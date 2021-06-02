BIGO Live впервые берет штурмом "Стримфест 2021" в Москве

Прямые трансляции и живые выступления сойдутся воедино, когда одни из главных спонсоров "Стримфеста" Bigo Live, соберут своих послов на сцене с целью продемонстрировать все те таланты, которые раньше зрители могли наблюдать лишь онлайн. К отбору выступлений на платформе подошли как нельзя более основательно, поэтому два посвященных "Стримфесту" конкурса уже стартовали: один из них - это настоящее шоу талантов, победители которого получат шанс выступить на главной сцене мероприятия, а также на спонсорской сцене Bigo Live; второй конкурс - соревнование суфлеров,в нем будут разыграны билеты на "Стримфест" для тех, кто хочет поддержать своих друзей и коллег на этом фестивале, а также увидеть весь мир отечественного стриминга под одной крышей. Более того, у Bigo Live будет возможность разместить своих топ-стримеров среди участников на сайте "Стримфеста" в рядах лидеров индустрии.

Помимо выступлений стримеров, Bigo Live также проведет презентацию приложения, чтобы познакомить индустрию стриминга поближе с платформой. Продукт Bigo Live был запущен в 2016 году, и за последние пять лет совершил уверенный скачок роста, сумев привлечь более 400 миллионов пользователей в 150 странах мира.

Bigo Live предлагает своим пользователям не только классический формат стриминга, но и видео-чаты с друзьями, где они могут собраться компанией до 9 человек. Помимо этого, там есть еще и различные развлечения в формате баттлов, виртуальных подарков и прочих несвойственных другим приложениям функций. Все это и многое другое будет представлено на выставочном стенде приложения.

Bigo Live также планирует разделить выставочную территорию размером в сто квадратных метров на четыре основных зоны: Зона Общения для знакомств и коммуникаций, Зона Стриминга, где также можно будет провести вокальные выступления, нуждающиеся в специальном оборудовании, Танцевальная Зона, где и пройдет большинство шоу, а также классическая Фото-Зона для запечатления воспоминаний.

"Стримфест" станет невероятной возможностью для всего коммьюнити Bigo Live собраться в реальном мире и ярко заявить о себе. Не пропустите это флагманское событие и присоединяйтесь к Bigo Live 17-18 июля 2021 в московском "Сколково" и онлайн в приложении , а также в официальных социальных сетях Facebook и Instagram .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1523949/Bigo_Live.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1476800/Bigo_Live_Logo.jpg

SOURCE Bigo Live