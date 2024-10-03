BingX быстро восстанавливается после инцидента с горячим кошельком, обеспечивая безопасность пользовательских активов

ВИЛЬНЮС, Литва, 3 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа, продемонстрировала быструю реакцию и устойчивость после недавнего инцидента с горячим кошельком, обеспечив безопасность активов пользователей и восстановив услуги вывода в течение 24 часов.

20 сентября примерно в 4 утра UTC+8 BingX столкнулась с инцидентом, затронувшим один из ее горячих кошельков. Биржа немедленно отреагировала, изолировав скомпрометированную систему и приостановив все выводы и депозиты, чтобы предотвратить дальнейший ущерб и защитить активы пользователей.

График восстановления обслуживания

После быстрых усилий по сдерживанию BingX успешно возобновил услуги вывода для основных активов, включая, помимо прочего, USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, XRP и SOL в течение 24 часов, к 21 сентября, 08:30 (UTC+8). Услуги по депозитам были восстановлены в течение 48 часов, начиная с той же партии основных активов к 22 сентября. Постепенное возобновление вывода альткоинов началось вскоре после этого, и к 26 сентября для вывода стало доступно еще 20 альткоинов. По состоянию на 29 сентября было восстановлено 129 криптовалют.

Безопасность и гарантия активов пользователей

BingX заверил своих пользователей, что все их активы на платформе остаются в безопасности и невредимы. Несмотря на кратковременную приостановку услуг по выводу и депозиту, BingX поддерживал стабильную ликвидность и бесперебойные торговые услуги на протяжении всего инцидента. Значительная часть активов, хранящихся в холодных кошельках, которые находятся в автономном режиме и более безопасны, полностью не затронута инцидентом. Надежные резервы BingX обеспечивают полное покрытие любых потенциальных убытков, защищая активы пользователей в любое время. Чтобы обеспечить бесперебойные операции по выводу, BingX создал полностью финансируемый Фонд безопасности из собственного капитала, покупая токены на вторичном рынке. В настоящее время процесс завершен на 90%, и проводится дальнейшее тестирование безопасности на десятках цепочек перед полным возобновлением депозитов и выводов альткоинов.

Расследование и меры безопасности

Расследование нарушения безопасности продвигается быстро. BingX сотрудничает с организациями безопасности, включая SlowMist и 911, а также с правоохранительными органами, чтобы отследить хакеров. Были достигнуты значительные успехи в сужении сферы действия, и команда с оптимизмом смотрит на получение более конкретных результатов в ближайшее время.

В ответ на инцидент BingX также провела масштабные обновления своей инфраструктуры безопасности. Биржа полностью пересмотрела свои системы кошельков, чтобы предотвратить будущие инциденты подобного рода. Внутренний мониторинг и протоколы реагирования на угрозы были усилены для более быстрого обнаружения и нейтрализации потенциальных угроз. Кроме того, BingX продолжит проводить регулярные, строгие технические аудиты в сотрудничестве со своими консультантами по безопасности, чтобы устранить любые уязвимости, гарантируя, что ее платформа останется надежным и защищенным пространством для всех пользователей.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, прокомментировала инцидент, заявив: «Безопасность активов наших пользователей всегда была нашим главным приоритетом, и этот инцидент подтвердил нашу приверженность этому. Мы отреагировали быстро и эффективно, но за пределами нашего технического реагирования мы остались верны нашим основным ценностям прозрачности и доверия. На протяжении всего процесса мы информировали наших пользователей на каждом этапе, гарантируя, что их активы находятся в безопасности. Хотя это событие создало трудности, оно также дало нам возможность еще больше укрепить нашу платформу. Мы гордимся действиями нашей команды и по-прежнему стремимся сделать BingX одной из самых безопасных и надежных бирж в отрасли».

BingX по-прежнему стремится к постоянному совершенствованию протоколов безопасности, обеспечивая более безопасную и надежную платформу для всех своих пользователей по всему миру. Несмотря на эту проблему, биржа снова на верном пути, сильнее, чем когда-либо, и стремится сохранить свою позицию мирового лидера в криптопространстве.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копитрейдинг и управление активами — все это разработано с учетом меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала основным партнером ФК «Челси», что ознаменовало захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/4948899/BingX_logo_Logo.jpg