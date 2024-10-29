BingX получила премию «Централизованная криптобиржа года» на Blockchain Life 2024

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BingX

29 окт, 2024, 03:18 GMT

ВИЛЬНЮС, Литва, 29 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая криптовалютная биржа, достигла выдающегося рубежа на Blockchain Life 2024 22–23 октября в Дубае. На этом глобальном форуме BingX была удостоена награды «Централизованная криптобиржа года», а также двух дополнительных наград, отмечающих ее влияние и быстрый рост в пространстве цифровых активов. Будучи краеугольным событием для криптоиндустрии, Blockchain Life 2024 объединила мировых лидеров в области web3, цифровых финансов и блокчейна, позиционируя BingX как движущую силу в формировании будущего торговли криптовалютой.

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BingX Wins 'Centralized Crypto Exchange of the Year' at Blockchain Life 2024
BingX Wins 'Centralized Crypto Exchange of the Year' at Blockchain Life 2024

Вивьен Лин, представитель BingX, выразила гордость этим достижением и подтвердила приверженность компании криптосервисам, ориентированным на пользователя. «Получение награды «Централизованная криптобиржа года» является свидетельством приверженности BingX надежности, доверию пользователей и инновациям», — заявила Лин. «Нашим приоритетом всегда было предоставление безопасной и прозрачной платформы, и эта награда подтверждает нашу миссию и преданность нашим пользователям. Мы рады предложить безопасную среду для наших 10 миллионов пользователей по всему миру, которые уверенно ориентируются на крипторынке с BingX».

BingX фокусируется на внедрении удобных для пользователя инноваций, таких как оптимизированные торговые интерфейсы, персонализированные торговые инструменты и системы поддержки, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Платформа предлагает надежные аналитические и исследовательские инструменты для поддержки принятия обоснованных решений, расширяя возможности как опытных трейдеров, так и новичков. Merkle Tree Verifier от BingX позволяет пользователям отслеживать активы в режиме реального времени, поддерживаемые 100%-ным подтверждением резерва платформы, гарантируя полную безопасность и доступность всех средств пользователей. С прицелом на будущее BingX продолжает отдавать приоритет улучшениям, которые создают более привлекательную, доступную и приятную торговую среду, укрепляя свои позиции лидера в криптопространстве.

Присутствие BingX на Blockchain Life 2024 также подчеркнуло ее лидерство в секторе криптовалют. Эксперты компании приняли участие в обсуждениях меняющегося ландшафта цифровых активов, поделившись идеями о стратегиях частных инвесторов в условиях текущей динамики рынка. Обращаясь к таким темам, как рыночные настроения, экономические факторы и проблемы регулирования, BingX подчеркнула свою роль в оказании помощи инвесторам в адаптации с помощью передовых инструментов и индивидуальных стратегий. Для новичков BingX подчеркнула важность понимания толерантности к риску и проведения тщательных исследований как ключевых столпов успешного инвестирования в криптовалюту. Это взаимодействие подтвердило приверженность BingX предоставлению пользователям передовых торговых инструментов, усиленных мер безопасности и постоянных образовательных инициатив.

Благодаря своим последним достижениям BingX намерена продолжить свое расширение на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и за ее пределами, обеспечивая улучшенную доступность и надежность на развивающихся рынках. Полученная награда отражает приверженность BingX новаторству в области безопасных, инновационных решений web3 в криптотрейдинге, поддерживая как опытных трейдеров, так и новичков передовыми ресурсами в мире криптовалют.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая дает пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала основным партнером Chelsea FC, ознаменовав захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2541810/BingX_Wins__Centralized_Crypto_Exchange_of_the_Year__at_Blockchain_Life_2024.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

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