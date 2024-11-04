BingX объявляет о листинге токена Legend of Arcadia (ARCA) на Launchpool

ВИЛЬНЮС, Литва, 4 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, BingX, ведущая глобальная биржа криптовалют, рада объявить об официальном запуске токена Legend of Arcadia (ARCA) в BingX Launchpool. Пользователям передлагается солидный пул вознаграждений в размере 800 000 ARCA, предоставляя возможность делать ставки в USDT и BTC.

BingX Launchpool Lists Legend of Arcadia's ARCA Token with New Staking Pools

Legend of Arcadia (LOA) — это карточная ролевая игра, основанная на обширной сюжетной вселенной, вдохновленной Kingdom Hearts. LOA создан с использованием новейших технологий для современных геймеров на базе блокчейна. Кампания ARCA на Launchpool будет проводиться в течение ограниченного времени, и участники будут иметь возможность присоединиться к трем пулам ставок, один из которых является эксклюзивным пулом для новичков, с ограниченным лимитом ставок в 2000 USDT и предлагающим 35% от общего пула вознаграждений. Существует также дополнительный пул USDT и пул BTC, открытый для всех пользователей. Чтобы еще больше увеличить вознаграждение, пользователи могут принять участие в мероприятии по ставкам ARCA, предлагая процентную ставку до 500%. Первоначальная процентная ставка Launchpool может достигать 95%, что максимально расширяет возможности участников во время этой ограниченной по времени кампании.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, назвала этот запуск интересным дополнением к расширяющимся предложениям BingX в области GameFi. «Запуск ARCA на BingX Launchpool знакомит наше сообщество с захватывающим опытом GameFi, где награды за блокчейн сочетаются с увлекательным игровым процессом», — отметила Лин. «Игра демонстрирует тот тип ценных инновационных проектов GameFi, которые мы хотели бы поддержать. Мы рады видеть новый пример создания игр в формате Web3».

BingX Launchpool предлагает удобный дизайн для беспрепятственного размещения ставок, а также гибкие возможности размещения и вывода средств, которые позволяют пользователям вносить или снимать активы в любое время во время кампании. Вознаграждения автоматически рассчитываются ежечасно и распределяются непосредственно на учетные записи пользователей, при этом все активы возвращаются по завершении кампании. Этот оптимизированный процесс делает стейкинг с помощью BingX Launchpool простым и эффективным от начала до конца.

Листинг токена ARCA на BingX Launchpool служит мостом, соединяющим инновационные проектные группы, такие как Legend of Arcadia, с глобальной базой пользователей, жаждущих новых возможностей в пространстве GameFi. Предлагая платформу, которая повышает прозрачность и вовлеченность, BingX позволяет проектам охватить новую аудиторию, одновременно позволяя пользователям участвовать в высокодоходном опыте, основанном на блокчейне. Это сотрудничество подчеркивает стремление BingX к обогащению своей экосистемы, предоставлению дополнительной ценности пользователям и поддержке продолжающегося развития игр Web3.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптобиржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спотовые, деривативы, копитрейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков. В 2024 году BingX с гордостью стал официальным партнером футбольного клуба «Челси», что ознаменовало собой захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2546686/image.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg