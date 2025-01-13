BingX подводит итоги 2024 года: было непросто, но мы стали сильнее

Панама, 13 января 2025 г. /PRNewswire/ -- BingX подвел итоги 2024 года, отмечая год, отмеченный исключительным ростом, инновациями и устойчивостью. Хотя 2024 год был непростым, BingX успешно преодолел препятствия и достиг новаторских результатов, укрепив свои позиции мирового лидера в индустрии криптотрейдинга.

Повышение производительности: переосмысление роста на динамичном рынке

BingX Reflects on 2024: Challenging But Stronger

2024 год стал годом необычайного роста для BingX, поскольку платформа достигла впечатляющего роста объема торговли на 185% по сравнению с 2023 годом и расширила свою глобальную базу пользователей до более чем 20 миллионов. Стратегические усилия BingX были сосредоточены на улучшении пользовательского опыта, совершенствовании продуктовых предложений, укреплении глобальных партнерских отношений и оптимизации инфраструктуры платформы. Фокус на регионализации позволил платформе удовлетворить особые потребности трейдеров в различных регионах, сделав BingX более доступным и удобным для более широкой аудитории. Благодаря этим инициативам BingX эффективно сбалансировала инновации продуктов с развитием глобального бренда, достигнув значительного прогресса в своем бизнесе и глобальном охвате.

Умный бизнес: непревзойденные инновации в продуктах и услугах

В 2024 году BingX добилась существенных улучшений в своих продуктах и услугах. Торговля фьючерсами получила значительные улучшения с улучшенной глубиной и ликвидностью, более низкими комиссиями и более высокой скоростью исполнения, что обеспечивает оптимальный опыт для пользователей даже в условиях нестабильного рынка. BingX представила инновационные продукты, такие как фьючерсы Coin-Margin и USDC-Margin, Pre-Launch Futures Trading и 0-Slippage Copy Trading. Эти предложения предоставили трейдерам больше гибкости, дав им возможность беспрепятственно воспроизводить стратегии и уверенно взаимодействовать с развивающимися рынками. Кроме того, были введены уникальные инструменты, такие как Guaranteed Price Feature и Dual Price Mechanism, чтобы устранить проскальзывание и повысить стабильность цен.

Спотовая торговля также претерпела значительные улучшения, в результате чего было добавлено более 1000 высококачественных токенов и торговых пар, предлагающих более широкие инвестиционные возможности. Новые инициативы, включая BingX Launchpool и Launchpad, предоставляют пользователям пассивные источники дохода и ранний доступ к перспективным блокчейн-проектам. Тесно сотрудничая с проектными группами, BingX предложила надежную операционную поддержку, запустила целевые кампании для повышения видимости и способствовала взаимовыгодным связям между пользователями и проектами, создавая процветающую экосистему для роста и инноваций.

В 2024 году также был запущен BingX Labs — инновационный центр, посвященный продвижению технологии блокчейна и внедрению криптовалют. BingX Labs представила передовые функции, такие как торговые аналитики на основе искусственного интеллекта, предиктивную аналитику и интеграции DeFi в платформу. Благодаря стратегическому партнерству с разработчиками блокчейна и лидерами мнений BingX Labs возглавила инновации, одновременно способствуя развитию новых проектов.

Более сильная платформа: лидерство в отрасли и мировое признание

BingX укрепила свои позиции мирового лидера отрасли за счет инноваций, лидерства в области мысли и значимого вклада в криптоэкосистему. Активное участие в крупных мировых мероприятиях и саммитах позволило BingX поделиться идеями и возглавить критические дискуссии о будущем криптотрейдинга. Превосходство платформы было отмечено престижными наградами, включая награды TradingView Best Crypto Exchange и Centralized Crypto Exchange of the Year на Blockchain Life 2024. Стратегические партнерства с известными брендами, такими как футбольный клуб Chelsea, еще больше усилили глобальное присутствие и авторитет BingX.

Более глубокое взаимодействие с сообществом: приверженность интересам пользователя

BingX всегда ставила пользовательский опыт на первое место в своей миссии. В 2024 году платформа представила настраиваемые торговые стратегии, гибкие варианты кредитного плеча и индивидуальные кампании вознаграждений, дав пользователям возможность персонализировать свои торговые пути. С помощью образовательного контента, вебинаров и региональных мероприятий BingX укрепила свои связи с мировым сообществом. Инициативы, инициированные сообществом, включали стратегическое сотрудничество с влиятельными лицами, эффективные усилия в области социальной ответственности бизнеса, такие как проекты по ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечению устойчивого развития, а также инициативы, направленные на расширение прав и возможностей трейдеров посредством образовательных кампаний. Эти усилия продемонстрировали приверженность BingX оказанию значимого и позитивного влияния, выходящего далеко за рамки торговли и способствующего формированию более сильного, более вовлеченного мирового сообщества.

Взгляд в будущее: фокус на пользователях и росте в 2025 году

В то время как BingX готовится к 2025 году, директор по продуктам Вивьен Лин поделилась: «Наша стратегия в 2025 году направлена на расширение прав и возможностей трейдеров всех уровней посредством непрерывного развития наших продуктов и услуг, передовых торговых инструментов, решений по управлению активами и образовательных ресурсов. Мы также активизируем наши усилия по регионализации, чтобы лучше удовлетворять разнообразные потребности мировых рынков, уделяя особое внимание стратегическим партнерствам, которые будут способствовать нашему росту и проникновению на рынки в ключевых регионах».

BingX стремится оставаться на передовой инноваций, гарантируя, что пользователи всегда будут в центре его усилий по развитию. Платформа стремится опираться на свой прочный фундамент и продолжать развиваться в 2025 году, развиваясь для удовлетворения динамических потребностей трейдеров и еще больше укрепляя свои позиции в мировом криптопространстве.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала официальным партнером криптовалютной биржи футбольного клуба «Челси», что ознаменовало захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/

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