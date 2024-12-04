BingX представляет рождественский торговый конкурс «Рождественское чудо» с призовым фондом в 1 млн USDT

ВИЛЬНЮС, Литва, 4 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая криптовалютная биржа, рада объявить о своем новом рождественском торговом челлендже «Рождественское чудо». Он будет проходить с 4 по 30 декабря и предоставит участникам шанс принять участие в захватывающих торговых испытаниях, разделив при этом огромный призовой фонд в размере 1 000 000 USDT. С индивидуальными и командными соревнованиями, захватывающими наградами и уникальными возможностями для новичков BingX стремится разжечь праздничное настроение инновационным торговым опытом, сделав этот сезон незабываемым для криптотрейдеров всех уровней.

BingX Unveils Christmas Miracle Trading Challenge with 1M USDT Prize Pool

«Кампания "Рождественское чудо" отражает нашу приверженность созданию яркого, инклюзивного торгового сообщества, вознаграждая участников за их талант и энтузиазм», — сказала Вивьен Лин Вивьен Линь, директор по продуктам BingX. «Объединяя захватывающие призы с динамичной конкуренцией, мы стремимся вдохновить на участие как опытных трейдеров, так и новичков. Эта инициатива — больше, чем просто праздничное празднование — это наш способ улучшить навыки трейдеров, признать таланты и продемонстрировать силу нашей платформы».

Кампания "Рождественское чудо" является частью усилий BingX по созданию процветающей торговой экосистемы, предлагающей захватывающие возможности для всех участников. Трейдеры могут присоединиться к индивидуальным соревнованиям с призовым фондом в 600 000 USDT или к командным соревнованиям с дополнительным призовым фондом в 400 000 USDT — в обоих случаях гарантированы определенные награды. Чтобы добавить праздничного волнения, трейдеры могут зажечь звезды на виртуальной рождественской елке и заработать 1 SOL в качестве личной награды. Командные игроки могут пригласить друзей присоединиться к командному соревнованию и разблокировать бонусные награды до 1000 USDT. Новые пользователи также получают эксклюзивный призовой фонд, а также дополнительные награды за выполнение таких задач, как регистрация и проверка KYC.

Кампания BingX "Рождественское чудо" — это больше, чем просто праздничная акция; это призыв к действию для трейдеров, чтобы продемонстрировать свои навыки, подняться в таблице лидеров и получить невероятные награды. Эта праздничная инициатива позиционирует BingX как мирового лидера в сфере торговли криптовалютой. Инновационная структура мероприятия и существенные награды отражают приверженность BingX расширению прав и возможностей трейдеров и созданию привлекательных возможностей. Проводя столь разнообразное и инклюзивное соревнование, BingX привлекает талантливых трейдеров по всему миру, одновременно устанавливая эталон совершенства в торговле.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала официальным партнером криптовалютной биржи футбольного клуба «Челси», что ознаменовало захватывающий дебют в мире спорта.

For more information please visit: https://bingx.com/

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