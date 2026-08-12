МОСКВА, 12 августа 2026 года /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, приняла участие в открытой панельной дискуссии «Инвестиции и трансформация финансовых рынков 2026: от TradFi к новым инструментам», организованной Инвестиционным клубом Высшей школы экономики совместно с BingX. Мероприятие состоялось 31 июля в НИУ ВШЭ в Москве и объединило студентов, представителей финансовой индустрии и экспертов для обсуждения трансформации инвестиционного рынка, новых финансовых инструментов и меняющихся подходов к работе с капиталом.

BingX обсудила трансформацию финансовых рынков и развитие TradFi-инструментов на площадке НИУ ВШЭ в Москве

Участие в мероприятии стало частью стратегии BingX по развитию офлайн-присутствия в университетской и профессиональной среде, а также по выстраиванию диалога с новым поколением специалистов финансовой индустрии. Для компании взаимодействие со студентами и молодыми аналитиками является важным элементом долгосрочного развития финансовой и технологической экосистемы.

От макроэкономики к новым инвестиционным инструментам

Центральной темой дискуссии стала трансформация финансовых рынков в 2026 году – от влияния макроэкономических факторов на российский рынок до развития новых TradFi-инструментов и цифровых финансовых продуктов.

В рамках блока, посвященного макроэкономике и российскому рынку, участники обсудили влияние денежно-кредитной политики на инвестиционный рынок, динамику ключевой ставки и инфляции, факторы движения рубля, состояние российского рынка акций и облигаций, а также перспективы отдельных секторов и дивидендных стратегий.

Отдельное внимание было уделено тому, как меняется доступ частных инвесторов к международным рынкам и каким образом новые инструменты позволяют расширять возможности для диверсификации.

Участники дискуссии рассмотрели развитие TradFi-инструментов, токенизацию реальных активов (RWA), и цифровые финансовые активы, обсудив их практическую ценность, риски и перспективы дальнейшего развития. Важной частью разговора стали вопросы регулирования, безопасности и того, насколько новые инструменты уже интегрируются в реальные инвестиционные стратегии частных инвесторов.

Такой формат дискуссии отражает более широкий тренд финансового рынка: граница между традиционными и цифровыми финансовыми инструментами постепенно становится менее выраженной, а инвесторы получают доступ к более широкому спектру решений для работы с различными классами активов.

Фокус на следующем поколении финансовых специалистов

Значительная часть мероприятия была посвящена студентам и молодым специалистам, которые только начинают карьеру в финансовой индустрии.

Участники обсудили, какие компетенции сегодня необходимы будущим аналитикам и портфельным управляющим, как автоматизация и ИИ меняют финансовые профессии и какие навыки становятся особенно востребованными в условиях появления новых инвестиционных инструментов.

Отдельно эксперты рассмотрели практические вопросы, с которыми сталкиваются начинающие инвесторы: управление рисками, оценка инвестиционных идей, понимание макроэкономической и регуляторной логики рынка, а также типичные ошибки при работе с цифровыми и TradFi-инструментами.

Для BingX участие в подобных инициативах – это возможность не только представить собственное видение развития финансового рынка, но и напрямую взаимодействовать со студентами, которые в ближайшие годы станут частью финансовой, технологической и инвестиционной индустрии.

BingX выходит за рамки криптовалютной платформы

Участие в дискуссии о трансформации TradFi отражает более широкое направление развития BingX. Компания последовательно расширяет свое предложение за пределы классической криптовалютной торговли, формируя мультиактивную торговую экосистему, объединяющую цифровые и традиционные финансовые рынки.

При этом BingX продолжает уделять внимание образовательным инициативам и непосредственному взаимодействию с участниками рынка. Университетская среда становится важной площадкой для обсуждения новых технологий, финансовых инструментов и карьерных возможностей с теми, кто будет формировать индустрию в будущем.

Продолжение образовательного диалога в Санкт-Петербурге

Участие в мероприятии НИУ ВШЭ стало продолжением серии офлайн-инициатив BingX, направленных на взаимодействие с университетскими сообществами.

Ранее, 10 июля в Санкт-Петербурге, BingX поддержала открытый образовательный киновечер в Университете ИТМО, посвященный вопросам доверия, безопасности и управлению рисками в криптоиндустрии. Мероприятие было организовано студенческим блокчейн-клубом GRID CLUB (ГУАП) совместно с блокчейн-сообществом Decentralize (ИТМО) и BingX.

Программа объединила выступления организаторов и представителей индустрии, знакомство участников с деятельностью университетских блокчейн-сообществ, тематическую активность и показ документального фильма «Не доверяй никому: охота на криптокороля». После просмотра участники продолжили общение в неформальном формате, обсуждая уроки прошлых кризисов и вопросы безопасности в цифровых активах.

Для BingX поддержка подобных инициатив – это возможность создавать прямой диалог между студентами и представителями индустрии, помогая молодым специалистам получать практическое представление о быстро меняющемся финансовом и технологическом ландшафте.

Последовательное присутствие BingX в университетах Москвы и Санкт-Петербурга подчеркивает стремление компании развивать не только цифровые продукты, но и офлайн-экосистему вокруг финансовых технологий, образования и профессионального сообщества.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, обслуживающая более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в пятерку крупнейших мировых криптовалютных бирж по объему торговли деривативами и являясь одним из пионеров криптовалютного копитрейдинга, BingX предлагает решения, отвечающие меняющимся потребностям пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной экосистеме продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая фьючерсную торговлю, спотовую торговлю, копитрейдинг и решения TradFi, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, помогающие повысить эффективность торговли, уверенность при принятии решений и общую результативность.

С 2024 года BingX является генеральным партнером Chelsea FC, а в 2026 году стала первым официальным криптовалютным партнером команды Scuderia Ferrari HP.

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