BingX обсудила трансформацию финансовых рынков и развитие TradFi-инструментов на площадке НИУ ВШЭ в Москве

Информация предоставлена

BingX

12 авг, 2026, 14:18 GMT

МОСКВА, 12 августа 2026 года /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, приняла участие в открытой панельной дискуссии «Инвестиции и трансформация финансовых рынков 2026: от TradFi к новым инструментам», организованной Инвестиционным клубом Высшей школы экономики совместно с BingX. Мероприятие состоялось 31 июля в НИУ ВШЭ в Москве и объединило студентов, представителей финансовой индустрии и экспертов для обсуждения трансформации инвестиционного рынка, новых финансовых инструментов и меняющихся подходов к работе с капиталом.

Continue Reading
BingX обсудила трансформацию финансовых рынков и развитие TradFi-инструментов на площадке НИУ ВШЭ в Москве
BingX обсудила трансформацию финансовых рынков и развитие TradFi-инструментов на площадке НИУ ВШЭ в Москве

Участие в мероприятии стало частью стратегии BingX по развитию офлайн-присутствия в университетской и профессиональной среде, а также по выстраиванию диалога с новым поколением специалистов финансовой индустрии. Для компании взаимодействие со студентами и молодыми аналитиками является важным элементом долгосрочного развития финансовой и технологической экосистемы.

От макроэкономики к новым инвестиционным инструментам

Центральной темой дискуссии стала трансформация финансовых рынков в 2026 году – от влияния макроэкономических факторов на российский рынок до развития новых TradFi-инструментов и цифровых финансовых продуктов.

В рамках блока, посвященного макроэкономике и российскому рынку, участники обсудили влияние денежно-кредитной политики на инвестиционный рынок, динамику ключевой ставки и инфляции, факторы движения рубля, состояние российского рынка акций и облигаций, а также перспективы отдельных секторов и дивидендных стратегий.

Отдельное внимание было уделено тому, как меняется доступ частных инвесторов к международным рынкам и каким образом новые инструменты позволяют расширять возможности для диверсификации.

Участники дискуссии рассмотрели развитие TradFi-инструментов, токенизацию реальных активов (RWA),  и цифровые финансовые активы, обсудив их практическую ценность, риски и перспективы дальнейшего развития. Важной частью разговора стали вопросы регулирования, безопасности и того, насколько новые инструменты уже интегрируются в реальные инвестиционные стратегии частных инвесторов.

Такой формат дискуссии отражает более широкий тренд финансового рынка: граница между традиционными и цифровыми финансовыми инструментами постепенно становится менее выраженной, а инвесторы получают доступ к более широкому спектру решений для работы с различными классами активов.

Фокус на следующем поколении финансовых специалистов

Значительная часть мероприятия была посвящена студентам и молодым специалистам, которые только начинают карьеру в финансовой индустрии.

Участники обсудили, какие компетенции сегодня необходимы будущим аналитикам и портфельным управляющим, как автоматизация и ИИ меняют финансовые профессии и какие навыки становятся особенно востребованными в условиях появления новых инвестиционных инструментов.

Отдельно эксперты рассмотрели практические вопросы, с которыми сталкиваются начинающие инвесторы: управление рисками, оценка инвестиционных идей, понимание макроэкономической и регуляторной логики рынка, а также типичные ошибки при работе с цифровыми и TradFi-инструментами.

Для BingX участие в подобных инициативах – это возможность не только представить собственное видение развития финансового рынка, но и напрямую взаимодействовать со студентами, которые в ближайшие годы станут частью финансовой, технологической и инвестиционной индустрии.

BingX выходит за рамки криптовалютной платформы

Участие в дискуссии о трансформации TradFi отражает более широкое направление развития BingX. Компания последовательно расширяет свое предложение за пределы классической криптовалютной торговли, формируя мультиактивную торговую экосистему, объединяющую цифровые и традиционные финансовые рынки.

При этом BingX продолжает уделять внимание образовательным инициативам и непосредственному взаимодействию с участниками рынка. Университетская среда становится важной площадкой для обсуждения новых технологий, финансовых инструментов и карьерных возможностей с теми, кто будет формировать индустрию в будущем.

Продолжение образовательного диалога в Санкт-Петербурге

Участие в мероприятии НИУ ВШЭ стало продолжением серии офлайн-инициатив BingX, направленных на взаимодействие с университетскими сообществами.

Ранее, 10 июля в Санкт-Петербурге, BingX поддержала открытый образовательный киновечер в Университете ИТМО, посвященный вопросам доверия, безопасности и управлению рисками в криптоиндустрии. Мероприятие было организовано студенческим блокчейн-клубом GRID CLUB (ГУАП) совместно с блокчейн-сообществом Decentralize (ИТМО) и BingX.

Программа объединила выступления организаторов и представителей индустрии, знакомство участников с деятельностью университетских блокчейн-сообществ, тематическую активность и показ документального фильма «Не доверяй никому: охота на криптокороля». После просмотра участники продолжили общение в неформальном формате, обсуждая уроки прошлых кризисов и вопросы безопасности в цифровых активах.

Для BingX поддержка подобных инициатив – это возможность создавать прямой диалог между студентами и представителями индустрии, помогая молодым специалистам получать практическое представление о быстро меняющемся финансовом и технологическом ландшафте.

Последовательное присутствие BingX в университетах Москвы и Санкт-Петербурга подчеркивает стремление компании развивать не только цифровые продукты, но и офлайн-экосистему вокруг финансовых технологий, образования и профессионального сообщества.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, обслуживающая более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в пятерку крупнейших мировых криптовалютных бирж по объему торговли деривативами и являясь одним из пионеров криптовалютного копитрейдинга, BingX предлагает решения, отвечающие меняющимся потребностям пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной экосистеме продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая фьючерсную торговлю, спотовую торговлю, копитрейдинг и решения TradFi, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, помогающие повысить эффективность торговли, уверенность при принятии решений и общую результативность.

С 2024 года BingX является генеральным партнером Chelsea FC, а в 2026 году стала первым официальным криптовалютным партнером команды Scuderia Ferrari HP.

Подробнее: https://bingx.com/ru

Другие материалы из этого источника

BingX расширяет возможности мультиактивной торговли, запуская новый продукт на основе контрактов на разницу цен

BingX расширяет возможности мультиактивной торговли, запуская новый продукт на основе контрактов на разницу цен

BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и ИИ, 10 августа 2026 года объявила о запуске BingX Contract-for-Difference (CFD),...
BingX Expands Multi-Asset Trading with New Contract-for-Difference Offering

BingX Expands Multi-Asset Trading with New Contract-for-Difference Offering

BingX, a leading cryptocurrency exchange and Web3-AI company, on Aug. 10, 2026 announced the launch of BingX Contract-for-Difference (CFD), expanding ...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Financial Technology

Financial Technology

Выпуски новостей схожей тематики