мнений и управлению репутацией в онлайн. Вместе они обеспечивают клиентам комплексную поддержку - от разработки стратегий и креативных идей до анализа эффективности кампаний.

Команда BIGO Ads рада сотрудничеству с Go Mobile и Fistashki. Благодаря углубленному пониманию российского рынка и обширным деловым связям Go Mobile и Fistashki в этом регионе в сочетании с широким спектром эффективных маркетинговых решений от BIGO Ads, агентства-партнеры будут предоставлять рекламодателям качественный сервис, помогая им достигать поставленных целей маркетинга.

BIGO Ads выходит на рынок России во всеоружии и с нетерпением ждет возможностей для расширения сотрудничества с местным бизнесом.

BIGO Ads - залог БОЛЬШОГО успеха!

SOURCE BIGO Ads