BingX запускает поддержку торговли стандарными фьючерсами американских компаний

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BingX

03 мар, 2023, 14:00 GMT

SINGAPORE, 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- BingX, одна из ведущих криптовалютных бирж, рада сообщить, что она стала первой платформой, предлагающей своим клиентам торговлю стандартными фьючерсами американских компаний. Эта инновационная функция, объединяющая традиционные финансы с технологией блокчейн, предназначена для упрощения и удобства торговли.

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BingX Supports Standard Futures Trading for US Stocks
BingX Supports Standard Futures Trading for US Stocks

Новая функция BingX позволяет инвесторам зарабатывать на прогнозной стоимости популярных акций США, покупая или продавая по заранее определенной цене в указанное время. В отличие от традиционных брокеров, BingX избавляет пользователей от сложных процедур открытия счетов и упрощает процесс благодаря быстрому и удобному торговому интерфейсу. А минимальные маржинальные требования для фьючерсов совпадают со стандартными, что делает их более доступными для пользователей с небольшим капиталом. Единая учетная запись Standard Futures на BingX позволяет управлять всеми средствами, избавляя от необходимости переключаться между торговлей крипто- и фиатными фьючерсными контрактами.

Кроме того, также поддерживаются услуги копирования сделок, что позволяет пользователям следовать стратегиям других успешных трейдеров. Платформа позволяет приобретать акции американских компаний, такие как Tesla, Amazon и Apple, и ожидается, что их ассортимент в ближайшее время станет еще больше.

По мере расширения ассортимента финансовых продуктов и услуг BingX продолжает предоставлять инвесторам новые интересные возможности для торговли фьючерсными контрактами на популярные акции США. BingX стремится создать комплексную платформу для инвесторов на всех уровнях и изучает новые и инновационные функции для улучшения опыта торговли.

«Мы гордимся тем, что являемся первой биржей, предлагающей торговлю стандартными фьючерсами американских компаний. Мы приглашаем пользователей опробовать эту услугу и ощутить все преимущества BingX», — заявил Элвиско Каррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX. «Мы считаем, что эта новая функция поможет инвесторам улучшить свои торговые возможности и создать более диверсифицированный инвестиционный портфель. Это только начало. Наша цель — предоставить нашим пользователям лучший торговый опыт, и мы продолжим вводить новшества и расширять спектр наших финансовых продуктов и услуг».

О BingX 

BingX — ведущая криптовалютная биржа, предлагающая услуги спотовой, деривативной, копировальной и сетевой торговли в более чем 100 странах и регионах по всему миру с более чем 5 миллионами пользователей. BingX продолжает связывать пользователей с опытными трейдерами, а платформа представляет собой безопасный и инновационный способ торговли.

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