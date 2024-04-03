BingX растет на бычьем рынке, показывая глобальный рост и рекордные результаты

ВИЛЬНЮС, 3 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа, сообщает о значительных и стратегических достижениях, чему способствовала благоприятная рыночная траектория в первом квартале 2024 года. Компания отмечает ряд достижений, свидетельствующих о ее устойчивом росте, экспансии на рынок, и повышение эксплуатационных показателей.

Ключевые финансовые и операционные показатели:

BingX Rides the Bullish Market Wave with Global Expansion and Record-Breaking Performances

Объем спотовой торговли: согласно последним данным CoinGecko, объем спотовой торговли BingX увеличился более чем в семь раз по сравнению с предыдущим кварталом, что демонстрирует растущую уверенность трейдеров и ликвидность рынка. Траектория роста в значительной степени определяется 24 первоначальными предложениями токенов, которые впервые были зарегистрированы на BingX, включая такие токены, как BOME, WEN и MANTA. Примечательно, что цена BOME на BingX резко выросла на 4 384,62%, что стало самым высоким приростом среди всех бирж. Аналогичным образом, WEN и MANTA продемонстрировали значительный рост - 1 169,26% и 1 033,33% соответственно.

Живой интерес: аналитические данные CoinGecko показывают, что 26 марта BingX достиг годового максимума в $6 298 543 514, что означает четырехкратное увеличение по сравнению с предыдущим годом и три месяца подряд роста интереса.

298 543 514, что означает четырехкратное увеличение по сравнению с предыдущим годом и три месяца подряд роста интереса. Объем торговли бессрочными фьючерсами: к 26 марта объем торговли бессрочными фьючерсами на платформе вырос до 14 миллиардов долларов, что означает семикратный рост по сравнению с предыдущим кварталом. Столь значительный рост во многом обусловлен торговым соревнованием SuperX, состоявшимся в конце февраля, призовой фонд которого составил 1 миллион долларов.

Трафик: отражая растущую популярность BingX и вовлеченность пользователей, ICO Analytics сообщила, что BingX поднялся с 11-го на 9-е место по посещаемости веб-сайта с декабря прошлого года по февраль этого года.

Стратегические инициативы и глобальная экспансия:

Партнерство с ФК «Челси»: BingX впервые вышел на спортивную арену, став основным партнером ФК «Челси» в январе 2024 года. В результате этого соглашения BingX стал официальным партнером формы мужской команды «Челси» на оставшуюся часть сезона 2023/24.

Экспансия в Латинскую Америку. В соответствии со своей стратегической глобальной экспансией BingX ознаменовала свой выход в Латинскую Америку, начав операции в Бразилии в марте 2024 года. Бразильские пользователи получили возможность приобретать криптовалюту с использованием бразильских реалов (BRL) посредством переводов Pix. Этот шаг подчеркивает стремление BingX повысить финансовую инклюзивность и доступность на латиноамериканском рынке.

«Эти выдающиеся достижения подчеркивают сильную позицию и позитивный взгляд BingX на быстро меняющуюся криптовалютную среду. Поскольку мы продолжаем фокусироваться на всемирной экспансии и извлекать выгоду из бычьей динамики рынка, BingX стремится предлагать непревзойденный торговый опыт и возможности нашему глобальному сообществу». — сказала Вивьен Лин, директор по продуктам BingX.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптобиржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, в том числе спотовые, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков. В 2024 году BingX с гордостью стал основным партнером футбольного клуба «Челси», что ознаменовало собой захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации посетите: https://bingx.com/

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