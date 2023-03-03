BingX запускает поддержку торговли стандарными фьючерсами американских компаний

SINGAPORE, 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- BingX, одна из ведущих криптовалютных бирж, рада сообщить, что она стала первой платформой, предлагающей своим клиентам торговлю стандартными фьючерсами американских компаний. Эта инновационная функция, объединяющая традиционные финансы с технологией блокчейн, предназначена для упрощения и удобства торговли.

BingX Supports Standard Futures Trading for US Stocks

Новая функция BingX позволяет инвесторам зарабатывать на прогнозной стоимости популярных акций США, покупая или продавая по заранее определенной цене в указанное время. В отличие от традиционных брокеров, BingX избавляет пользователей от сложных процедур открытия счетов и упрощает процесс благодаря быстрому и удобному торговому интерфейсу. А минимальные маржинальные требования для фьючерсов совпадают со стандартными, что делает их более доступными для пользователей с небольшим капиталом. Единая учетная запись Standard Futures на BingX позволяет управлять всеми средствами, избавляя от необходимости переключаться между торговлей крипто- и фиатными фьючерсными контрактами.

Кроме того, также поддерживаются услуги копирования сделок, что позволяет пользователям следовать стратегиям других успешных трейдеров. Платформа позволяет приобретать акции американских компаний, такие как Tesla, Amazon и Apple, и ожидается, что их ассортимент в ближайшее время станет еще больше.

По мере расширения ассортимента финансовых продуктов и услуг BingX продолжает предоставлять инвесторам новые интересные возможности для торговли фьючерсными контрактами на популярные акции США. BingX стремится создать комплексную платформу для инвесторов на всех уровнях и изучает новые и инновационные функции для улучшения опыта торговли.

«Мы гордимся тем, что являемся первой биржей, предлагающей торговлю стандартными фьючерсами американских компаний. Мы приглашаем пользователей опробовать эту услугу и ощутить все преимущества BingX», — заявил Элвиско Каррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX. «Мы считаем, что эта новая функция поможет инвесторам улучшить свои торговые возможности и создать более диверсифицированный инвестиционный портфель. Это только начало. Наша цель — предоставить нашим пользователям лучший торговый опыт, и мы продолжим вводить новшества и расширять спектр наших финансовых продуктов и услуг».

О BingX

BingX — ведущая криптовалютная биржа, предлагающая услуги спотовой, деривативной, копировальной и сетевой торговли в более чем 100 странах и регионах по всему миру с более чем 5 миллионами пользователей. BingX продолжает связывать пользователей с опытными трейдерами, а платформа представляет собой безопасный и инновационный способ торговли.

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SOURCE BingX