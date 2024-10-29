BingX получила премию «Централизованная криптобиржа года» на Blockchain Life 2024

ВИЛЬНЮС, Литва, 29 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая криптовалютная биржа, достигла выдающегося рубежа на Blockchain Life 2024 22–23 октября в Дубае. На этом глобальном форуме BingX была удостоена награды «Централизованная криптобиржа года», а также двух дополнительных наград, отмечающих ее влияние и быстрый рост в пространстве цифровых активов. Будучи краеугольным событием для криптоиндустрии, Blockchain Life 2024 объединила мировых лидеров в области web3, цифровых финансов и блокчейна, позиционируя BingX как движущую силу в формировании будущего торговли криптовалютой.

BingX Wins 'Centralized Crypto Exchange of the Year' at Blockchain Life 2024

Вивьен Лин, представитель BingX, выразила гордость этим достижением и подтвердила приверженность компании криптосервисам, ориентированным на пользователя. «Получение награды «Централизованная криптобиржа года» является свидетельством приверженности BingX надежности, доверию пользователей и инновациям», — заявила Лин. «Нашим приоритетом всегда было предоставление безопасной и прозрачной платформы, и эта награда подтверждает нашу миссию и преданность нашим пользователям. Мы рады предложить безопасную среду для наших 10 миллионов пользователей по всему миру, которые уверенно ориентируются на крипторынке с BingX».

BingX фокусируется на внедрении удобных для пользователя инноваций, таких как оптимизированные торговые интерфейсы, персонализированные торговые инструменты и системы поддержки, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Платформа предлагает надежные аналитические и исследовательские инструменты для поддержки принятия обоснованных решений, расширяя возможности как опытных трейдеров, так и новичков. Merkle Tree Verifier от BingX позволяет пользователям отслеживать активы в режиме реального времени, поддерживаемые 100%-ным подтверждением резерва платформы, гарантируя полную безопасность и доступность всех средств пользователей. С прицелом на будущее BingX продолжает отдавать приоритет улучшениям, которые создают более привлекательную, доступную и приятную торговую среду, укрепляя свои позиции лидера в криптопространстве.

Присутствие BingX на Blockchain Life 2024 также подчеркнуло ее лидерство в секторе криптовалют. Эксперты компании приняли участие в обсуждениях меняющегося ландшафта цифровых активов, поделившись идеями о стратегиях частных инвесторов в условиях текущей динамики рынка. Обращаясь к таким темам, как рыночные настроения, экономические факторы и проблемы регулирования, BingX подчеркнула свою роль в оказании помощи инвесторам в адаптации с помощью передовых инструментов и индивидуальных стратегий. Для новичков BingX подчеркнула важность понимания толерантности к риску и проведения тщательных исследований как ключевых столпов успешного инвестирования в криптовалюту. Это взаимодействие подтвердило приверженность BingX предоставлению пользователям передовых торговых инструментов, усиленных мер безопасности и постоянных образовательных инициатив.

Благодаря своим последним достижениям BingX намерена продолжить свое расширение на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и за ее пределами, обеспечивая улучшенную доступность и надежность на развивающихся рынках. Полученная награда отражает приверженность BingX новаторству в области безопасных, инновационных решений web3 в криптотрейдинге, поддерживая как опытных трейдеров, так и новичков передовыми ресурсами в мире криптовалют.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая дает пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала основным партнером Chelsea FC, ознаменовав захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2541810/BingX_Wins__Centralized_Crypto_Exchange_of_the_Year__at_Blockchain_Life_2024.jpg

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